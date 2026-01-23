সংযুক্তি সময়ে নরহরির গোলে সন্তোষে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার

সংযুক্তি সময়ে নরহরির গোলে সন্তোষে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার
উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে 1-0 গোলে জিতে পরের পর্বে যাওয়ার রাস্তা অনেকটাই প্রশস্ত করে ফেলল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : January 23, 2026 at 6:50 PM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: প্রথম ম্য়াচে জয় এসেছিল সহজে ৷ তবে সন্তোষ ট্রফির দ্বিতীয় ম্য়াচে বেগ পেতে হল বাংলাকে ৷ যদিও সংযুক্তি সময়ের গোলে শেষ পর্যন্ত জিতেই মাঠ ছাড়ল সঞ্জয় সেনের দল ৷ আর শেষ মিনিটে গোল করে সন্তোষ ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলার জয়ের নায়ক নরহরি শ্রেষ্ঠা ৷ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে 1-0 গোলে জিতে পরের পর্বে যাওয়ার রাস্তা অনেকটাই প্রশস্ত করে ফেলল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
প্রথম ম্যাচে 4-0 গোলে বড় জয় পেয়েছিল রবি হাঁসদা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে বড় জয়ের দিনেও নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোলের সুযোগ হাতছাড়া নিয়ে চিন্তাপ্রকাশ করেছিলেন কোচ সঞ্জয় সেন ৷ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে কোচের সেই উদ্বেগ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ সবমিলিয়ে বলা যায় কোনওরকমে কঠিন চ্যালেঞ্জ উতরে গেল বাংলা ৷ প্রথম মিনিট থেকে এদিন গা-জোয়ারি ফুটবলের আশ্রয় নিয়ে বাংলাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছিল উত্তরাখণ্ড । তাদের এই রণকৌশল ব্যর্থ বলা যাবে না ৷ রক্ষণ এবং মাঝমাঠের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে রবি, সায়নদের কড়া নজরদারিতে রেখেছিল তাঁরা ৷ দুই প্রান্ত ধরে আক্রমণের যে কৌশল সঞ্জয় সেন নিয়েছিলেন, তা উত্তরাখণ্ড থামিয়ে দিয়েছিল ৷
প্রথম ম্যাচে বাংলা চার গোল করলেও আরও কয়েকটি গোল করতে পারত ৷ শুক্রবার অবশ্য গোলের সুযোগ সেভাবে তৈরি করতেই পারলেন না বাংলার ফুটবলাররা ৷ যাও বা সুযোগ এল তা প্রতিপক্ষ রক্ষণের তৎপরতায় কাজে আসেনি ৷ বরং প্রতি-আক্রমণে গিয়ে উত্তরাখণ্ড একাধিকবার গোলের মুখ খুলে ফেলেছিল ৷ কিন্তু বাংলার রক্ষণভাগ শেষ মুহূর্তে অবস্থা সামাল দেওয়ায় সমস্যা বাড়েনি ৷
𝐅𝐓 | A hard-fought victory for Bengal against Uttarakhand in the 79th National Football Championship for Santosh Trophy 2025–26. ⚽💪#SantoshTrophy #IndianFootball #BengalFootball #EBFC_TRGP https://t.co/GzKwz7JUfo pic.twitter.com/NTXprP396W— EBFC: The Red & Gold Pride (@EBFC_TRGP) January 23, 2026
প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধেও বাংলা ম্যাচের রাশ তুলে নিতে পারেনি ৷ কারণ প্রতিপক্ষের নাছোড় ফুটবল এবং জোনাল-মার্কিং ৷ অবস্থা সামাল দিতে সঞ্জয় সেন রবি হাঁসদাকে তুলে নিয়ে নরহরি শ্রেষ্ঠাকে নামান ৷ গতবছর রবির পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল নরহরির স্কোরিং বুট ৷ শুক্রবারও নরহরি পরিবর্ত হিসেবে নেমে কোচের আস্থার মর্যাদা দিলেন ৷ খেলার সংযুক্তি সময়ে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে আড়াল করে সাইড ভলিতে নরহরির শট জালে জড়াতে স্বস্তি নামে বাংলা ডাগ-আউটে ৷
ম্যাচের শেষে সঞ্জয় সেন জানান, পারফরম্যান্সের ওঠানামা হয় ৷ বেশ কিছু প্রতিকূলতা সামলে দল নামাতে হচ্ছে ৷ সূচির ব্যস্ততা, যাত্রাপথের দীর্ঘসূত্রিতা মিলিয়ে দল অবশেষে জয় পাওয়ায় তৃপ্ত তিনি ৷