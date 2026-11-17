আইপিএলে ধোনি-যুগের অবসান, সিএসকের মেন্টর পদে বসলেন পাঁচবারের খেতাবজয়ী ক্যাপ্টেন
ক্রিকেটার হিসেবে বর্ণময় কেরিয়ারের শেষে চেন্নাই সুপার কিংসে নয়া ভূমিকায় পাঁচবারের আইপিএল জয়ী অধিনায়ক ৷
Published : November 17, 2026 at 3:07 PM IST
চেন্নাই, 17 নভেম্বর: দু'দশকের বর্ণময় কেরিয়ারের অবসান ৷ আইপিএল থেকে অবসর নিলেন চেন্নাই সুপার কিংসের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ অবসর নিলেও দক্ষিণের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে এখনই সম্পর্কে ছেদ পড়ছে না 'থালা'-র ৷ বরং 2027 আইপিএল মরশুম থেকে সিএসকের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা যাবে পাঁচবারের আইপিএল জয়ী অধিনায়ককে ৷ মঙ্গলবার এক ঘোষণায় এমনটাই জানাল ফ্র্য়াঞ্চাইজি ৷
সিএসকের অনুপস্থিতিতে মাঝে দু'টি মরশুম রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টসের জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন বটে ধোনি ৷ কিন্তু চেন্নাই সুপার কিংস ও মহেন্দ্র সিং ধোনি যেন হরিহর আত্মা ৷ 2008 সালে আইপিএলের ঊষালগ্ন থেকে ইয়েলো জার্সির সঙ্গেই জুড়ে ছিলেন মাহি ৷ কেবল জুড়ে থাকাই নয়, অধিনায়ক হিসেবে চেন্নাইকে পাঁচ-পাঁচবার আইপিএল খেতাব এনে দিয়েছেন তিনিই ৷ কেবল আইপিএলে নয়, 2010 এবং 2014 চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ টি-20তেও সিএসকে-কে খেতাব এনে দিয়েছিলেন অধিনায়ক ধোনি ৷
আসন্ন আইপিএলের মিনি নিলামের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে ক্রিকেটার ধরে রাখার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে হবে মঙ্গলবারের মধ্যেই ৷ আর ডেডলাইনের কয়েকঘণ্টা আগেই এদিন সিএসকে-র তরফে চলে এল ঘোষণা ৷ ক্রিকেটার হিসেবে অবসরোত্তর পর্বে ধোনিকে দলের মেন্টর হিসেবে ঘোষণা করল আইপিএলের সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ এক বিবৃতিততে চেন্নাই সুপার কিংসের মালিক এন শ্রীনিবাসন বলেন, "এমএস ধোনিকে ছাড়া সিএসকে হয় না ৷ প্রায় দু'দশক ধরে আমরা একইসঙ্গে হাত ধরাধরি করে হেঁটেছি বিভিন্ন চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে ৷ আমাদের সম্পর্ক একটা কারণেই শক্তিশালী কারণ আমরা কখনও তাগিদ নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি ৷ আর এই বিশ্বসাটাই যাত্রাপথটাকে সম্ভব করেছে ৷"
"𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞." https://t.co/LA97JA5s9W— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
গত মরশুমে ছ'টি ম্য়াচ খেললেই আইপিএলে সর্বাধিক ম্য়াচে অংশ নেওয়ার নজির তাঁর নামের পাশে থাকত ৷ কিন্তু সেটা না-হওয়ায় আইপিএলে তৃতীয় সর্বাধিক 278টি ম্য়াচ খেলে অবসরে গেলেন ধোনি ৷ তবে আইপিএলে প্রথম 250 ম্য়াচ খেলার নজির এবং অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ম্য়াচে প্রতিনিধিত্ব করার রেকর্ডটিও রয়েছে এমএসডি-র নামের পাশে ৷ 2024 আইপিএলের আগে পাকাপাকিভাবে নেতৃত্বের তাজ নামিয়ে রেখেছিলেন তিনি ৷ তার আগে শেষবার 2023 সালে ধোনির নেতৃত্বেই খেতাব জিতেছিল চেন্নাই ৷ আর আইপিএলের সর্বাধিক রানস্কোরারের তালিকায় পাঁচবারের খেতাবজয়ী অধিনায়ক রয়েছেন সপ্তমস্থানে ৷ 137.45 স্ট্রাইক-রেটে 24টি হাফসেঞ্চুরি সহযোগে ধোনির সংগ্রহে রয়েছে 5,439 আইপিএল রান ৷
Meant to be! 💛 #ForOurThala https://t.co/ar0OMlu9uc— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
ধোনির অবসরে স্বাভাবিকভাবেই আবেগঘন ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম মালকিন রূপা গুরুনাথ ৷ তিনি বলেন, "এমএস ধোনির মতো ক্রিকেটার কালেভদ্রে একবারই আসেন ৷ আমরা ভাগ্যবান এবং কৃতজ্ঞ এই ভেবে যে ফ্র্যাঞ্চাইজির ঊষালগ্ন থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং দলের যাবতীয় সাফল্যের প্রতিষ্ঠা তাঁর হাতেই ৷"