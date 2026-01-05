নিজের সংস্থা চালু করে জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন নীরজের
দশ বছর আগে জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন 'সোনার ছেলে' নীরজ ৷
হায়দরাবাদ, 5 জানুয়ারি: আর অন্য কোনও সংস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা নয় ৷ নতুন বছরে নিজের অ্যাথলিট ম্য়ানেজমেন্ট ফার্ম 'ভেল স্পোর্টস' (Vel Sports)-এর পথচলা শুরুর ঘোষণা করে জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন নীরজ চোপড়া ৷ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সোমবার সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে 'গোল্ডেন বয়' নীরজের একদশকের সম্পর্কে ছেদ পড়ল ৷
দশ বছর আগে অর্থাৎ, 2016 সালে জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন তারকা জ্য়াভলিন থ্রোয়ার ৷ তখন অবশ্য নীরজ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সার্কিটে পরিচিতি পাননি ৷ অর্থাৎ, গত একদশকে বিশ্ব জ্য়াভলিনে সাম্রাজ্য বিস্তারকালে সবরকম চরাই-উতরাইয়ে পানিপথের অ্যাথলিটের পাশে থেকেছে জেএসডব্লিউ স্পোর্টস ৷ যাঁরা অ্যাথলিট-ম্যানেজমেন্ট পার্টনারশিপ হিসেবে প্রশ্নাতীতভাবে ভারতীয় ক্রীড়ায় অন্যতম সফল নাম ৷ জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের সহায়তাতেই অলিম্পিক্সে সোনা এবং রুপো এসেছে নীরজের ঝুলিতে ৷
তাই সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণায় প্রেস বিবৃতিতে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার ৷ 28 বছরের নীরজ লিখেছেন, "গত এক দশকে আমাদের পথচলাটা ছিল সমৃদ্ধি, বিশ্বাস এবং কৃতিত্বের ৷ জেএসডব্লিউ স্পোর্টস আমার কেরিয়ারের দিক গড়ে দিয়েছে ৷ ওদের সমর্থন এবং দূরদৃষ্টির কারণে আমি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকব ৷" তাঁর সংযোজন, "এই অধ্য়ায়ের অবসান ঘটলেও আমার জার্নির পরবর্তী অধ্য়ায়ে একই মূল্য আমি বহন করে নিয়ে যাব ৷"
জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের সঙ্গে গাঁটছড়ায় নীরজের সবচেয়ে বড় সাফল্য অবশ্যই 2021 টোকিয়ো অলিম্পিক্সে সোনাজয় ৷ দেশের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে অলিম্পিক্সে ট্র্য়াক অ্য়ান্ড ফিল্ড ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেছিলেন নীরজ ৷ এরপর 2023 বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, 2024 প্যারিস অলিম্পিক্সে রুপোজয়ের মতো একাধিক মণিমানিক্য জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের সঙ্গে পার্টনারশিপে কুড়িয়েছেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার ৷
সমঝোতার মাধ্যমে চুক্তি ছিন্ন প্রসঙ্গে জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের সিইও দিব্য়াংশু সিং বলেন, "নীরজের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা জেএসডব্লিউ গ্রুপের সকলের কাছে অতুলনীয় ৷ তাঁর সাফল্য়ের কাহিনী আমাদের দর্শন, উৎকর্ষ এবং উদ্দেশ্য প্রমাণ করে ৷ আমরা একসঙ্গে যা অর্জন করেছি তার জন্য ভীষণভাবে গর্বিত ৷ আগামীতে তাঁর সাফল্যের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইল ৷"
তবে নতুন বছরে কবে ট্র্যাকে নামবেন, সে বিষয়ে অবশ্য মনস্থির এখনও করেননি নীরজ ৷ কারণ গতবছর পাওয়া চোট সারিয়ে এখনও পুরো সুস্থ নন নীরজ ৷ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার এক আধিকারিক যেমন জানিয়েছে, গতবছর টোকিয়োর মাটিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পিঠের চোট নিয়ে নেমেছিলেন নীরজ ৷ ফলশ্রুতি হিসেবে পোডিয়াম ফিনিশ করতে ব্যর্থ হন ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার ৷ 2018 সালের পর যা প্রথমবার ৷