বছর দেড়েক বাদে ভারতীয় টেস্ট স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন, ইনস্টা পোস্টে প্রতিক্রিয়া সরফরাজের

বছর দেড়েক বাদে ভারতীয় টেস্ট স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন, ইনস্টা পোস্টে প্রতিক্রিয়া সরফরাজের
আহত সাই সুদর্শনও ছিটকে গেলেন দ্বীপরাষ্ট্র সফর থেকে ৷ পরিবর্ত হিসেবে সুযোগ করে নিলেন মুম্বই ব্য়াটার ৷
Published : August 10, 2026 at 1:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 অগস্ট: অস্ট্রেলিয়া সফরে গত 2024-25 বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে জাতীয় দলে শেষবারের জন্য ডাক পেয়েছিলেন ৷ পাঁচ ম্য়াচের সিরিজে অবশ্য সেক্ষেত্রে একটিতেও খেলেননি ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতীয় টেস্ট একাদশে তাঁর শেষ আবির্ভাব 2024 সালে নিউজিল্যান্ড সফরে ৷ রবিবার বছর দেড়েক বাদে আবারও ভারতীয় দলে ডাক পেলেন মুম্বই ব্য়াটার সরফরাজ খান ৷ ওপেনার সাই সুদর্শনের পরিববর্ত হিসেবে শ্রীলঙ্কা সফরের স্কোয়াডে জুড়ছেন তিনি ৷
জসপ্রীত বুমরার পাশাপাশি বাঁ-হাতি ব্যাটার সাই সুদর্শনের নাম শ্রীলঙ্কা সফরের প্রাথমিক স্কোয়াডে রেখেছিলেন নির্বাচকরা ৷ কিন্তু তাঁদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নির্ভর করছিল ফিটনেস সংক্রান্ত ছাড়পত্রের উপর ৷ হাঁটুর চোটে বুমরা ছিটকে গিয়েছিলেন আগেই ৷ রবিবার দ্বীপরাষ্ট্র সফর থেকে ছিটকে গেলেন সাই সুদর্শনও ৷ ডান পায়ের পাতার চোট সারিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হতে ব্যর্থ দক্ষিণী এই ক্রিকেটার ৷ পরিবর্তে নির্বাচকরা ডেকে নিলেন সরফরাজ'কে ৷
রবিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বিসিসিআই'য়ের তরফে অবশ্য বলা হয়েছে যে, সুদর্শন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন ৷ বোর্ডের মেডিক্যাল টিম বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে তাঁকে নিবিড় পর্যবক্ষণে রেখেছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সরফরাজ খান পরিবর্ত হিসেবে যে শ্রীলঙ্কা সফরে দলের সঙ্গে জুড়ছনে তাও উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ৷ আগামী 15 অগস্ট থেকে প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে গলে ৷ সেখানে রওনা হওয়ার আগে কলম্বোয় ভারতীয় দলের সঙ্গে সরফরাজ যুক্ত হবেন বলে নিশ্চিত করা হয়েছে বিবৃতিতে ৷
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
Details 🔽 #TeamIndia https://t.co/lF6h8jabZd pic.twitter.com/Dk0C4HI37p
ভারতীয় দলের হয়ে এখনও পর্যন্ত ছ'টি টেস্ট ম্য়াচ খেলেছেন সরফরাজ ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 62 ম্য়াচ খেলে মুম্বই ব্য়াটারের নামের পাশে রয়েছে ঈর্ষনীয় 64.743 ব্য়াটিং গড় ৷ কিন্তু তবু নির্বাচকদের চোখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকে সোশাল মিডিয়ায় অতীতে সরব হতে দেখা গিয়েছে ডানহাতি এই মারকুটে ব্য়াটারকে ৷ দিনকয়েক আগেও সোশাল মিডিয়ায় 'জার্সি' ছবির একটি ডায়লগ ধার করে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন তিনি ৷ রবিবার জাতীয় দলে পুনরায় ডাক পেয়ে সোশাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমেই অবশ্য তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন সরফরাজ ৷
প্রথমে জাতীয় দলের কিট জার্সি পরে ইনস্টা হ্যান্ডলে একটি স্টোরি পোস্ট করেন ভারতীয় ক্রিকেটার ৷ এরপর বাবা নওশাদ খানের সঙ্গে ছবিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন বছর আঠাশের ক্রিকেটার ৷ তবে জোড়া টেস্টের একটিতেও তিনি সুযোগ পাবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েই যাচ্ছে ৷ কারণ শ্রীলঙ্কা সফরে রবিবার শেষ হওয়া তিনদিনের প্রস্তুতি ম্য়াচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে একাদশে জায়গা করে নেওয়ার দাবি জোরালো করেছেন দেবদূত পারিক্কল ৷
- শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ভারতের পরিবর্তিত স্কোয়াড: গিল (অধিনায়ক), রাহুল (সহ-অধিনায়ক), জয়সওয়াল, পন্ত (উইকেটরক্ষক), সরফরাজ, জুরেল (উইকেটরক্ষক), জাদেজা, কুলদীপ, সুতার, নবি, সিরাজ, কৃষ্ণা, ব্রার, পারিক্কল ও সারাংশ ৷