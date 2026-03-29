প্রথম ফ্র্য়াঞ্চাইজি হিসেবে 300 টি-20 ম্য়াচ, নাইটদের বিরুদ্ধে আজ নজিরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

প্রথম ফ্র্য়াঞ্চাইজি হিসেবে 300 টি-20 ম্য়াচ, নাইটদের বিরুদ্ধে আজ নজিরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে আজ মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই নজিরে নাম লেখাবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : March 29, 2026 at 5:33 PM IST
মুম্বই, 29 মার্চ: আইপিএলের সর্বাধিক চ্যাম্পিয়ন (যুগ্মভাবে) তারা ৷ তবে শেষবার খেতাব ধরা দিয়েছিল ছ'বছর আগে ৷ ষষ্ঠবার খেতাব জয়ের লক্ষ্যে রবিবার ঘরের মাঠে 19তম আইপিএলে অভিযান শুরু করছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ প্রতিপক্ষ কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে এদিন মাঠে নামার সঙ্গেই অবশ্য একটি বিরাট নজিরে নাম লেখাবে পাঁচবারের আইপিএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷ যে নজির আইপিএল তো বটেই, বিশ্বের আর কোনও লিগের কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির ঝুলিতে নেই ৷
কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে এদিন 300তম টি-20 ম্যাচে মাঠে নামছে 'পল্টন'রা ৷ বিশ্বের প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল হিসেবে এই নজিরে নাম লেখাতে চলেছে তারা ৷ তবে সার্বিকভাবে তৃতীয় ৷ এর আগে 300টি টি-20 ম্যাচ খেলার কীর্তি রয়েছে কেবল পাকিস্তান (সিনিয়র পুরুষ দল) ও সোমারসেট কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের ৷ সবমিলিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এই কীর্তি সংশ্লিষ্ট ফরম্য়াটে তাদের সাফল্য এবং আধিপত্যের পরিচায়ক ৷
ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পর সর্বাধিক টি-20 ম্য়াচ খেলার নজির রয়েছে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ঝুলিতে ৷ গতকাল যারা 287তম ম্য়াচটি খেলতে নেমেছিল ৷ সার্বিকভাবে তালিকায় তাদের স্থান পঞ্চম ৷ চতুর্থস্থানে রয়েছে হ্যাম্পশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব ৷
সে যাইহোক, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এই নজির বিশ্বব্যাপী ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও একটা ধারণা দেয় ৷ তবে এ যাবৎ 299টি ম্য়াচের সবক'টি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যে আইপিএলে খেলেছে তা নয় ৷ এর মধ্যে ধরা হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-20'তে খেলা ম্য়াচ সংখ্যাও ৷ গত 18টি মরশুমে 277টি আইপিএল ম্য়াচ খেলেছে মুম্বই ৷ আর চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ টি-20'তে তারা খেলেছে 22টি ম্য়াচ ৷
281টি ম্য়াচ খেলে ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে এই তালিকার তৃতীয়স্থানে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ মূলত গতবারের কোর টিম ধরে রেখেই 2026 আইপিএলে মাঠে নামছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ যে দলের নেতৃত্বে হার্দিক পান্ডিয়া ৷ এছাড়া রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, তিলক বর্মা, জসপ্রীত বুমরার মতো তারকাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে দলে ৷ রায়ান রিকেলটন, ট্রেন্ট বোল্টের মতো তারকারাও দলের গভীরতা বাড়িয়েছেন ৷
বুমরাকে প্রথম ম্য়াচে পাওয়া নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হলেও শনিবার জল্পনার জল ঢেলেছে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ জানিয়েছে কেকেআরের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই পাওয়া যাবে স্পিডস্টারকে ৷ তবে প্রথম ম্য়াচে উইল জ্য়াকস এবং মিচেল স্যান্টনারের অনুপস্থিতি খানিকটা ধাক্কা মাহেলা জয়বর্ধনে প্রশিক্ষণাধীন দলের জন্য ৷
- সর্বাধিক টি-20 খেলা দল:
- পাকিস্তান- 303 ম্যাচ
- সোমারসেট- 303 ম্যাচ
- মুম্বই ইন্ডিয়ান্স- 299 ম্য়াচ
- হ্য়াম্পশায়ার- 296 ম্যাচ
- রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু- 287 ম্য়াচ