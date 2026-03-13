ম্যাচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত ফুটবলার রবিন্দর সিং

ম্যাচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত ফুটবলার রবিন্দর সিং
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন রবিন্দরকে ৷
Published : March 13, 2026 at 2:19 PM IST
লুধিয়ানা, 13 মার্চ: মাত্র ছাব্বিশেই সব শেষ ৷ ম্য়াচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল নামধারী ফুটবল ক্লাবের ডিফেন্ডার রবিন্দর সিং'য়ের ৷ তরুণ ফুটবলারের মৃত্যুতে ভারতীয় ক্রীড়ামহলে নেমেছে শোকের ছায়া ৷
দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লিগের (ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ) ক্লাব নামধারির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এই ফুটবলার মৃত্যুর সময় পঞ্জাবের স্থানীয় একটি লিগে খেলছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ লুধিয়ানার মাজারি গ্রামের বাসিন্দা রবিন্দর গত বুধবার পাশের একটি গ্রামে অংশ নিয়েছিলেন স্থানীয় ওই ফুটবল লিগে ৷ সেখানেই ম্য়াচ চলাকালীন প্রচণ্ড বুকে ব্যথা নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রবিন্দর ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে (পূর্বতন আই লিগ) পঞ্জাবের মুখ নামধারি এফসি'র রক্ষণভাগে ভরসার অন্যতম নাম ছিলেন রবিন্দর ৷ পাশাপাশি স্নাতকের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রও ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের তরুণ প্রতিভা ৷ রবিন্দরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে বেঙ্গালুরু এফসি, গোকুলাম কেরালা এফসি'র মতো ক্লাবগুলি ৷
All of us at Bengaluru FC mourn the unfortunate passing of Namdhari FC’s Ravinder Singh. We extend our heartfelt condolences and strength to his family, loved ones, teammates, and the Indian football community during these difficult moments. pic.twitter.com/zgGLZ31sg3— Bengaluru FC (@bengalurufc) March 12, 2026
বেঙ্গালুরু এফসি'র সোশাল মিডিয়া পোস্টে শোকবার্তায় লিখেছে, "নামধারি এফসি'র অকাল মৃত্যুতে আমরা স্তম্ভিত ৷ ওঁর পরিবার, প্রিয়জন, সতীর্থদের প্রতি এই কঠিন সময়ে রইল সমবেদনা ৷" গোকুলাম কেরাল এফসি শোকবার্তায় লিখেছে, "নামধারি এফসি ফুটবলার রবিন্দর সিং'য়ের মৃত্যুসংবাদে আমরা শোকস্তব্ধ ৷ আমাদের আন্তরিক সমবেদনা ওঁর পরিবার, সতীর্থ এবং সমগ্র ফুটবলমহলের প্রতি ৷ শান্তিতে ঘুমোও ৷"
Deeply saddened to hear about the passing of Ravinder Singh, player of Namdhari FC.— Gokulam Kerala FC (@GokulamKeralaFC) March 12, 2026
Our heartfelt condolences to his family, teammates, and the entire football community.
Rest in peace.#gkfc #malabarians #IndianFootballLeague #IFL 🏆 pic.twitter.com/l0ukVw13vA
নামধারি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে ৷ যেখানে ফুটবলার ও কোচিং স্টাফেদের দেখা যাচ্ছে দলের ফুটবলারের মৃত্যুতে নীরবতা পালন করতে ৷ ইনস্টাগ্রামে সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে লেখা হয়েছে, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের প্রিয় ফুটবলার রবিন্দর সিং'য়ের মৃত্যুর খবর ভাগ করে নিচ্ছি আমরা ৷ তাঁর চলে যাওয়া আমাদের ফুটবল পরিবারের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি ৷ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিক একইসঙ্গে কঠিন সময় তাঁর পরিবারকে শক্তি জোগাক ৷"