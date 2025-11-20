শততম টেস্টে ঐতিহাসিক কীর্তি, পন্টিং-রুটদের সঙ্গে এলিট ক্লাবে মুশফিকুর
আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে এমন এক কীর্তি গড়লেন প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক, যা কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের ঝুলিতে নেই ৷
ঢাকা, 20 নভেম্বর: দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্টে অংশ নিয়ে বুধবারই নাম তুলে ফেলেছিলেন ইতিহাসে ৷ আর বৃহস্পতিবার আয়ারল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয়দিন সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ঐতিহাসিক কীর্তির পরিসর আরও বাড়িয়ে নিলেন মুশফিকুর রহিম ৷ প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক এদিন এমন এক কীর্তি গড়লেন যা কোনও ভারতীয় ব্য়াটারের ঝুলিতে নেই ৷ বাইশ গজের ইতিহাসে একাদশ ব্য়াটার হিসেবে শততম টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে জাভেদ মিয়াঁদাদ, গর্ডন গ্রিনিজ, রিকি পন্টিং, হাসিম আমলা, জো রুটদের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করে গেলেন তারকা ক্রিকেটার ৷
প্রথমদিন শেষে 99 রানে অপরাজিত থেকে নজিরের সন্ধিক্ষণেই দাঁড়িয়েছিলেন মুশফিকুর ৷ এদিন দ্বিতীয় ওভারে কাঙ্খিত শতরান পূর্ণ করে ফেলেন তিনি ৷ তবে সেঞ্চুরি পূর্ণ করে লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ পঞ্চম উইকেটে লিটন দাসের সঙ্গে জুটিতে 108 রান যোগ করে সাজঘরে ফেরেন মুশফিকুর ৷ 214 বলে তারকা ব্য়াটারের 106 রানের ইনিংসে ছিল মাত্র পাঁচটি চার ৷
- দেশের হয়ে সর্বাধিক সেঞ্চুরি: এদিন মীরপুরে টেস্ট ক্রিকেটে ত্রয়োদশ শতরানটি পূর্ণ করলেন মুশফিকুর ৷ যা বাংলাদেশ ব্য়াটার হিসেবে সর্বাধিক ৷ সেই নজির অবশ্য সতীর্থ মোমিনুল হকের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন তিনি ৷ লিটনের আগে তৃতীয় উইকেটে মোমিনুলের সঙ্গেই 107 রানের মূল্যবান পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছিলেন শততম টেস্ট খেলতে নামা মুশফিকুর ৷ শেষপর্যন্ত শততম টেস্ট সেঞ্চুরিতে রাঙিয়ে মাঠ ছাড়লেন তিনি ৷
- সেঞ্চুরি করলেন লিটনও: মুশফিকুরের পর সেঞ্চুরি এল লিটন দাসের ব্যাটেও ৷ সবমিলিয়ে রানের পাহাড়ে বাংলাদেশ ৷ 192 বলে 128 রান এল স্টাম্পার-ব্যাটারের থেকে ৷ লিটন মারেন আটটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে য়াওয়ার আগেই পঞ্চম টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ পাঁচ উইকেটে 387 রান তুলে প্রথম সেশন শেষ করেছিল বাংলাদেশ ৷ বিরতির পর আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন লিটন ৷ প্রথম ব্য়াটিংয়ে নেমে আইরিশদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সাড়ে চারশো রানের গণ্ডি পেরিয়েছে বাংলাদেশ ৷
- শততম টেস্টে শতরান করা ব্য়াটারদের তালিকা:
- কলিন কাউড্রে (ইংল্যান্ড), 1968
- জাভেদ মিয়াঁদাদ (পাকিস্তান), 1989
- গর্ডন গ্রিনিজ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), 1990
- অ্য়ালেক স্টুয়ার্ট (ইংল্যান্ড), 2000
- ইনজামাম-উল-হক (পাকিস্তান), 2005
- রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া), 2006
- গ্রেম স্মিথ (দক্ষিণ আফ্রিকা), 2012
- হাসিম আমলা (দক্ষিণ আফ্রিকা), 2017
- জো রুট (ইংল্য়ান্ড), 2021
- ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া), 2022
- মুশফিকুর রহিম (বাংলাদেশ), 2025