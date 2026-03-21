ফের মুম্বই-কাঁটায় বিদ্ধ মোহনবাগান, সবুজ-মেরুনকে হারিয়ে শীর্ষে আইল্যান্ডার্স

ফের মুম্বই-কাঁটায় বিদ্ধ মোহনবাগান, সবুজ-মেরুনকে হারিয়ে শীর্ষে আইল্যান্ডার্স
শেষবার 2024 সালের মে মাসে আইএসএলে ঘরের মাঠে হেরেছিল সবুজ-মেরুন ৷ প্রতিপক্ষ ছিল এই মুম্বই ৷
Published : March 21, 2026 at 9:35 AM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: সার্জিয়ো লোবেরার প্রশিক্ষণে আইএসএলে সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল মুম্বই সিটি এফসি ৷ সেই লোবেরা এখন মোহনবাগানের হটসিটে ৷ শুক্রবার প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে নামার আগে স্বাভাবিকভাবেই স্প্য়ানিশ কোচের কাছে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বাগানের চরম হতাশাজনক পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্নটা ধেয়ে এসেছিল ৷ লোবেরা সেটাকে বিশেষ পাত্তা না-দিলেও শুক্রবার যুবভারতীতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পরিসংখ্যান উন্নত করতে ব্যর্থ মোহনবাগান ৷ আগাগোড়া আধিপত্য রেখেও মুম্বই সিটি এফসি'র কাছে চলতি আইএসএলের প্রথম ম্য়াচটি হেরে বসল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷
একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করে 18 ম্যাচ পর আইএসএলে ঘরের মাঠে পরাজিত সবুজ-মেরুন ৷ এই হারের ফলে লিগ টেবলে শীর্ষস্থানটাও হাতছাড়া হল মেরিনার্সের ৷ অন্যদিকে ঘরের মাঠে বাগানকে হারিয়ে ছ'ম্য়াচে 14 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এল পিটার ক্র্যাটকি প্রশিক্ষণাধীন দল ৷ 2024 সালে শেষবার ঘরের মাঠে আইল্যান্ডার্সের কাছেই হেরেছিল মোহনবাগান ৷ প্রায় দু'বছর পরে নিজেদের ডেরায় সবুজ-মেরুনের হারের অন্যতম কারণ কোচের অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক ফুটবল ৷ জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস ও জেমি ম্যাকলারেনকে সামনে রেখে মুম্বই রক্ষণ ভাঙার ছক কষেছিলেন তিনি ৷ উল্টে ক্র্যাটকি ম্যাকলারেনকে কড়া জোনাল মার্কিংয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখলেন ৷ পাশাপাশি কামিংস ও পেত্রাতোস মুম্বই রক্ষণে পায়ের জঙ্গলে দিগভ্রষ্ট হলেন ৷
প্রথম 15 মিনিট মোহনবাগানের আক্রমণে ঝাঁঝ থাকলেও ধীরে-ধীরে রাশ তুলে নেয় জনি কাউকো নেতৃত্বাধীন মুম্বই মাঝমাঠে ৷ প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে গোলের রাস্তাও বের করলেন ফিনিশ মিডফিল্ডার ৷ মোহনবাগানের চার ডিফেন্ডারকে কার্যত দাঁড় করিয়ে নৌফলের জন্য তা সাজিয়ে দেন প্রাক্তন ইউরোকাপার ৷ নিখুঁত প্লেসিংয়ে তা জালে রাখেন কেরল উইঙ্গার ৷ 27 মিনিটে নৌফলের গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় অতিথি দল ৷ মনে হয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে বাগান ঝড় আছড়ে পড়বে যুবভারতীতে ৷
Calm, composed and clinical! 🔥— Indian Super League (@IndSuperLeague) March 20, 2026
Noufal PN places it low past the reach of Vishal Kaith to put @MumbaiCityFC ahead at the VYBK. 🏟️
Watch #MBSGMCFC LIVE on @fancode. 💻#ISL12 pic.twitter.com/g5LglflaxL
দ্রুত সমতায় ফিরে জয়ের পথ তৈরি করতে কামিংসের বদলে রবসন রবিনহোকে নামিয়ে দেন লোবেরা ৷ কিন্তু চোট সারিয়ে ফিরে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার বিপক্ষ রক্ষণে পায়ের জঙ্গলে আটকে গেলেন ৷ একই অবস্থা লিস্টন কোলাসোর ৷ আপুইয়া যত সময় গড়াল ততই নীচে নামলেন ৷ ফলত দ্বিতীয়ার্ধে বলের নিয়ন্ত্রণ রাখলেও ম্যাচ বের করতে ব্যর্থ মোহনবাগান ৷ এদিন সারা ম্য়াচে মোট 17টি কর্নার পেয়েছিল তারা ৷ কিন্তু বৈচিত্র্যহীনতায় কর্নার থেকে মুম্বই রক্ষণে ফাটল ধরাতে ব্যর্থ মোহনবাগান ফুটবলাররা ৷ দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কয়েকবার প্রতি-আক্রমণে মুম্বই ফের গোলের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিল ৷ কিন্তু ব্যবধান বাড়েনি ৷
Weekend on 🔝#ISL12 #MBSGMCFC #AamchiCity 🔵 pic.twitter.com/A7gFpMwPXh— Mumbai City FC (@MumbaiCityFC) March 20, 2026
যুবভারতী ভরানো হাজার সাতাশেক বাগান অনুরাগী প্রিয় দলের জয়ের পরিবর্তে সাক্ষী থাকলেন প্রাক্তনী জনি কাউকোর অসাধারণ ফুটবলের ৷ বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে ড্র'য়ের পরে ঘরের মাঠে মুম্বই এফসি'র কাছে হার ৷ ফিফা বিরতির আগে এক নম্বরে জাঁকিয়ে বসার স্বপ্নে যা বড়সড় ধাক্কা লোবেরার দলের জন্য ৷