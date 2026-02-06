মুকেশের দাপটে ম্যাচে বাংলা, নকআউটের শুরুতে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ফিল্ডিং

মুকেশের দাপটে ম্যাচে বাংলা, নকআউটের শুরুতে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ফিল্ডিং
পেসার ত্রয়ীর দাপট অন্ধ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রেখেছে বাংলাকে ৷
Published : February 6, 2026 at 9:00 PM IST
কল্য়াণী, 6 ফেব্রুয়ারি: সবুজ উইকেট এবং কল্য়াণীর আর্দ্র আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে প্রথমদিনের শেষে কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় বাংলা ৷ প্রাথমিক পর্বে দাপট দেখানো বাংলা দল নকআউটে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মরিয়া ৷ তাই ঘরের মাঠে সবুজ উইকেটে অন্ধ্রকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁরা ৷ কল্য়াণীতে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথমদিন তাতে পুরোপুরি না-হলেও আংশিক সফল অভিমন্যু ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ টস জিতে ফিল্ডিং নিয়ে বাংলা প্রথমদিনের শেষে প্রতিপক্ষের ছ'টি উইকেট তুলে নিয়েছে ৷ স্কোরবোর্ডে রান 264।
প্রথমদিন অন্ধ্রের ছ'টি উইকেট ভাগ করে নিলেন বাংলার তিন তারকা পেসার ৷ তাঁদের মধ্যে তিন উইকেট নিয়ে সবচেয়ে সফল মুকেশ কুমার ৷ আকাশদীপের ঝুলিতে দুই উইকেট ৷ সবচেয়ে কৃপণ বোলিং করা মহম্মদ শামির ঝুলিতে এক উইকেট ৷ 17 ওভার হাত ঘুরিয়ে 38 রান খরচ করলেন তিনি ৷ সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল এবং শাহবাজ উইকেট পাননি। বোলারদের পারফরম্যান্সের ওঠানামার মধ্যে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার চিন্তা বাড়াবে দলের ক্যাচ ফসকানো ৷ সারাদিনে তিনটি ক্যাচ পড়ল অনুষ্টুপ মজুমদার, শাকির হাবিব গান্ধির বিশ্বস্ত হাতে ৷ নইলে অন্ধ্রের রান প্রথমদিনের শেষে হয়ত আড়াইশো ছুঁত না।
শুরু থেকেই পাল্টা মারের খেলায় অন্ধ্র ম্যাচের রাশ তুলে নিতে চেয়েছিল ৷ অভিষেক রেড্ডি ব্যক্তিগত 18 রানে আকাশদীপের বলে উইকেটের পিছনে হাবিব গান্ধির দস্তানায় ধরা পড়েন ৷ শ্রীকর ভরত ব্যক্তিগত 47 রানে মুকেশ কুমারের বলে ফিরে যান ৷ বাংলার বোলারদের পাল্টা দেওয়ার কাজটা তিনিই শুরু করেছিলেন ৷ 57 বলে ন'টি বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংস যখন আরও বড় হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করছে, তখনই মুকেশের বলে শামির হাতে ধরা পড়েন জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট খেলা স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷
Mukesh Kumar has taken three wickets, Akash Deep has taken two wickets, and Mohammed Shami has taken one wicket.#CAB #Bengal #RanjiTrophy pic.twitter.com/qqwU13w5Op— CABCricket (@CabCricket) February 6, 2026
শইক রশিদও বাংলার বোলারদের সামলে বড় ইনিংস গড়ার চেষ্টা করেছিলেন ৷ তাঁর ব্যাট থেকে আসা 46 রান অন্ধ্রের ইনিংসকে নির্ভরতা দিতে শুরু করলে তাঁকে সাজঘরে ফেরান মুকেশই ৷ কম রানের ব্যবধানে বিপক্ষের জোড়া উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাকে ম্যাচে ফেরান তিনি ৷ অধিনায়ক রিকি ভুইঁয়ের বাংলার বিরুদ্ধে ভালো খেলার অভ্যাস রয়েছে ৷ কল্যাণীতেও প্রবাসী বাঙালি ক্রিকেটারটি ঝকঝকে 83 রানের ইনিংস উপহার দিলেন ৷ যা ফের অন্ধ্রকে ম্যাচে ফেরায় ৷ আকাশদীপের বলে শাহবাজের হাতে ধরা পড়ার আগে 174 বলে আটটি বাউন্ডারিতে রিকি নিজের ইনিংস সাজান ৷
জাতীয় দলের অলরাউন্ডার নীতিশ রেড্ডি 33 রানে মুকেশের শিকার ৷ দিনের শেষে ত্রিপুরানা বিজয় 1 ও কেভি শশীকান্ত 7 রানে অপরাজিত রয়েছেন ৷ বাংলা দ্বিতীয়দিনের প্রথম দু'ঘণ্টায় অন্ধ্রের বাকি চার উইকেট তুলে নিতে চায় ৷ বোলাররা প্রথমদিনের শেষে মোটের উপর সফল ৷ ব্যাটারদের বড় রান বাংলাকে চালকের আসনে বসাবে ৷ যা গত সাতটি ম্যাচের পারফরম্যান্সে চোখ রেখে আশা করাই যায় ৷