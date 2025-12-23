পাখির চোখ নীল জার্সি, স্টার্কের থেকে পরামর্শ চাইবেন মুকেশ
লম্বা চোট সারিয়ে সম্প্রতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি দিয়ে ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হয়েছে মুকেশের ৷
Published : December 23, 2025 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: একই সিরিজে দিন পনেরোর ব্যবধানে তিন ভিন্ন ফরম্যাটে দেশের জার্সিতে অভিষেক ৷ যা বিশ্ব ক্রিকেটে বিরল ৷ কিন্তু দু'বছর আগে জুলাই-অগস্ট মাসদু'টো এমনই স্বপ্নের মতো কেটেছিল মুকেশ কুমারের ৷ কিছুদিন আগেও জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনায় থাকা বঙ্গপেসার এখন ছিটকে গিয়েছেন ৷ কারণ চোট ৷ কয়েকমাস আগে পাওয়া চোট জাতীয় দলের দৌড় থেকে বর্তমানে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে মুকেশকে ৷ তবে হাল না-ছেড়ে নতুনভাবে শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বাংলার পেসার ৷ বুধবার থেকে শুরু হতে চলা বিজয় হাজারে ট্রফিতে ভালো পারফরম্য়ান্স করে ফের জাতীয় দলের লড়াইয়ে ফিরতে মরিয়া ভারতের জার্সিতে 26টি ম্যাচ খেলা ক্রিকেটার ৷
কেরিয়ারে সবচেয়ে বড় চোট সারিয়ে সম্প্রতি সৈয়দ মুস্তাক আলিতে প্রত্যাবর্তন হয়েছে মুকেশের ৷ মরশুমের শুরুতে রঞ্জিতে তাঁকে পায়নি বাংলা । বঙ্গপেসার বলছেন, "অগস্টে চোট পেয়েছিলাম ৷ মাঠে ফিরলাম নভেম্বরের শেষে ৷ কেরিয়ারে এত বড় চোট আগে পাইনি ৷ দীর্ঘদিন এনসিএ'তে ছিলাম ৷ সে সময় সকলের উৎসাহ পেয়েছি ৷ রোহিত ভাই (শর্মা) এসেও বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন ৷" তবে চোট পরবর্তী সময়ে পুরনো ছন্দ ফিরে পেতে আরেকজনের পরামর্শ পেতে উদগ্রীব মুকেশ ৷ তিনি অজি তারকা মিচেল স্টার্ক ৷ 22 উইকেট নিয়ে চলতি অ্যাশেজে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক শিকারি যিনি ৷
অজি স্পিডস্টারের সঙ্গে দিল্লি ক্যাপিটালসে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেবেন বঙ্গ ক্রিকেটার ৷ তাঁর থেকেই মুকেশ জানতে চাইবেন স্বমহিমায় ফেরার মন্ত্র ৷ মুকেশ বলেন, "গত আইপিএলে স্টার্কের সঙ্গে ফিটনেস নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ ও আমাকে বিভিন্ন পরামর্শও দিয়েছে ৷ এবার দেখা হলে চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে পরামর্শ চাইব ৷ কারণ চোটের জন্য আগে এতদিন বাইরে থাকিনি ৷ ফলে মানসিকভাবে কী করা প্রয়োজন, সেসব নিয়ে জানতে চাইব ৷"
এবার দিল্লি ক্যাপিটালস স্কোয়াডে স্টার্ক ও মুকেশ ছাড়াও রয়েছেন আকিব দার, টি নটরাজন, কাইল জেমিসনের মতো পেসাররা ৷ ফলে প্রথম একাদশের লড়াইটা সহজ হবে না ৷ তবে সেসব নিয়ে এখনই ভাবতে নারাজ মুকেশ ৷ চ্যালেঞ্জটা উপভোগ করতে চান ৷ বঙ্গ ক্রিকেটার বলছেন, "আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে বাড়তি ভাবনাচিন্তা করি না ৷ বর্তমানে ফোকাস রাখি ৷ ভালো ক্রিকেটারদের আধিক্য দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ সুস্থ প্রতিযোগিতা ক্রিকেটারদের উন্নতিতে সাহায্য করে ৷ দল যদি কোনও দায়িত্ব দেয় সেটা পালনের জন্য নিজেকে তৈরি রাখাই আমার লক্ষ্য ৷ দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে ভাবছি না ৷"
একইসঙ্গে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নির্বাচকদের উপরেই ছাড়ছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 210 উইকেটের মালিক ৷ জাতীয় দলে ফেরার লক্ষ্য নিয়ে মুকেশের কথায়, "দলে ফেরার বিষয়ে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী ৷ টেস্ট ম্যাচ রয়েছে, ওয়ান-ডে বিশ্বকাপ রয়েছে সামনে ৷ সেখানে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্য রেখেই কাজ করছি ৷"
চোট থেকে ফিরে নিজেকে এখন মানসিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী মনে করছেন মুকেশ ৷ নিজেকে তৈরি করতে বোলিংয়ে বৈচিত্র্য বাড়ানোর চেষ্টাও চলছে তাঁর ৷ বিশেষ করে ব্যাটসম্যানকে চমকে দিতে স্লোয়ারের উপর জোর দিচ্ছেন বঙ্গ পেসার ৷ তবে আপাতত ছোট ছোট করেই লক্ষ্য স্থির করছেন মুকেশ ৷ বিজয় হাজারে ট্রফি জিততে সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথা তাঁর মুখে ৷ তাঁর পাশাপাশি মহম্মদ শামি, আকাশদীপ সমৃদ্ধ বাংলা দলের বোলিং যে দেশের সেরা, তাও ফের মনে করিয়ে দিলেন মুকেশ ৷