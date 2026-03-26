কেকেআরে হর্ষিতের বদলি আইপিএলের পুরনো ঘোড়া নভদীপ, মায়ানগরীতে নাইটরা

কেকেআরে হর্ষিতের বদলি আইপিএলের পুরনো ঘোড়া নভদীপ, মায়ানগরীতে নাইটরা
প্রথম ম্য়াচ খেলতে মুম্বই উড়ে যাওয়ার দিন হর্ষিত রানার পরিবর্ত খুঁজে নিল শাহরুখ খানের দল ৷ কেকেআরে যোগ ভারতের হয়ে খেলা দিল্লি পেসারের ৷
Published : March 26, 2026 at 9:56 AM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: আকাশদীপের পরিবর্ত হিসেবে সৌরভ দুবের নাম আইপিএলের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছিল মঙ্গলবার ৷ ঠিক তার পরদিন তারকা পেসার হর্ষিত রানার পরিবর্তও নিশ্চিত করে ফেলল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ কোচ অভিষেক নায়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেইমতো মরশুমের প্রথম ম্য়াচ খেলতে মুম্বই উড়ে যাওয়ার দিন নভদীপ সাইনিকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করল তিনবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷
হাঁটুর চোটে চলতি আইপিএলের প্রায় পুরোটাই অনিশ্চিত জাতীয় দলের পেসার হর্ষিত রানা ৷ তাঁর পরিবর্ত হিসেবে কেকেআর শিবিরে যোগ দেওয়ার দৌড়ে ছিল বেশ কয়েকটি নাম ৷ তবে আকাশ মাধোয়াল, কেএম আসিফ, সন্দীপ ওয়ারিয়রদের পিছনে ঠেলে শাহরুখের দলের যোগ দিলেন আইপিএলের পুরনো ঘোড়া নভদীপ ৷ যদিও অনুশীলনের শুরু থেকেই নেট বোলার হিসেবে কেকেআর শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দিল্লির এই ক্রিকেটার ৷ নভদীপ যে কেবল ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তা নয় ৷ জাতীয় দলের হয়েও 11টি আন্তর্জাতিক টি-20'তে 13টি উইকেট রয়েছে ডানহাতি পেসারের ঝুলিতে ৷ এছাড়া ভারতের হয়ে আটটি ওডিআই এবং দু'টি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে নভদীপের ৷
আইপিএলের কথা যদি বলা যায় তাহলে অতীতে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (বর্তমানে দিল্লি ক্য়াপিটালস), রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং রাজস্থান রয়্য়ালস স্কোয়াডের শরিক ছিলেন তিনি ৷ 2017 সালে প্রথমবার দিল্লি তাঁকে দলে নিলেও অবশ্য কোনও ম্য়াচ খেলেননি নভদীপ ৷ সেক্ষেত্রে 2019 সালে আরসিবি'র হয়ে আইপিএল আত্মপ্রকাশ হয়েছিল তাঁর ৷ প্রথম মরশুমে 13 ম্য়াচে 11 উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন ইয়র্কারে দক্ষ এই জোরে বোলার ৷
সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত 32টি আইপিএল ম্যাচে 23টি উইকেট রয়েছে নাইট স্কোয়াডে নবাগতর ঝুলিতে ৷ কেকেআরে যোগ দিয়ে বছর বত্রিশের ক্রিকেটার বলেন, "কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলা ভীষণই গর্বের ৷ আমি কেকেআর ক্রিকেটার এটা বললেই আলাদা অনুভূতি কাজ করে ৷" তিনি যে নাইট স্কোয়াডের শরিক হচ্ছেন তা মঙ্গলবার রাতেই জেনেছিলেন বলে জানালেন নভদীপ ৷ কেকেআরে যোগ দিয়ে আবার ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফেরারও ভাবনাচিন্তা করছেন তিনি ৷ সেদিক থেকে নাইট শিবিরে সুযোগ পাওয়া নভদীপের কাছে কার্যত লাইফলাইন ৷
Navdeep Saini replaces Harshit Rana in @KKRiders; Kulwant Khejroliya joins @gujarat_titans in place of Prithviraj Yarra.
75 লক্ষ টাকায় কেকেআর নভদীপকে দলে নিয়েছে বলে আইপিএলের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ৷ এদিকে আইপিএলের প্রথম ম্য়াচ খেলতে কথামতো সোমবার মুম্বই উড়ে গেল আজিঙ্কা রাহানে নেতৃত্বাধীন নাইটরা ৷ 29 মার্চ প্রথম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সামনে তারা ৷ ইতিমধ্যেই চলতি মরশুমে রাহানের ডেপুটি হিসেবে রিঙ্কু সিং'কে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে কেকেআর ৷