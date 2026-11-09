বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে 7,000 টেস্ট রানের মাইলস্টোনে মুশফিকুর
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ টেস্ট রান সংগ্রাহক মুশফিকুরের ঝুলিতে রয়েছে দেশের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 5,000 ও 6,000 রান পূর্ণ করার নজিরও ৷
Published : November 9, 2026 at 5:52 PM IST
সিলেট, 9 নভেম্বর: দেশের প্রথম টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে 5,000 এবং 6,000 রানের নজির আগেই জুড়েছে তাঁর নামের সঙ্গে ৷ এবার বাংলাদেশের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে লাল-বলের ক্রিকেটে 7,000 রানের মাইলস্টোন পূর্ণ করলেন মুশফিকুর রহিম ৷ এই কীর্তি কুলীন ফরম্য়াটে দেশের সেরা ব্যাটারদের তালিকায় তাঁর স্থান আরও একটু পোক্ত করল ৷
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সোমবার সিলেটে দ্বিতীয় টেস্টের অন্তিমদিন ঐতিহাসিক এই কীর্তি গড়লেন বছর উনচল্লিশের ক্রিকেটার ৷ মাইলস্টোন ছুঁতে মুশফিকুরের এদিন মাত্র ন'রান প্রয়োজন ছিল ৷ 20তম ওভারের দ্বিতীয় বলে জোমেল ওয়ারিকানকে মিড-অনে ঠেলে সিঙ্গল সংগ্রহ করতেই তা ছুঁয়ে ফেলেন প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক ৷ শেষ পর্যন্ত 49 রানে আউট হন তিনি ৷
এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো মুশফিকুরের মাইলস্টোন সত্ত্বেও দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফেরাতে ব্যর্থ বাংলাদেশ ৷ ফলত টাইগারদের তাদের মাটিতে হারিয়ে সিরিজ জিতল ক্যারিবিয়ানরা ৷ প্রথম টেস্টে আট উইকেটে জয় পেয়েছিল সফরকারী দল ৷ আঙুলে চোটের কারণে সেই টেস্টের প্রথম একাদশে ছিলেন না মুশফিকুর ৷ এদিন মাইলস্টোন গড়েও প্রাথমিকভাবে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন উইকেটরক্ষক-ব্য়াটার ৷ ড্রেসিংরুম থেকে সতীর্থদের অভিবাদন পেয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত হন মুশফিকুর ৷
প্রাক্তন বাংলাদেশি অধিনায়কের এই মাইলস্টোন তাঁর সমৃদ্ধ টেস্ট কেরিয়ারের মুকুটে আরেকটি পালক বলা যায় ৷ কারণ সর্বোচ্চ টেস্ট রান সংগ্রাহক মুশফিকুর রহিমের ঝুলিতে রয়েছে দেশের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 5,000 ও 6,000 রান পূর্ণ করার নজিরও ৷ আর এবার দেশের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 7 হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করতে 107টি টেস্ট সময় নিলেন মুশফিকুর ৷ 6,000 থেকে 7,000 টেস্ট রানের ক্লাবে প্রবেশ করতে 25 টেস্ট ব্যয় করলেন তিনি ৷ সিলেট টেস্টের শেষে তাঁর নামের পাশে বর্তমানে 14টি সেঞ্চুরি সহযোগে 7,040 টেস্ট রান ৷
7,000 Test Runs! A Historic Milestone for Mushfiqur Rahim! 🇧🇩💯 The first and only Bangladeshi batter to reach 7,000 Test runs, Mushfiqur Rahim stands alone at the top as Bangladesh's highest run-scorer in Test cricket! 🐯👏 Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 West Indies Test Series 2026, Powered by Rocket, Co-sponsor: NexusPay Official Transportation Partner: Garibook #BCB #Bangladesh #MushfiqurRahim #7000TestRuns #TestCricket #2ndTest— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 9, 2026
বাংলাদেশের সর্বাধিক টেস্ট রান সংগ্রাহকের তালিকায় মুশফিকুরের পর দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন মোমিনুল হক ৷ তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 5,293 রান ৷ তালিকায় তৃতীয় নামটি বর্তমানে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তামিম ইকবালের (5,134 রান) ৷ 2005 সালে টেস্ট ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করা মুশফিকুরই 100 টেস্ট খেলা দেশের একমাত্র ক্রিকেটার ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে টেস্টে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের ইনিংসটি এতদিন ছিল মুশফিকুরের নামেই ৷ কিন্তু সিলেট টেস্টে প্রাক্তন অধিনায়কের সেই রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছেন তৌহিদ হৃদয় ৷ মুশফিকুরের অপরাজিত 219 রানের নজির ভেঙে এই টেস্টে 242 রানের ইনিংস খেলেছেন হৃদয় ৷