ম্যাচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত ফুটবলার রবিন্দর সিং

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন রবিন্দরকে ৷

FOOTBALLER RAVINDER SINGH DIES
প্রয়াত রবিন্দর সিং (X SCREENGRAB)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 2:19 PM IST

লুধিয়ানা, 13 মার্চ: মাত্র ছাব্বিশেই সব শেষ ৷ ম্য়াচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল নামধারী ফুটবল ক্লাবের ডিফেন্ডার রবিন্দর সিং'য়ের ৷ তরুণ ফুটবলারের মৃত্যুতে ভারতীয় ক্রীড়ামহলে নেমেছে শোকের ছায়া ৷

দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লিগের (ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ) ক্লাব নামধারির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এই ফুটবলার মৃত্যুর সময় পঞ্জাবের স্থানীয় একটি লিগে খেলছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ লুধিয়ানার মাজারি গ্রামের বাসিন্দা রবিন্দর গত বুধবার পাশের একটি গ্রামে অংশ নিয়েছিলেন স্থানীয় ওই ফুটবল লিগে ৷ সেখানেই ম্য়াচ চলাকালীন প্রচণ্ড বুকে ব্যথা নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রবিন্দর ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে (পূর্বতন আই লিগ) পঞ্জাবের মুখ নামধারি এফসি'র রক্ষণভাগে ভরসার অন্যতম নাম ছিলেন রবিন্দর ৷ পাশাপাশি স্নাতকের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রও ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের তরুণ প্রতিভা ৷ রবিন্দরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে বেঙ্গালুরু এফসি, গোকুলাম কেরালা এফসি'র মতো ক্লাবগুলি ৷

বেঙ্গালুরু এফসি'র সোশাল মিডিয়া পোস্টে শোকবার্তায় লিখেছে, "নামধারি এফসি'র অকাল মৃত্যুতে আমরা স্তম্ভিত ৷ ওঁর পরিবার, প্রিয়জন, সতীর্থদের প্রতি এই কঠিন সময়ে রইল সমবেদনা ৷" গোকুলাম কেরাল এফসি শোকবার্তায় লিখেছে, "নামধারি এফসি ফুটবলার রবিন্দর সিং'য়ের মৃত্যুসংবাদে আমরা শোকস্তব্ধ ৷ আমাদের আন্তরিক সমবেদনা ওঁর পরিবার, সতীর্থ এবং সমগ্র ফুটবলমহলের প্রতি ৷ শান্তিতে ঘুমোও ৷"

নামধারি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে ৷ যেখানে ফুটবলার ও কোচিং স্টাফেদের দেখা যাচ্ছে দলের ফুটবলারের মৃত্যুতে নীরবতা পালন করতে ৷ ইনস্টাগ্রামে সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে লেখা হয়েছে, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের প্রিয় ফুটবলার রবিন্দর সিং'য়ের মৃত্যুর খবর ভাগ করে নিচ্ছি আমরা ৷ তাঁর চলে যাওয়া আমাদের ফুটবল পরিবারের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি ৷ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিক একইসঙ্গে কঠিন সময় তাঁর পরিবারকে শক্তি জোগাক ৷"

