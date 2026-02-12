নামিবিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ব্য়াটিং ভারতের, পরিবর্ত হিসেবে বিশ্বকাপ অভিষেক সঞ্জুর

নামিবিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ব্য়াটিং ভারতের, পরিবর্ত হিসেবে বিশ্বকাপ অভিষেক সঞ্জুর
অভিষেক শর্মা পাক ম্য়াচে খেলবেন কি না, সে ব্য়াপারে নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না ভারত অধিনায়ক ৷
Published : February 12, 2026 at 6:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: প্রত্যাশামতোই নামিবিয়ার বিরুদ্ধে একাদশে জায়গা পেলেন সঞ্জু স্যামসন ৷ পেটের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ওপেনার অভিষেক শর্মা ছাড়া পেলেও তাঁকে যে নামিবিয়া ম্যাচে খেলানোর ঝুঁকি নেওয়া হবে না, সেটা কার্যত পরিষ্কার ছিল ৷ এদিন টস জিতে সেই বিষয়টিতে সিলমোহর দিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ একাদশে জায়গা করে নেওয়ার অর্থ বিশ্বকাপে অভিষেক হল সঞ্জুর ৷ তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পাক ম্য়াচেও অভিষেককে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন ভারত অধিনায়ক ৷
কেরল ব্য়াটার যেমন এলেন, তেমনই নয়াদিল্লিতে এদিন ভারতীয় একাদশে ফিরলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ গতদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভালো বোলিং করেও নামিবিয়ার বিরুদ্ধে একাদশের বাইরে যেতে হল মহম্মদ সিরাজকে ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে টসভাগ্য সঙ্গ দিল না ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ৷ টস জিতে ভারতকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানালেন নামিবিয়া অধিনায়ক গেরহার্ড এরাসমাস ৷ ভারতের পাশাপাশি একাদশে এদিন জোড়া পরিবর্তন নিয়ে নামল আফ্রিকার দেশটি ৷
টস হারলেও অবশ্য আক্ষেপ নেই ভারত অধিনায়কের ৷ টস জিতলে তিনি যে প্রথম ব্য়াটিংয়েরই সিদ্ধান্ত নিতেন, তা জানালেন 'স্কাই' ৷ গত ম্য়াচে যুক্তরাষ্ট্র বোলারদের ছুড়ে দেওয়া কঠিন পরীক্ষায় একমাত্র সফল হয়েছিলেন তিনি ৷ তাই পাক ম্য়াচের আগে তারকাখচিত ব্য়াটিং লাইন-আপকে ঝালিয়ে নিতে প্রথম ব্যাটিং নেওয়াই যে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ এখন দেখার প্রথমে ব্য়াটিংয়ের সুযোগ কতোটা সদ্ব্যবহার করতে পারেন ভারতীয় ব্য়াটাররা ৷ সূর্য এও জানালেন, শিশির আজকের ম্য়াচে বড় ফ্য়াক্টর ৷ শিশির-ফ্য়াক্টর এড়িয়ে টার্গেট রক্ষা করতে পারলে পাক ম্য়াচের আগে তা আত্মবিশ্বাস বাড়াবে দলের বোলারদেরও ৷
এদিকে নামিবিয়া একাদশে এলেন বেন শিকোঙ্গো এবং মালান ক্রুগার ৷ বিশ্বকাপ ওপেনারে ডাচদের কাছে সাত উইকেটে হারতে হয়েছে নামিবিয়াকে ৷ হারের ধাক্কা সরিয়ে জয় পেতে তাদের সামনে ভারতীয় দল পর্বত সমান হার্ডলের মতো ৷ কঠিন প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করে নামিবিয়া, সেটাই এখন দেখার ৷
- একনজরে ভারতের একাদশ: ঈশান (উইকেটরক্ষক), সঞ্জু, তিলক, সূর্যকুমার (অধিনায়ক), শিবম, রিঙ্কু, হার্দিক, অক্ষর, আর্শদীপ, বরুণ, বুমরা ৷