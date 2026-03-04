রাঁচির রাস্তায় সীমা ছাড়াল চারচাকার গতি, জরিমানার কবলে ধোনি

রাঁচির রাস্তায় সীমা ছাড়াল চারচাকার গতি, জরিমানার কবলে ধোনি
Published : March 4, 2026 at 9:53 PM IST
রাঁচি, 4 মার্চ: আসন্ন আইপিএলে তাঁকে যে আরও একবার হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে, সেটা নিশ্চিত করা হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের তরফে ৷ তবে কতগুলি ম্য়াচ তিনি খেলবেন সেটা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত ৷ তবে আইপিএল শুরুর সপ্তাহকয়েক আগে ফের শিরোনামে মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ কারণটা তাঁর শখের চারচাকা ৷ রাঁচির রাস্তায় সীমা ছাড়াল প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের লাক্সারি গাড়ির গতি ৷ আর সেই কারণে জরিমানা করা হল মাহিকে ৷
মোটর ভেহিক্যাল আইনের আওতায় ধোনির গাড়ি ট্রাফিক আইন ভেঙেছে ৷ আর সেই কারণে 'রাঁচির রাজপুত্রে'র নামে একটি চালান ইস্যু করা হয়েছে ৷ তবে বেশি নয়, মাত্র 1,000 টাকা জরিমানা করা হয়েছে জোড়া বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে ৷ অটোমেটেড সার্ভেইলেন্স সিস্টেমে ধোনির লাক্সারি গাড়িকে সনাক্ত করেছে রাঁচির ট্রাফিক পুলিশ ৷
সূত্রের খবর, কাঙ্কে রিং রোডে বিরসা কৃষি বিশ্ববিদ্য়ালয়ের কাছে গাড়ির গতির সীমা 60 কিলোমিটার/প্রতি ঘণ্টায় থাকার কথা থাকলেও, সম্প্রতি তা অতিক্রম করে যায় ধোনির গাড়ি ৷ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট গাড়ির নম্বর দেখে একটি ই-চালান জেনারেট করা হয়েছে ৷ রাঁচি ট্রাফিক পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রিং রোডে 24x7 অটোমেটেড সার্ভেইলেন্স সিস্টেম চালু থাকে ৷ যা গাড়ির অতিরিক্ত গতি নির্ণয় করে, যাতে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ না-হয় ৷ সেই আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তি অনিবার্য ৷ ধোনিও তার অন্যথা নন ৷
মহেন্দ্র সিং ধোনির চারচাকা-প্রীতির কথা অনুরাগীদের অজানা নয় ৷ চারচাকার পাশাপাশি বাইক বা বাইক-রাইডিংও ধোনির অন্যতম নেশা ৷ মাঝেমধ্যেই রাঁচির রাস্তায় প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে তাঁর শখের বাইকে চড়তে দেখেন অনুরাগীরা ৷ তবে এবার হয়তো মুহূর্তের অসাবধানতায় ট্রাফিক আইন ভাঙলেন তিনি ৷ যা নিয়ে আইপিএল শুরুর আগে খানিকটা উৎকণ্ঠা মাহি-অনুরাগীদের মধ্যে ৷
টি-20 বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর চলতি মাসের শেষেই শুরু হবে আইপিএলের 19তম সংস্করণ ৷ তবে এখনও সূচি প্রকাশ করেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ মনে করা হচ্ছে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই শুরু হবে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ৷