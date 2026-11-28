বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি, দেশের জার্সিতে অবসর ঘোষণা 108 টেস্ট খেলা মুশফিকুরের
বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে একশোটি টেস্ট খেলার নজির রয়েছে মুশফিকুর রহিমের ঝুলিতে ৷
Published : November 28, 2026 at 6:53 PM IST
ঢাকা, 28 নভেম্বর: আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ড সিরিজই শেষ ৷ তারপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন মুশফিকুর রহিম ৷ মীরপুরে প্রথম টেস্টের সঙ্গেই বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি টানবেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি ৷ শনিবার দেশের প্রাক্তন অধিনায়কের সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা করলেন সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তথা মুশফিকুরের দীর্ঘদিনের সতীর্থ তামিম ইকবাল ৷ এর আগে 2022 সালে টি-20 এবং 2025 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ওডিআই ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন মুশফিকুর ৷
108টি টেস্ট, 274টি ওডিআই এবং 102টি টি-20 ম্য়াচ ৷ বাংলাদেশের জার্সি পরে সর্বাধিক 484টি ম্য়াচ খেলা মুশফিকুর রহিম আক্ষরিক অর্থেই কিংবদন্তি ৷ ফলত তাঁর অবসর ঘোষণায় যে বাংলাদেশ ক্রিকেটে একটা শূন্যতা তৈরি হবে, তা বলাই বাহুল্য ৷ 2005 সালে লর্ডসের মাটিতে টেস্ট অভিষেক হওয়া মুশফিকুর কাকতালীয়ভাবে কেরিয়ারের শেষ টেস্টটিও খেলবেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৷ মাঝের সময়ে বছর উনচল্লিশের ক্রিকেটার সেদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ক্রিকেটের কুলীন ফরম্যাটে 7,000 রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন ৷ পাশাপাশি দেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে একশোটি টেস্ট খেলার অনন্য কীর্তিও গড়েছেন ৷
আপাতত 199টি টেস্ট ইনিংসে স্টাম্পার-ব্যাটারের নামের পাশে রয়েছে 7,062 রান ৷ সেঞ্চুরির সংখ্যা 14 ৷ পাশাপাশি 274টি ওডিআই ম্য়াচে ন'টি সেঞ্চুরি-সহ প্রায় আট হাজার রানের মালিক মুশফিকুর ৷ উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে তিন ফরম্যাটে তাঁর শিকারের সংখ্যা পাঁচশোরও বেশি ৷ বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ারে তিনটি দ্বিশতরান রয়েছে মুশফিকুরের ৷ প্রসঙ্গত, লাল-বলের ক্রিকেটে দেশের প্রথম ডাবল-সেঞ্চুরিয়ন তিনিই ৷ 2011 থেকে 2017 বাংলাদেশকে 34টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুশফিকুর ৷ তাঁর নেতৃত্বেই ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছিল দেশ ৷
Having already retired from ODIs and T20Is, Mushfiqur has informed BCB president Tamim Iqbal that the first Test against England in Dhaka, starting on February 14, will be his last match in international cricket. The first Bangladesh cricketer to play 100 Tests, Mushfiqur made his debut at Lord's in 2005. So far in 108 Tests, he has scored 7062 runs at an average of 38.80. More details: https://t.co/34rg8HhTnQ— Cricinfo (@cricinfo) November 28, 2026
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মুশফিকুরের একদা সতীর্থ তামিম বলেন, "ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টের পরই অবসরে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম ৷ বেশ কিছুদিন আগে আমায় টেলিফোন করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি ৷ এরপর থেকে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছি ৷ আমি তাঁকে বলেছি একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বিষয়টি নিজে মুখে ঘোষণা করার জন্য ৷"