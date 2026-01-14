অপরাজিত হাফসেঞ্চুরিতে মাইলস্টোন ছুঁলেন হরমনপ্রীত, গুজরাতকে হারিয়ে দু'য়ে মুম্বই

অপরাজিত হাফসেঞ্চুরিতে মাইলস্টোন ছুঁলেন হরমনপ্রীত, গুজরাতকে হারিয়ে দু'য়ে মুম্বই
ডব্লিউপিএলের ইতিহাসে মুম্বইয়ের সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের নজির এটাই ৷
Published : January 14, 2026 at 12:05 AM IST
নভি মুম্বই, 13 জানুয়ারি: শুরুটা মন্দ হলেও ডব্লিউপিএলে টানা দ্বিতীয় জয়ে দু'য়ে পৌঁছল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ মঙ্গলবার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গুজরাত জায়ান্টসকে সাত উইকেটে হারাল দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ ব্যাট হাতে সেই জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ তাঁর অপরাজিত 71 রানের সৌজন্যে চার বল বাকি থাকতে 193 রান তুলে ম্যাচ জিতল এমআই ৷ যা লিগে তাঁদের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় ৷
টস জিতে এদিন অ্যাশলে গার্ডনার অ্যান্ড কোম্পানিকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় মুম্বই ৷ জর্জিয়া ওয়ারেহামের 43 এবং শেষদিকে ভারতী ফুলমনির ঝোড়ো 36 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 192 তোলে গুজরাত ৷ কণিকা আহুজার ব্যাট থেকেও আসে মূল্যবান 18 বলে 35 রান ৷ সর্বাধিক 43 রান করা অজি ব্যাটার ওয়ারেহামের 33 বলের ইনিংসে ছিল চারটি চার ও একটি ছক্কা ৷ ফুলমনির 18 বলের ক্যামিয়ো ইনিংস সাজানো ছিল তিনটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কায় ৷
মুম্বই বোলারদের ব্যর্থতার দিনে কিছুটা উজ্জ্বল শাবনিম ইসমাইল ৷ চার ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র 25 রান খরচ করে নিলেন একটি উইকেট ৷ চ্যালেঞ্জিং টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ৷ 37 রানের মধ্যে দুই ওপেনারের উইকেট হারায় তাঁরা ৷ এরপর তৃতীয় উইকেটে কৌর সিস্টার্সের 72 রানের জুটি মুম্বইয়ের জয়ের ভিত গড়ে দেয় ৷ সাতটি চার মেরে 26 বলে 40 রানে আমনজোৎ কৌর আউট হলেও থামানো যায়নি অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরকে ৷
🏆 Most WPL titles - 2️⃣— Mumbai Indians (@mipaltan) January 13, 2026
🔝 Most fifties in WPL - 🔟
🇮🇳 First Indian to 𝟏𝟎𝟎𝟎 WPL runs
👸 Most POTM awards - 9️⃣ pic.twitter.com/yoLH62Q5SC
আমনজোতের পর চতুর্থ উইকেটে নিকোলা ক্যারিকে নিয়ে দলকে টানা দ্বিতীয় জয় এনে দেন তিনি ৷ রেণুকা সিং, সোফি ডিভাইন সমৃদ্ধ বিপক্ষ বোলিংকে শাসন করে মাত্র 43 বলে 71 রান করেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে ডব্লিউপিএলে নজিরও গড়ে ফেলেন ৷ মেগ ল্যানিং ও ন্যাট শিভার-ব্রান্টকে টপকে লিগে সর্বাধিক 10টি হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড এদিন জুড়ে গেল হরমনের নামে ৷ শুধু কি তাই ? শিভার-ব্রান্টের পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ডব্লিউপিএলে হাজার রানের মাইলস্টোনও এদিন ছুঁলেন তিনি ৷
ম্যাচ জেতানো ইনিংসে মুম্বই অধিনায়িকা এদিন মারেন সাতটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ যোগ্য সঙ্গত দেওয়া ক্যারি অপরাজিত থেকে যান 38 রানে ৷ তাঁর 23 বলের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ৷ এই জয়ের পর তিন ম্যাচে মুম্বইয়ের ঝুলিতে চার পয়েন্ট ৷ গুজরাতের সঙ্গে সমমেরুতে থাকলেও নেট রানরেটে দু'য়ে তাঁরা ৷