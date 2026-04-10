ঈশ্বরের দেওয়া সুযোগে নিজের প্রতি আস্থা, ইডেনে নাইট-'বধে'র রেসিপি জানালেন মুকুল

ঈশ্বরের দেওয়া সুযোগে নিজের প্রতি আস্থা, ইডেনে নাইট-'বধে'র রেসিপি জানালেন মুকুল
বাবার ইচ্ছেকে সম্মান জানাতেই বাইশ গজে মুকুল ৷ জানালেন প্রথম ছক্কাটাই সবচেয়ে স্পেশাল ৷
Published : April 10, 2026 at 10:26 AM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' উপন্যাসের জাতিস্মর চরিত্র মুকুল ধরের পূর্বজন্ম হয়েছিল রাজস্থানের জয়সলমেঢ়ে ৷ যদিও তা ছিল নিছক কল্পনা ৷ কিন্তু বাস্তবের মুকুল (চৌধুরি) ? যাঁর ব্য়াটে চূর্ণ-বিচূর্ণ কলকাতা নাইট রাইডার্সের মরশুমের প্রথম জয়ের স্বপ্ন ৷ কাকতালীয় হলেও সেও যে রাজস্থানেরই ৷
- কে এই মুকুল চৌধুরি: জন্ম রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে ৷ 2025-26 সৈয়দ মুস্তাক আলিতে নজর কেড়ে 2026 আইপিএল বৃত্তে প্রবেশ মুকুল চৌধুরির ৷ নিলামে রাজস্থান রয়্য়ালসের সঙ্গে কার্যত লড়াই করে একুশের মুকুলকে দলে নেয় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার এলএসজি ৷ প্রায় হেরে যাওয়া একটা ম্য়াচ একার হাতে বের করে এদিন আস্থার মর্যাদা দিলেন 2.60 কোটির ক্রিকেটার ৷
ঘরোয়া ক্রিকেটে রাজস্থানের হয়ে মুকুলের আত্মপ্রকাশ 2023 সালে ৷ এখনও পর্যন্ত খেলেছেন চারটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ,পাঁচটি লিস্ট-এ আর চলতি আইপিএলের তিন ম্য়াচ ধরলে 10টি টি-20 ৷ শেষটাই তাঁর সবচেয়ে পছন্দের ফরম্য়াট ৷ সৈয়দ মুস্তাক আলিতে দিল্লির বিরুদ্ধে এমনই অপরাজিত 62 রানের ইনিংস খেলে জিতিয়েছিলেন রাজস্থানকে ৷ মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দল হারলেও মুকুল খেলেছিলেন 28 বলে 54 রানের বিস্ফোরক ইনিংস ৷ সেই টুর্নামেন্টেও তাঁর স্ট্রাইক-রেট ছিল দু'শোর কাছাকাছি (198.85) ৷ ফলত জহুরির চোখ দিয়েই মিনি নিলামে মুকুলকে দলে নিয়েছিল লখনউ ফ্র্য়াঞ্চাইজি ৷ বৃহস্পতিবারের পর 10টি কুড়ি-বিশের ম্য়াচে 164.70 স্ট্রাইক-রেটে মুকুলের ঝুলিতে 280 রান ৷
𝗔 𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗶𝘀 𝗯𝗼𝗿𝗻 ✨ pic.twitter.com/pGRmlTrw6o— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 10, 2026
- নেপথ্যে বাবার স্বপ্ন: আইপিএলের নতুন তারা মুকুলের ইনিংস দেখার পর নিঃসন্দেহে এদিন ঘোর কাটতে সময় লেগেছে ইডেনের দর্শকদের ৷ আর ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণীতে এসে নাইটদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া ক্রিকেটার জানালেন তাঁর ক্রিকেট যাত্রার নেপথ্যে রয়েছে বাবার লালিত স্বপ্ন ৷ মুকুল বলেন, "আমার ক্রিকেটীয় জার্নিটা জন্মের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বলতে পারেন ৷ বাবা স্বপ্ন দেখতেন ছেলে একদিন বড় ক্রিকেটার হবে ৷ কিন্তু সে সময় পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না ৷ তাই আমার ক্রিকেটের যাত্রা খানিকটা দেরিতে শুরু হয় ৷ 12-13 বছর বয়সে আমি ক্রিকেট শুরু করি ৷ আমাদের ওখানে ভালো ক্রিকেট অ্য়াকাডেমিও সেই সময় ছিল না ৷ সিকারে একটা ছিল ৷ আর এসবিএস অ্য়াকাডেমি তখন সবে খুলেছে ৷ আমি সেখানেই পাঁচ-ছয় বছর ট্রেনিং করেছি ৷"
Aaj ki party Super Giants ke taraf se 🥳🎂 pic.twitter.com/xoNqLdKjJC— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 9, 2026
এরপর উঁচু স্তরে খেলার স্বপ্ন তাঁকে জয়পুরে নিয়ে গিয়েছিল ৷ সেখানে চার বছর তিনি অনুশীলন করেন বলে জানিয়েছেন মুকুল ৷ এরপর টি-20 ক্রিকেটের দ্রুতলয়ের সঙ্গে আত্মস্থ হতে তিন-চার মাস গুরুগ্রামে থেকে অনূর্ধ্ব-23 স্তরে একাধিক ম্য়াচ খেলেছেন বলেও জানালেন লখনউয়ের আগামীর সম্পদ ৷
You waited. We waited. And it was all worth it! 💯👊 pic.twitter.com/9wIL5U97Nn— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 9, 2026
- চাপের মুখ থেকে ম্য়াচ বের করার রেসিপি: মুকুল বলেন, "চাপ তো ছিলই ৷ কিন্তু আমি মনে মনে ভাবছিলাম ঈশ্বর আমায় সযোগ দিয়েছেন ৷ তাই নিজের ক্ষমতার প্রতি আস্থা হারায়নি ৷ এটাই সুযোগ ছিল বড় কিছু করার ৷ তাই সুযোগের কথা খেয়াল রেখেছি, চাপের নিয়ে ভাবিনি ৷" 27 বলে 54* রানের ইনিংসে এদিন সাতটি ছক্কা মারেন মুকুল ৷ সাত ছক্কার মধ্যে কোনটি সবচেয়ে তৃপ্তির ? মুকুল জানান, ম্যাচে তাঁর প্রথম ছক্কাটি সবচেয়ে স্পেশাল ৷ কারণ আগের দু'ম্যাচে তিনি কোনও ছয় মারতে পারেননি ৷
মুকুলদের গ্রামে যুবকরা মূলত সেনায় যোগদান করে থাকেন ৷ গ্রামের রুক্ষ জমিতে জোয়ার-বাজরার চাষও হয় ৷ মুকুল সেসব ছেড়ে ক্রিকেটে আসা নিয়ে বলছেন, "ওরা সীমান্তে দেশের সেবা করছে ৷ আর আমি এসেছি ক্রিকেটের মধ্যে দিয়ে দেশের সেবা করতে চাই ৷"