ETV Bharat / sports

শততম টেস্টে ঐতিহাসিক কীর্তি, পন্টিং-রুটদের সঙ্গে এলিট ক্লাবে মুশফিকুর

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে এমন এক কীর্তি গড়লেন প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক, যা কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের ঝুলিতে নেই ৷

MUSHFIQUR RAHIM
মুশফিকুর রহিম (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা, 20 নভেম্বর: দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্টে অংশ নিয়ে বুধবারই নাম তুলে ফেলেছিলেন ইতিহাসে ৷ আর বৃহস্পতিবার আয়ারল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয়দিন সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ঐতিহাসিক কীর্তির পরিসর আরও বাড়িয়ে নিলেন মুশফিকুর রহিম ৷ প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক এদিন এমন এক কীর্তি গড়লেন যা কোনও ভারতীয় ব্য়াটারের ঝুলিতে নেই ৷ বাইশ গজের ইতিহাসে একাদশ ব্য়াটার হিসেবে শততম টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে জাভেদ মিয়াঁদাদ, গর্ডন গ্রিনিজ, রিকি পন্টিং, হাসিম আমলা, জো রুটদের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করে গেলেন তারকা ক্রিকেটার ৷

প্রথমদিন শেষে 99 রানে অপরাজিত থেকে নজিরের সন্ধিক্ষণেই দাঁড়িয়েছিলেন মুশফিকুর ৷ এদিন দ্বিতীয় ওভারে কাঙ্খিত শতরান পূর্ণ করে ফেলেন তিনি ৷ তবে সেঞ্চুরি পূর্ণ করে লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ পঞ্চম উইকেটে লিটন দাসের সঙ্গে জুটিতে 108 রান যোগ করে সাজঘরে ফেরেন মুশফিকুর ৷ 214 বলে তারকা ব্য়াটারের 106 রানের ইনিংসে ছিল মাত্র পাঁচটি চার ৷

  • দেশের হয়ে সর্বাধিক সেঞ্চুরি: এদিন মীরপুরে টেস্ট ক্রিকেটে ত্রয়োদশ শতরানটি পূর্ণ করলেন মুশফিকুর ৷ যা বাংলাদেশ ব্য়াটার হিসেবে সর্বাধিক ৷ সেই নজির অবশ্য সতীর্থ মোমিনুল হকের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন তিনি ৷ লিটনের আগে তৃতীয় উইকেটে মোমিনুলের সঙ্গেই 107 রানের মূল্যবান পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছিলেন শততম টেস্ট খেলতে নামা মুশফিকুর ৷ শেষপর্যন্ত শততম টেস্ট সেঞ্চুরিতে রাঙিয়ে মাঠ ছাড়লেন তিনি ৷
  • সেঞ্চুরি করলেন লিটনও: মুশফিকুরের পর সেঞ্চুরি এল লিটন দাসের ব্যাটেও ৷ সবমিলিয়ে রানের পাহাড়ে বাংলাদেশ ৷ 192 বলে 128 রান এল স্টাম্পার-ব্যাটারের থেকে ৷ লিটন মারেন আটটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে য়াওয়ার আগেই পঞ্চম টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ পাঁচ উইকেটে 387 রান তুলে প্রথম সেশন শেষ করেছিল বাংলাদেশ ৷ বিরতির পর আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন লিটন ৷ প্রথম ব্য়াটিংয়ে নেমে আইরিশদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সাড়ে চারশো রানের গণ্ডি পেরিয়েছে বাংলাদেশ ৷
  • শততম টেস্টে শতরান করা ব্য়াটারদের তালিকা:
  1. কলিন কাউড্রে (ইংল্যান্ড), 1968
  2. জাভেদ মিয়াঁদাদ (পাকিস্তান), 1989
  3. গর্ডন গ্রিনিজ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), 1990
  4. অ্য়ালেক স্টুয়ার্ট (ইংল্যান্ড), 2000
  5. ইনজামাম-উল-হক (পাকিস্তান), 2005
  6. রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া), 2006
  7. গ্রেম স্মিথ (দক্ষিণ আফ্রিকা), 2012
  8. হাসিম আমলা (দক্ষিণ আফ্রিকা), 2017
  9. জো রুট (ইংল্য়ান্ড), 2021
  10. ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া), 2022
  11. মুশফিকুর রহিম (বাংলাদেশ), 2025

আরও পড়ুন:

TAGGED:

MUSHFIQUR RAHIM
BAN VS IRE 2ND TEST
মুশফিকুর রহিম
HUNDRED IN HUNDREDTH TEST
MUSHFIQUR RAHIM SCRIPTS HISTORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.