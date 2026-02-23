আইপিএল খেলবেন ধোনি ? টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এল বড় বার্তা
আইপিএল খেললেও হাতে গোনা কয়েকটি ম্য়াচে সম্ভবত মাহিকে খেলতে দেখবেন অনুরাগীরা ৷
চেন্নাই, 23 ফেব্রুয়ারি: টি-20 বিশ্বকাপের আবহেই ধীরে-ধীরে পারদ চড়ছে আইপিএলের ৷ আইসিসি ইভেন্টের পরই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের বৃত্তে প্রবেশ করে যাবেন ক্রিকেটাররা ৷ সূচি ঘোষণা না-হলেও আইপিএল শুরু হতে হাতে সময় একমাসের মতো ৷ আর আইপিএল নিয়ে উন্মাদনার পারদ চড়তেই শুরু হয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে জল্পনা ৷ মাহি কি খেলবেন ? খেললেও কতগুলি ম্যাচ খেলবেন ?
প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ধোনি-অনুরাগীরা খুশি হলেও দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে হতাশ হবেন তাঁরা ৷ কারণ, আইপিএল 2026 এমএসডি খেললেও বাছাই করা ম্যাচ খেলবেন বলেই আভাস পাওয়া যাচ্ছে ৷ একদা চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়কের সব ম্য়াচ না-খেলার বিষয়টি সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে নিশ্চিত করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিরই এক সূত্র ৷ 2026 আইপিএল নিলামের আগে ট্রেড উইন্ডোয় জাতীয় দলের তারকা স্টাম্পার-ব্যাটার সঞ্জু স্য়ামসনকে দলে নিয়েছে পাঁচবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ ধোনির উপর চাপ কমানোর কথা কমবেশি ভেবেই এই সিদ্ধান্ত দক্ষিণের ফ্র্য়াঞ্চাইজিটির ৷ ফলত ধরে নেওয়াই যায় বেছে বেছে হাতে গোনা কয়েকটি ম্যাচ খেলবেন প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক ৷ যাঁর অধিনায়কত্বেই পাঁচবার আইপিএল জিতেছে সিএসকে ৷
ধোনির আসন্ন আইপিএলে অংশগ্রহণ নিয়ে সংবাদসংসংস্থা পিটিআই'কে ফ্র্যাঞ্চাইজির সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, "আমরা এটুকু নিশ্চিত করতে পারি যে উনি আইপিএল খেলতে চেন্নাইয়ে পা রাখছেন ৷ ইতিমধ্যেই আইপিএল খেলার বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছেন ধোনি ৷ তবে সব ম্য়াচ তিনি খেলছেন কি না, সে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় এই মুহূর্তে ৷"
সঞ্জু চলে আসায় চেন্নাই দলে উইকেটরক্ষকের বিকল্প যে বেড়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ তাছাড়া আরেক স্টাম্পার-ব্য়াটার উর্ভিল প্যাটেলকে নিলামে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছে তাঁরা ৷ এছাড়া রয়েছেন কার্তিক শর্মা ৷ তাই ধোনিকে উইকেটের পিছনে দাঁড়াতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই ৷ তবে যা পরিস্থিতি, তাতে ধোনি খেললে উইকেটরক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন তিনিই ৷
সাম্প্রতিক সময়ে 'ইমপ্য়াক্ট প্লেয়ার' নিয়মের কারণে আইপিএলে ধোনির ব্য়াটিংও সংক্ষিপ্ত হয়েছে ৷ পরিস্থিতি চাইলে ফিনিশার হিসেবে মাঠে নামতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ সামনেই পঁয়তাল্লিশে পা দেবেন ধোনি ৷ হাঁটু এবং পিঠের সমস্য়ার বিব্রত প্রাক্তন অধিনায়ক শরীর বুঝে যে বাছাই করা কয়েকটি ম্য়াচে খেলবেন, সেটাই স্বাভাবিক ৷
তবে সিএসকে অন্দরমহলের যা খবর, অনুরাগীমহলে বিপুল জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে চেন্নাইয়ে সবক'টি হোম ম্য়াচে ধোনি খেলার চেষ্টা করবেন ৷ এখন দেখার শরীর কতোটা সায় দেয় জোড়া বিশ্বজয়ী অধিনায়কের ৷