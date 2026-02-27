অব্যবস্থায় মোড়া জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ, সাফাই দিয়ে দায় ঝাড়ার চেষ্টায় আয়োজকরা

অব্যবস্থায় মোড়া জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ, সাফাই দিয়ে দায় ঝাড়ার চেষ্টায় আয়োজকরা
বাংলায় চূড়ান্ত অব্যবস্থার শিকার জাতীয় সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী জাতীয়স্তরের স্পাইকাররা ৷
পোলবা (হুগলি), 27ফ্রেব্রুয়ারি: ক্রিকেটমত্ত ভারতবর্ষে অন্য়ান্য খেলাধুলোয় পরিকাঠামোর অভাব নতুন কিছু নয় ৷ দিনকয়েক আগে জাতীয় রেকর্ডের অধিকারী পোলভল্টারকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে জাতীয় স্তরের প্লেয়ারদের অব্যবস্থার শিকার হতে হয় হামেশাই ৷ হুগলির পোলবার গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া জাতীয় সাব-জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-16) ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ ঘিরেও একই অভিযোগ সামনে এল ৷ চূড়ান্ত অব্যবস্থার শিকার 29টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণ করা জাতীয়স্তরের স্পাইকাররা ৷
পোলবা গার্লস স্কুলের মাঠে চলছে চাম্পিয়নশিপ ৷ তবে থাকা-খাওয়া এমনকী যাতায়াত নিয়ে দুর্ভোগে পোহাতে হচ্ছে দলগুলোকে ৷ জম্মু-কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, গুজরাত, মণিপুর-সহ 29টি রাজ্যের 53টি দল রয়েছে টুর্নামেন্টে ৷ এদের মধ্যে বহু দলের অভিযোগ সামনে আসার পর আসরে নেমেছেন রাজ্য ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা-ব্যক্তিরা ৷ অভিযোগ স্বীকার করে নিলেও সাফাই দিচ্ছেন তাঁরা ৷ আর্থিক কারণে এই জাতীয় স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপ পিছিয়ে পড়ছে বলে দাবি আয়োজকদের ৷ যাতায়াত সমস্যা নিয়ে আয়োজকরা জানাচ্ছেন, খেলোয়াড়দের থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্থানীয় কয়েকটি স্কুল-কলেজ ৷ কিন্তু সেগুলো শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসায় বিপত্তি বেঁধেছে ৷ এমনকী টুর্নামেন্ট বাতিলের চিন্তাভাবনাও একসময় তারা করেছিলেন বলে দাবি রাজ্য ভলিবল আসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রথীন রায়চৌধুরীর ৷
হুগলির পোলবা স্পোর্টস অ্যাকাডেমির তরফে 46তম জাতীয় সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজিত হচ্ছে ৷ যার দায়িত্বে রাজ্য ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন ৷ 24 ফ্রেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা চলবে 1 মার্চ পর্যন্ত ৷ টুর্নামেন্টের অব্য়বস্থা নিয়ে কর্ণাটকের কোচ চৈত্রা বলেন, "এই চ্যাম্পিয়নশিপ আরও ভালো হওয়া প্রয়োজন ছিল ৷ এতগুলো মহিলা টিম এসেছে ৷ তাদের জন্য শৌচাগার আরও পরিষ্কার-পরিছন্ন হওয়া উচিত ছিল ৷ পানীয় জল ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়া দরকার ছিল ৷ বিবেকানন্দ শিশু নিকেতনে থাকছেন একাধিক রাজ্যের প্রতিযোগীরা ৷ যা পোলবা গার্লস স্কুল থেকে অনেক দূরে ৷
মণিপুর টিমের কোচ অশোক কুমার বলেন, "থাকার ভালো ব্যবস্থা নেই ৷ খেলোয়াড়দের জন্য পর্যাপ্ত শৌচালয়েরও ব্যবস্থা নেই ৷ নিজেদের জিনিসপত্র রাখার জন্য নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি ৷ মূল মাঠ থেকে থাকার জায়গা সবচেয়ে বেশি পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে হওয়া উচিত ৷ কিন্তু এখানে আমাদের 20-25 কিলোমিটার দূরে থাকতে হচ্ছে ৷ ব্যবস্থাপনা আরও ভালো হওয়া প্রয়োজন ৷ মাঠে ঠিক সময়ে পৌঁছনোর জন্য পর্যাপ্ত গাড়ির ব্যবস্থাও নেই ৷"
ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজক কমিটির তরফে রাজেশ নিয়োগী অবশ্য বলেন, "বিভিন্ন রাজ্য থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছে ৷ বিভিন্ন স্কুল, পঞ্চায়েতে তাদের রাখা হয়েছে ৷ 29টি রাজ্যের খাবারের ধরন আলাদা ৷ কয়েকদিন ধরে আমরা সাধারণ খাবার দিচ্ছিলাম ৷ পরবর্তীতে চাহিদামতো খাবার দেওয়া হচ্ছে ৷ এই চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য 35-40 লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছিল ৷ পোলবা ব্লকের থেকে এত টাকা তোলা সম্ভব নয় ৷ শুধু রাজ্য ভলিবল অ্য়াসোসিয়েশনের টাকায় চ্য়াম্পিয়নশিপ সম্ভব নয় ৷ যাতায়াত বাবদ খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ৷ তাই সমস্যা হচ্ছে ৷ যতটা পেরেছি প্রচার-বিজ্ঞাপন করে মানুষের থেকে টাকাপয়সা সংগ্রহ করেছি ৷ এখনও আমাদের টাকার ঘাটতি রয়েছে ৷"
রাজ্য ভলিবল আসোশিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক রথীন রায়চৌধুরী অভিযোগকে অবশ্য বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না ৷ তিনি বলেন, "সাই, গোয়া, দমন ও দিউ এবার অংশগ্রহণ করেছে ৷ একাধিক স্কুল কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তড়িঘড়ি আমরা অন্যান্য সব স্কুল ও ক্লাবে প্রতিযোগীদের থাকার ব্যবস্থা করেছি ৷ বাধ্য হয়ে তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখতে হয়েছে ৷ আদি সপ্তগ্রাম, ভদ্রেশ্বর-সহ বিভিন্ন জায়গায় খেলোয়াড়দের রাখার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে ৷ নির্দিষ্ট পরিমাণ শৌচালয় থাকার ফলেও কিছুটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ঠিকই ৷ কিন্তু আমরা যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করছি ৷"
আর্থিক ঘাটতি মেটাতে রাজ্য সরকারের কাছেও আবেদন করা হয়েছে বলে জানালেন রাজ্য ভলিবল আসোশিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক ৷ কিন্তু এখনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে দাবি তাঁর ৷ রথীন রায়চৌধুরী আরও জানালেন, সমস্যা মেটানোর চেষ্টায় তাঁরা ৷ এমনকী খেলা আকর্ষণীয় করতে পারলে মানুষের কাছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পৌঁছে যেতেও কার্পণ্য করবেন না বলে মত তাঁর ৷