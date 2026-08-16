পেসারদের ভূয়সী প্রশংসা, শান্ত বললেন; 'এটাই সবচেয়ে বড় জয়'

পেসারদের ভূয়সী প্রশংসা, শান্ত বললেন; 'এটাই সবচেয়ে বড় জয়'
আগামীতে এমন বিশেষ মুহূর্ত আরও বেশি করে উপহার দেবে তাঁর দল ৷ ম্য়াচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন বাংলাদেশ অধিনায়ক ৷
Published : August 16, 2026 at 4:42 PM IST
ডারউইন, 16 অগস্ট: ঘরের মাঠে বিশ্বের পয়লা নম্বর টেস্ট দল অস্ট্রেলিয়া ধরাশায়ী নবমস্থানে থাকা বাংলাদেশের কাছে ৷ 23 বছর পর দেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে এমন একটা ফলাফলের জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিল না 'ব্য়াগি গ্রিন' ৷ উল্টোদিকে ডন ব্র্যাডম্য়ানের দেশের প্রথম টেস্ট ম্য়াচ জিতে স্বভাবতই ক্লাউড নাইনে বাংলাদেশ ৷ আর সেদেশে বাংলাদেশকে প্রথম জয়ের স্বাদ এনে দেওয়া অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত তো সাফ জানালেন, দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় জয় ৷
সার্বিকভাবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় টেস্ট জয় ৷ ডারউইনে প্রথম টেস্ট জিতে বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপের পয়েন্টস টেবলেও বড়সড় লাফ দিল 'টাইগার'রা ৷ আর ঐতিহাসিক টেস্ট জিতে সাংবাদিক সম্মেলনে শান্ত বলেন, "যে কোনও ফরম্য়াটে এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জয় ৷ আপাতত সামনের দিকে তাকাচ্ছি ৷ ভবিষ্যতে এমন আরও সব কীর্তি গড়ব আমরা ৷" শান্ত'র সংযোজন, "ছেলেরা যেভাবে খেলেছে তাতে ভীষণ খুশি এবং গর্বিত ৷ এই জয়ের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি আমরা ৷"
ব্য়াট এবং বল হাতে দ্বৈত ভূমিকায় সফল মেহিদি হাসান মিরাজ ৷ তবে ম্য়াচের সেরা হয়েছেন ম্য়াচে নয় উইকেট সংগ্রহ করা পেসার হাসান মাহমুদ ৷ প্রথম সারির দুই পেসারকে ছাড়া খেলতে হলেও দলের জোরে বোলারদের পারফরম্যান্সে ভীষণ খুশি বাংলাদেশ অধিনায়ক ৷ 198 রানে গুটিয়ে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে দশটি উইকেটই গিয়েছিল বাংলাদেশ পেসারদের ঝুলিতে ৷ এব্য়াপারে ম্য়াচের পর শান্ত বলেন, "পেস বোলারদের উত্থান টেস্ট ফরম্য়াটে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ৷ পাঁচ-ছয় বছর আগে পর্যন্ত পেস বোলাররা টেস্ট ক্রিকেটে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল ৷ কিন্তু এখন ওরা টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চায় ৷ বিশ্বমানের বোলার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায় ৷ এই মনোভাবটা অনেককিছু বদলে দিয়েছে ৷" মুশফিকুর রহিম, মোমিনুল হকের মতো দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের এর পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে বলেও জানান শান্ত ৷
The Winning Moment! 🇧🇩🏆 | Bangladesh Beat Australia by 9 Wickets pic.twitter.com/2khSILU5mG— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 16, 2026
অন্যদিকে বাংলাদেশের কাছে হেরে একপ্রকার স্তম্ভিত অস্ট্রেলিয়া শিবির ৷ হারলেও ডব্লুটিসি টেবলে এখনও শীর্ষেই রয়েছে প্যাট কামিন্স ব্রিগেড ৷ দ্বিতীয় টেস্টে জোরালো প্রত্যাবর্তনের বার্তাও এদিন দিয়ে রাখলেন অজি অধিনায়ক প্য়াট কামিন্স ৷ ম্য়াচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন তিনি বলেন, "ওরা সব বিভাগে আমাদের টেক্কা দিয়েছে ৷ আমার মতে ওরা ভীষণ ধৈর্য্যশীল এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পারফর্ম করেছে ৷"
কামিন্সের সংযোজন, "এমন ম্য়াচগুলো কিছু না কিছু শিক্ষা দিয়ে যায় এবং আগামীর জন্য প্রস্তুত হতে শেখায় ৷ আমাদেরও ভাবতে হবে ৷ তাছাড়া প্রত্য়াবর্তনের বিষয়ে আমরা বেশ ভালোই ৷ তাই সন্দেহ নেই যে ব্য়াটিং-সহ সব বিভাগই একসঙ্গে উন্নতির চেষ্টা করবে ৷"