নীরজের সঙ্গে কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালে ভারতের বাকি দুই জ্য়াভলিন থ্রোয়ার

নীরজের সঙ্গে কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালে ভারতের বাকি দুই জ্য়াভলিন থ্রোয়ার
কাট-অফ ছুঁতে না-পারলেও প্রতিকূল আবহাওয়া পেরিয়ে শেষমেশ কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালে নীরজ চোপড়া ৷
Published : July 30, 2026 at 5:18 PM IST
গ্লাসগো, 30 জুলাই: প্রবল হাওয়া এবং গ্লাসগো'র মারাত্মক ঠান্ডা কাজটা কঠিন করে তুলেছিল জ্যাভলিন থ্রোয়ার'দের ৷ অবস্থা এতটাই বেগতিক ছিল যে ফাইনালে সরাসরি প্রবেশের জন্য যে কাট-অফ রাখা হয়েছিল, তা যোগ্যতা-অর্জন পর্বে ছুঁতে ব্যর্থ কোনও অ্য়াথলিট ৷ তবে কাট-অফ ছুঁতে না-পারলেও প্রতিকূল আবহাওয়া পেরিয়ে শেষমেশ সর্বাধিক দূরত্ব অতিক্রমের নিরিখে ফাইনালে পৌঁছলেন 12 জন ৷ যার মধ্যে রয়েছেন ভারতের নীরজ চোপড়াও ৷ কেবল নীরজই নন, কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করলেন দেশের বাকি দুই জ্যাভলিন থ্রোয়ারও ৷
কোয়ালিফায়িং রাউন্ডে পঞ্চমস্থানে শেষ করে ফাইনালে পৌঁছলেন 'সোনার ছেলে' নীরজ ৷ নবম এবং দশমস্থানে শেষ করে ফাইনালে পৌঁছলেন রোহিত যাদব ও যশবীর সিং ৷ ফাইনালে পৌঁছনোর পথে নীরজ ছুড়লেন 79.81 মিটার ৷ যা তাঁর ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সের অনেক দূরে ৷ ফাইনালে পৌঁছনোর পথে যথাক্রমে 78.37 এবং 78.36 মিটার ছুড়লেন ভারতের বাকি দুই থ্রোয়ার রোহিত ও যশবীর ৷ 82.84 দূরত্বে বর্শা গেঁথে যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষে থামলেন রুমেশ থরাঙ্গা পাথিরাগে ৷ সম্প্রতি ওয়ান্ডা ডায়মন্ড লিগে কেরিয়ারের সেরা 92.62 মিটার ছুড়ে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে শ্রীলঙ্কার অ্যাথলিট ৷ কোয়ালিফায়ারে শীর্ষস্থান দখল করে পদক প্রত্যাশা আরও বাড়িয়ে দিলেন তিনি ৷
নীরজের পাশাপাশি জ্যাভলিন থ্রো ফাইনালে প্রবেশ করলেন পাকিস্তানের আরশাদ নাদিমও ৷ তবে নীরজের তুলনায় কম দূরত্ব ছুড়লেন অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী ৷ 78.63 মিটার ছুড়ে সাতে শেষ করলেন তিনি ৷ সিংহলি অ্যাথলিটের পর 81.29 মিটার ছুড়ে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছেন গত কমনওয়েলথের রুপোজয়ী গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স ৷