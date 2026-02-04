বিশ্বজয়ে কাঁটা হতে পারে একটি বিষয়, ভারতকে ফেভারিট বেছেও উদ্বেগে ধোনি

বিশ্বজয়ে কাঁটা হতে পারে একটি বিষয়, ভারতকে ফেভারিট বেছেও উদ্বেগে ধোনি
অন্যতম ভয়ঙ্কর দল নিয়ে খেতাব ধরে রাখার অভিযানে নামছে ভারত, জানিয়ে দিলেন প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷
Published : February 4, 2026 at 3:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 ফেব্রুয়ারি: সাম্প্রতিক সময়ে টি-20 ক্রিকেটে ভারতীয় দলের যা পারফরম্য়ান্স তাতে আসন্ন বিশ্বকাপে তাঁরা খেতাব ধরে রাখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই ৷ আর বাস্তবে সেটা হলে প্রথম দল হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপ খেতাব ধরে রাখার নজির গড়বে টিম ইন্ডিয়া ৷ খেতাব ধরে রাখতে কতটা তৈরি ভারতীয় দল ? প্রশ্নের উত্তরে প্রথম টি-20 বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি জানালেন, এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর দল ভারত ৷
সম্প্রতি একটি ইভেন্টে যোগ দিয়েছিলেন 2007 টি-20 বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷ সেখানে সঞ্চালক তাঁকে প্রশ্ন করেন আপনি কি মনে করেন ভারত ফেভারিট হিসেবে বিশ্বকাপ শুরু করবে ? উত্তরে মাহি বলেন, "ভারত অন্যতম ভয়ঙ্কর দল এই বিশ্বকাপে ৷ একটা ভালো দলে যা যা থাকা দরকার সবকিছু রয়েছে এই ভারতীয় দলের ৷ বিশেষ করে যদি টি-20 ফরম্য়াটের কথা বলা যায় তাহলে এই ভারতীয় দলের অভিজ্ঞতা প্রচুর ৷ দলটা চাপ সামলে খেলে এসেছে ৷ দলে যাঁরা রয়েছে এবং তাঁদের যা ভূমিকা, সেটা তাঁরা লম্বা সময় ধরে পালন করে আসছে ৷"
কিন্তু তাই বলে কি উদ্বেগ নেই কোনও বিষয়ে ৷ ধোনি জানালেন নিশ্চয় রয়েছে ৷ কী সেই উদ্বেগ ? জোড়া বিশ্বজয়ী অধিনায়কের কথায়, "যেটা আবার আমাকে উদ্বেগে রেখেছে সেটা হল শিশির ফ্যাক্টর ৷ আমি এই বিষয়টাকে চরম অপছন্দ করি ৷ শিশির অনেক সমীকরণ বদলে দেয় ৷ আমি নিজে যখন খেলতাম যে বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতাম সেটা হল শিশির ৷ এর ফলে টস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ তবে পরিস্থিতি যদি অনুকূল থাকে তাহলে সেরা 10টা দলের বিরুদ্ধে খেললে ভারত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিতবে ৷"
Are India favourites to defend their crown ? Who better than @msdhoni to answer … pic.twitter.com/9FSVFCJzIM— Jatin Sapru (@jatinsapru) February 3, 2026
পাশাপাশি টি-20 ক্রিকেটে ঘিরে থাকা অনিশ্চয়তা নিয়েও বিশ্বকাপের আগে সূর্যকুমার ও তাঁর দলবলকে সাবধান করলেন মাহি ৷ প্রাক্তন অধিনায়কের কথায়, "সমস্য়া হয়ে দাঁড়ায় যখন দলের কয়েকজন ক্রিকেটারের কোনও ম্য়াচ খারাপ যায় আর বিপক্ষ দলের কেউ দুর্ধর্ষ খেলে দেয় ৷ আর এটা টি-20 ক্রিকেটে হামেশাই হয়ে থাকে ৷ এমনটা লিগ ম্য়াচেও হতে পারে আবার নকআউটেও ৷ এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া উপায় নেই ৷ তবে আশা করি কোনও ক্রিকেটার যাতে চোট-আঘাত না-পেয়ে বসে এবং যাঁকে যে দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকে যেন সেটা পূরণ করে ৷"
শেষে ধোনি বলেন, "আমার কোনও কথায় অভিশাপ বয়ে আসুক সেটা চাই না তবে এটা সত্যি যে ভারত বিশ্বকাপের অন্যতম ভয়ঙ্কর একটা দল ৷" আগামী 7 ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্য়াচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া ৷ এছাড়া গ্রুপ-এ'তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া ৷