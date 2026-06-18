দলবদলে ঝোড়ো ব্য়াটিং বাগানের, মিগুয়েলের পর সবুজ-মেরুনে রাহুল ভেকে

দলবদলে ঝোড়ো ব্য়াটিং বাগানের, মিগুয়েলের পর সবুজ-মেরুনে রাহুল ভেকে
একবছরের চুক্তিতে সবুজ-মেরুনে যোগ দিলেন জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার ৷
Published : June 18, 2026 at 2:25 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: গত আইএসএলের গোল্ডেন বল বিজেতা মিগুয়েল ফিগেরা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত ৷ ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করার অন্যতম কাণ্ডারীকে দলে নিয়ে দলবদলের বাজারে বোধহয় সবচেয়ে বড় চমকটা দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ এবার বেঙ্গালুরু এফসি থেকে জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার রাহুল ভেকে'কেও তুলে নিল সবুজ-মেরুন ৷ ফলত আসন্ন মরশুমের আগে রক্ষণ আরও শক্তিশালী করে নিল তারা ৷
মেহতাব সিং থাকলেও গত মরশুমে মোহনবাগান আইএসএল খেলেছে মূলত দুই বিদেশি সেন্টার-ব্যাক আলবার্তো রড্রিগেজ ও টম আলড্রেডকে নিয়ে ৷ কিন্তু দ্বিতীয়জনকে এবার ছেড়ে দিয়েছে তারা ৷ পরিবর্তে রক্ষণভাগে বিকল্প বাড়াতে রাহুল ভেকের আগমন ৷ যিনি ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনীও বটে ৷ এক বছরের চুক্তিতে বেঙ্গালুরু এফসি থেকে জাতীয় দলের ডিফেন্ডারকে দলে নিল বাগান ম্যানেজমেন্ট ৷ কলকাতায় খেলায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই ডিফেন্ডার রাইট-ব্যাকেও খেলতে পারেন ৷ জাতীয় দলের জার্সিতে 50টি'রও বেশি ম্যাচ খেলার পাশাপাশি অধিনায়কত্ব করেছেন ভেকে ৷ বয়স খানিকটা বেশি হলেও সেটপিস থেকে গোল করতে পারদর্শী ভেকে যে কোনও দলেরই সম্পদ ৷
বাগানে যোগ দিয়ে রাহুল বলেন, "যে কোনও ভারতীয় ফুটবলারেরই মোহনবাগানে খেলার স্বপ্ন থাকে ৷ দেশের সেরা ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত এবং রোমাঞ্চিত ৷ এখানে আমার ভারতীয় দলের সতীর্থরা অনেকেই খেলে ৷ তাই মানিয়ে নিতে কোনও অসুবিধা হবে না ৷ অভিজ্ঞতা ও নিজের দক্ষতা দিয়ে দলকে সাহায্য করতে আমি তৈরি ৷ কোচ আমাকে সুযোগ দিলে নিজের সেরাটা দেব ৷" মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন করার পাশাপাশি সবুজ-মেরুনের হয়ে ডার্বি জিততেও যে তিনি মুখিয়ে রয়েছেন, তা স্পষ্ট করেছেন এই ডিফেন্ডার ৷
উল্লেখ্য, গতবছরের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট ৷ টম আলড্রেড, রবসন রবিনহোর মতো বিদেশিদের ছেড়ে ইতিমধ্যেই সমির জেলস্কোভিচ, দেজান দ্রাজিচকে দলে নিয়েছে সবুজ-মেরুন ৷ তবে বড় চমকটা তাঁরা দিয়েছে পড়শি ইস্টবেঙ্গল থেকে মিগুয়েল ফিগেরা'কে তুলে নিয়ে ৷ পুরনো বিদেশিদের মধ্যে ডিফেন্ডার আলবার্তোর পাশাপাশি অজি স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেনকে রেখেছে তারা ৷ আলবার্তো ও ম্য়াকলারেনের মত রবসনের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও বিরাট পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে রবসনকে ছেঁটে ফেলেছে বাগান ৷ কারণ গত মরশুমে নিজেকে প্রমাণে ব্যর্থ একদা মিগুয়েলের সতীর্থ এই ব্রাজিলিয়ান ৷ এখন বাকি কেবল ষষ্ঠ বিদেশি ৷
তুলনায় কিছুটা ধীরে হলেও ইস্টবেঙ্গলও ধীরে-ধীরে দল গোছাচ্ছে ৷ এফসি গোয়া থেকে সাইড-ব্যাক বরিস সিং'কে দলে নিয়েছে লাল-হলুদ ৷ মিগুয়েল পড়শি ক্লাবে চলে যাওয়ায় পরিবর্ত হিসেবে গত মরশুমে পঞ্জাব এফসি'র হয়ে দুরন্ত খেলা দানি রামিরেজকে প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে তারা ৷ মহম্মদ রশিদকেও ধরে রেখেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ 20 জুনের পর কোচের বিষয়টি পরিষ্কার করবে বলে খবর ৷