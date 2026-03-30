কাটল প্রথম ম্যাচের গেরো, নাইট বোলিংকে দুরমুশ করে রেকর্ড জয় মুম্বইয়ের

কাটল প্রথম ম্যাচের গেরো, নাইট বোলিংকে দুরমুশ করে রেকর্ড জয় মুম্বইয়ের
প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে 300তম টি-20 ম্যাচ আজ খেলতে নেমেছিল মুম্বই ৷ রেকর্ড জয়ে তা স্মরণীয় রাখল তারা ৷
Published : March 30, 2026 at 12:06 AM IST
মুম্বই, 29 মার্চ: শেষবার 2012 সালে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছিল তারা ৷ মাঝে কেটেছে 13টা মরশুম ৷ খেতাব এসেছে পাঁচবার ৷ অথচ ওপেনিং ম্যাচ অভিশপ্ত হয়ে রয়ে গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য ৷ শেষমেশ 2026-এ এসে কাটল সেই গেরো ৷ রবিবাসরীয় ওয়াংখেড়েতে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ছয় উইকেটে হারিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ ব্যাট হাতে সেই জয়ে নায়ক হয়ে রইলেন দুই ওপেনার রায়ান রিকেলটন এবং রোহিত গুরুনাথ শর্মা ৷
টস হারলেও প্রথম ব্যাট করে এদিন মায়ানগরীতে চার উইকেট হারিয়ে 220 রান তুলেছিল নাইটরা ৷ এত রান তোলার পরেও পাঁচ বল বাকি থাকতে ম্যাচ হারের কারণ বোলিং বিভাগের কঙ্কালসার চেহারা ৷ চোটে ক্ষতবিক্ষত নাইটদের বোলিং বিভাগ যে ঠিক কতোটা দুর্বল, তা রেকর্ড রান তাড়া করে এদিন বুঝিয়ে দিল 'পল্টন'রা ৷ পাশাপাশি আইপিএলের ইতিহাসে এটাই সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় মুম্বইয়ের ৷ রোহিত-রিকেলটন ঝড়ে জলে গেল আজিঙ্কা রাহানের অধিনায়কোচিত ইনিংস ৷ দাম রইল না অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর ঝোড়ো অর্ধশতরানেরও ৷
অথচ প্রথম ব্যাটিংয়ের পর এদিন মনে হচ্ছিল ফের হয়তো হেরেই অভিযান শুরু হবে মুম্বইয়ের ৷ কারণ রাহানে, অ্যালেন, রঘুবংশী, রিঙ্কুদের সম্মিলিত প্রয়াসে পাহাড় প্রমাণ রান তোলে পার্পল শিবির ৷ ওপেনিং জুটিতে রাহানে-অ্যালেনের 69 রানের জুটি গড়ে দিয়েছিল ভিতটা ৷ 17 বলে 37 রান করে কিউয়ি ওপেনার আউট হলেও 27 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন নাইট অধিনায়ক ৷
তিনটি চার, পাঁচটি ছক্কায় 40 বলে 67 রান আসে তাঁর ব্যাটে ৷ বাকিরা কমবেশি রান করলেও নিরাশ করেন নাইটদের 25.20 কোটির বিদেশি ক্যামেরন গ্রিন ৷ 10 বলে 18 রানে ফেরেন তিনি ৷ সহঅধিনায়ক রিঙ্কুর সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে 60 রান যোগ করে আউট হন রঘুবংশী ৷ তাঁর 29 বলে 51 রানের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ দলের রান তখন দু'শো পেরিয়েছে ৷ শেষপর্যন্ত রিঙ্কুর 21 বলে ঝোড়ো 33 রান চার উইকেট হারিয়ে নাইটদের পৌঁছে দেয় 220-তে ৷ 39 রানে তিন উইকেট নেন ম্যাচের সেরা শার্দূল ঠাকুর ৷
পাল্টা রোহিত ও রিকেলটনের জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিল না নাইটদের অনভিজ্ঞ বোলিং লাইন-আপ ৷ বৈভব অরোরা, বরুণ চক্রবর্তীদের বেধড়ক পিটিয়ে ওপেনিং জুটিতে 148 রান তোলে মুম্বই ৷ ছ'টি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা হাঁকিয়ে 38 বলে 78 রান করে এরপর আউট হন 'হিটম্যান' ৷ লম্বা হয়নি ইমপ্যাক্ট-সাব সূর্যকুমার যাদবের (16 রান) ইনিংস ৷ 43 বলে 81 রান করে ফেরেন রিকেলটন ৷ প্রোটিয়া ব্যাটার মারেন চারটি চার ও আটটি ছক্কা ৷
তিন উইকেট গেলেও মুম্বইয়ের জয় আটকানোর ছিল না ৷ শেষদিকে তিলক বর্মার 14 রানে 20 রানে ফিরলেও দলকে জয় এনে দেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ মুম্বই অধিনায়ক 11 বলে 18 রানে অপরাজিত থেকে যান ৷ পাঁচ রানে নটআউট থাকেন নমন ধীর ৷ 19.1 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 224 রান তুলে নেয় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ একটি উইকেট নিলেও চার ওভারে 52 রান খরচ করেন বৈভব অরোরা ৷ 43 রানে এক উইকেট ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার কার্তিক ত্যাগীর ৷ চার ওভারে 48 রানে দিয়ে উইকেটহীন বরুণ ৷ তিন ওভারে 30 রান দিয়ে উইকেটহীন থাকেন সুনীল নারিনও ৷