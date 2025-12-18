ম্যাকগ্রাকে টপকে প্রত্যাবর্তনে বড়সড় মাইলস্টোন লায়নের

ম্যাকগ্রাকে টপকে প্রত্যাবর্তনে বড়সড় মাইলস্টোন লায়নের
অ্যাডিলেডে এদিন ব্যক্তিগত প্রথম ওভারেই ম্যাকগ্রাকে টপকে যান অজি অফস্পিনার ৷
Published : December 18, 2025 at 9:47 AM IST
অ্যাডিলেড, 18 ডিসেম্বর: দ্বিতীয় টেস্টের একাদশ থেকে বাদ পড়ে উগরে দিয়েছিলেন ক্ষোভ ৷ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে নির্বাচক প্রধান জর্জ বেইলিকে একহাত নিয়েছিলেন ৷ তবে অ্য়াডিলেডে তাঁকে ফিরিয়ে একাদশ ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ আর প্রত্যাবর্তনেই বড়সড় মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেললেন অজি অফস্পিনার ৷ অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন কিংবদন্তি গ্লেন ম্য়াকগ্রাকে টপকে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়ে গেলেন লায়ন ৷
একইসঙ্গে ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় বিশ্বের ষষ্ঠ সর্বাধিক উইকেটশিকারি বনে গেলেন তারকা অজি স্পিনার ৷ 562 উইকেট নিয়ে ম্য়াকগ্রার একধাপ পিছনে থেকে চলতি টেস্টে মাঠে নেমেছিলেন লায়ন ৷ দ্বিতীয়দিন মধ্য়াহ্নভোজের বিরতির আগেই ম্য়াকগ্রাকে (563 উইকেট) টপকে যান তিনি ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন ব্যক্তিগত প্রথম ওভারেই ওলি পোপ ও বেন ডাকেটকে ফিরিয়ে টেস্টে 564তম শিকারটি ঝুলিতে পুরে নেন লায়ন ৷ একইসঙ্গে বিশ্বের ষষ্ঠ এবং অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বাধিক শিকারি হয়ে যান বছর আটত্রিশের ক্রিকেটার ৷ প্রচ্ছন্ন বার্তা পৌঁছে দেন নির্বাচকদেরও ৷
And with that absolute beauty, Nathan Lyon has passed Glenn McGrath for Test wickets! 564 😱#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/wTofukUsYD— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
তৃতীয় বলে পোপকে ন'রানে ফিরিয়ে প্রাক্তন তারকা পেসারের সমকক্ষে বসে পড়েন লায়ন ৷ ওভারের শেষ বলে ডাকেটকে বোল্ড করে দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারি হিসেবে শেন ওয়ার্নের পরেই জায়গা করে নেন তিনি ৷ টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রাহকের তালিকায় লায়নের আগে রয়েছেন স্টুয়ার্ট ব্রড (604), অনিল কুম্বলে (619), জেমস অ্যান্ডারসন (704), শেন ওয়ার্ন (708), মুথাইয়া মুরলিথরন (800) ৷
Into sixth place on the all-time list! #Ashes https://t.co/0Mcey4B7bG— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
গতকাল আট উইকেটে 326 রানে শেষ করা অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয়দিন মর্নিং সেশনে স্কোরবোর্ডে আরও 45 রান যোগ করে অলআউট হয় ৷ অর্থাৎ, প্রথম ইনিংসে তাঁরা তুলেছে 371 রান ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে 54 রানে আউট হন মিচেল স্টার্ক ৷ জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম সেশনেই তিন উইকেট হারায় ইংল্যান্ড ৷ তিন উইকেটে 59 রান তুলে মধ্যাহ্নভোজে যায় তাঁরা ৷ সে সময় রুট 11 রানে অপরাজিত থাকলেও দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই প্য়াট কামিন্সের শিকার হন ইংরেজ তারকা ৷
Glenn McGrath's reaction to Nathan Lyon passing him on the all-time Test wickets list was absolutely hilarious 🤣 #Ashes pic.twitter.com/1jTM06M8me— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
গত ম্য়াচের শতরানকারীকে 19 রানে ফেরান অজি অধিনায়ক ৷ এই নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক 12 বার রুটকে শিকার করলেন কামিন্স ৷ চা-বিরতিতে 132 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে আবারও ব্য়াকফুটে ইংল্যান্ড ৷ এখনও 239 রানে পিছিয়ে তাঁরা ৷ ক্রিজে 19 রানে অপরাজিত অধিনায়ক বেন স্টোকস ৷ জেমি স্মিথ ব্য়াট করছেন 5 রানে ৷ লায়নের পাশাপাশি দীর্ঘদিন পর বাইশ গজে ফিরে উজ্জ্বল কামিন্সও ৷ রুটের পাশাপাশি জ্যাক ক্রলিকে (9) ফিরিয়ে অতিথি শিবিরে প্রথম ধাক্কাটা তিনিই দেন ৷
- অস্ট্রেলিয়ার প্রথম পাঁচ সর্বাধিক টেস্ট উইকেটশিকারি:
- শেন ওয়ার্ন- 708
- ন্য়াথন লায়ন- 564*
- গ্লেন ম্য়াকগ্রা- 563
- মিচেল স্টার্ক- 420*
- প্যাট কামিন্স- 311*