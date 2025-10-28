আমি আমার কাজটা করেছি, বাকিটা নির্বাচকদের হাতে: শামি
এক যুগ আগে ক্রিকেটের নন্দনকানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ৷ আর সেই ইডেনই জাতীয় দলের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা বাড়াল মহম্মদ শামির ৷
কলকাতা, 28 অক্টোবর: ওস্তাদের মার শেষ রাতে ! ইডেনে প্রথম দুই ম্যাচে 15 উইকেট নিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের বার্তা দিলেন মহম্মদ শামি ৷ জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের লক্ষে সেই বার্তাই দিতে চাইলেন বাংলার এই স্পিডস্টার ৷
উত্তরাখণ্ড ম্যাচ দিয়ে বাংলার জার্সিতে রঞ্জি ট্রফিতে চলতি মরশুম শুরু করেছেন শামি । 2023 বিশ্বকাপ ফাইনালের পরে চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছিলেন । তারপর অস্ত্রোপচার এবং ফিট হওয়ার লড়াই ।
অবশেষে ফিট হয়ে দলীপ ট্রফিতে খেলার পরে রঞ্জি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন । মাঝের সময়ে ভারতীয় দলে অনেক পরিবর্তন হয়েছে । শামির ব্যাপারে জাতীয় নির্বাচকরা কার্যত আলোচনাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন । অবজ্ঞাকেই প্রত্যাবর্তনের মন্ত্র হিসেবে নিয়েছেন শামি । রঞ্জিতে প্রথম দিকে তাঁকে ছন্দহীন মনে হলেও ম্যাচ যত গড়িয়েছে ততই 'ভিন্টেজ' শামিকে পাওয়া গিয়েছে ।
নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে শামি বলেন, "এটাই আমার কাজ, এতদিন ধরে এটাই করে আসছি । আমি আমার কাজটা করেছি, বাকিটা নির্বাচকদের হাতে । বারবার বলেছি বেঙ্গলের শক্তি পেস বোলিং, দলে একাধিক সেরা পেসার আছেন । আমাদের পেস সহায়ক উইকেট দরকার । যেটা পাইনি । আশা করছি, ভবিষ্যতে পেস সহায়ক উইকেট পাব।’
উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে 7 ও গুজরাতের বিরুদ্ধে 8 উইকেট । আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কামব্যাকের জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটের শুরুটা এভাবেই করলেন মহম্মদ শামি । পারফরম্যান্স দিয়েই বাজিমাত করলেন বাংলার এই ডানহাতি পেসার । রঞ্জি ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচে ধারাবাহিকতা জাতীয় দলে শামির ফেরার সুযোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিল ।
শামি আন্তর্জাতিক মঞ্চে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক করেছিলেন ইডেন গার্ডেন্সে। 2013 সালের 6 নভেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিরুদ্ধে অভিষেক হয় শামির । অভিষেকেই 9 উইকেট নিয়ে জাত নিয়েছিলেন বাংলার এই পেসার ৷ এর পর কেটে গিয়েছে 12 বছর । এক যুগ পর সেই ইডেনেই 'কামব্যাক' করার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে শামির ।
সামনেই রয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ ৷ প্রথম ম্যাচ ইডেনে । শামি কি ফিরবেন ? দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা হয়নি । জাতীয় নির্বাচক আরপি সিং ইডেনে এসে শামিকে দেখলেন চারদিন । পরবর্তী কি হয় তা সময় বলবে । শামি যদি ভারতীয় দলে ফেরেন, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কামব্যাক, দুটোই হতে চলেছে এই ক্রিকেটের নন্দনকাননে ৷
গুজরাতের বিরুদ্ধে 8 উইকেট নিয়ে দলকে জিতিয়ে শামি বলেন, "বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে প্লেয়ারদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে বলা হয়েছে, এতে অন্যায় দেখি না । জাতীয় দলে খেলার জন্য নির্বাচকরা ফিট প্লেয়ার চান।"
বাংলা দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা শামির বোলিং নিয়ে বলেন, "যাঁর কেরিয়ারে পাঁচশোর বেশি উইকেট আছে, তাঁকে আর কী প্রমাণ করতে হবে ! এতদিন ধরে তো প্রমাণ করে এসেছে । তবে শামি দেখাল ও কেন বাকিদের থেকে আলাদা।"