ফিরছেন হার্দিক, হ্য়াটট্রিকের লক্ষ্যে থাকা রয়্যালসের সামনে জয়ে ফেরার খোঁজ 'পল্টন'দের

ফিরছেন হার্দিক, হ্য়াটট্রিকের লক্ষ্যে থাকা রয়্যালসের সামনে জয়ে ফেরার খোঁজ 'পল্টন'দের
বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার ম্য়াচের সেরা আকর্ষণ হতে চলেছে বৈভব বনাম বুমরা দ্বৈরথ ৷
Published : April 7, 2026 at 10:48 AM IST
গুয়াহাটি, 7 এপ্রিল: স্টপগ্যাপ হিসেবে গত ম্য়াচে দায়িত্ব সামলেছিলেন ভারতকে সদ্য বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়ক ৷ কিন্তু সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারতে হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ৷ রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে মরশুমের তৃতীয় ম্যাচে নামার আগে তাই হার্দিক পান্ডিয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে বোলিং কোচ পরশ মামব্রে যা জানালেন, তাতে স্বস্তি মুম্বই শিবিরে ৷
দিল্লি ম্য়াচে শারীরিক অসুস্থতার কারণে না-খেললেও রবিবার ঘণ্টাদু'য়েক অনুশীলন করেছেন মুম্বই অধিনায়ক ৷ সোমবার তাঁকে অনুশীলনে দেখা না-গেলেও বর্ষাপাড়ায় মঙ্গলবার ম্য়াচের জন্য তাঁকে পেতে অসুবিধা নেই বলে জানালেন বোলিং কোচ ৷ পরশ মামব্রে'র কথায়, "ওকে (হার্দিক) রাজস্থান ম্য়াচে পেতে কোনও সমস্যা নেই ৷ গতকাল নেটে ও দু'ঘণ্টা নিজেকে ঝালিয়ে নিয়েছে ৷ ও ফিট এবং সুস্থ রয়েছে ৷ ওর কোনও চোট-আঘাত ছিল না, কেবল অসুস্থতা বোধ করছিল ৷"
পান্ডিয়া না-থাকায় লাইক-ফর-লাইক পরিবর্ত হিসেবে দিল্লি ম্য়াচে করবিন বস্ককে খেলানো হয়েছিল ৷ ফলত একাদশে জায়গা হয়নি ট্রেন্ট বোল্টের ৷ বস্ক সেই অর্থে প্রভাব ফেলতে না-পারায় কমজোরি লেগেছিল 'পল্টন'দের বোলিং ৷ হার্দিক ফেরায় সেই সমস্যা দূর হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সবমিলিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরতে বদ্ধপরিকর পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
উল্টোদিকে গত ম্য়াচে শেষ বলে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেওয়া রাজস্থান রয়্যালস জয়ের হ্য়াটট্রিকের লক্ষ্যে ৷ রিয়ান পরাগের নেতৃত্বে শুরুটা দারুণ করা রয়্যালস শিবির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চায় ৷ আর সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বৈভব সূর্যবংশী, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেল, সিমরন হেটমেয়ার, রিয়ান পরাগ সমৃদ্ধ গোলাপি ব্রিগেডের ব্য়াটিং-লাইন আপ ৷ মঙ্গলবারের ম্য়াচে যে জিনিসটা আরও আকর্ষণীয় হতে চলেছে, সেটা সূর্যবংশী বনাম বুমরার দ্বৈরথ ৷ গত মরশুমে ঘরের মাঠে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ওভারে শূন্য রানে দীপক চাহারের শিকার হয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'ওন্ডার কিড' ৷ ফলত বুমরা কিংবা বোল্টদের সামলানোর সুযোগ হয়নি বছর পনেরোর বৈভবের ৷ আজ কি হবে ? অপেক্ষায় অনুরাগীরা ৷
প্রথম ম্যাচের আগে বৃষ্টির কারণে পিচে আর্দ্রতা দারুণ কাজে লাগিয়েছিলেন রয়্যালস বোলাররা ৷ জোফ্রা আর্চার, নান্দ্রে বার্গারদের দাপটে 127 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস ৷ মঙ্গলবার দুপুরের দিকেও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে গুয়াহাটিতে ৷ সেটা হলে কমবেশি একই পরিস্থিতি থাকবে বর্ষাপাড়ার বাইশ গজের ৷ ফলত বোলাররা নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারেন আজকের ম্য়াচেও ৷