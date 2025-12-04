চানুই অনুপ্রেরণা, আপাতত জাতীয় স্তরে পদক চান দুই সন্তানের মা অপূর্বা

চানুই অনুপ্রেরণা, আপাতত জাতীয় স্তরে পদক চান দুই সন্তানের মা অপূর্বা
টোকিয়ো অলিম্পিক্সে মীরাবাই চানুর পদকজয় দেখে ওয়েট লিফটিংয়ের 'ভূত' মাথায় চেপেছিল ত্রিপুরার অপূর্বার ৷
Published : December 4, 2025 at 9:04 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: পরনিন্দা-পরচর্চা তাঁর চরম অপছন্দের ৷ আড্ডা কিংবা টেলিভিশনের সিরিয়ালেও ঝোঁকহীন ৷ ফলত নিজেকে কেবল ঘরকন্না থেকে বিরত রাখতে একটা উপায় খুঁজতে চেয়েছিলেন তিনি ৷ ভারোত্তলন তাঁর কাছে সেই উপায় হয়ে দেখা দেয় পরবর্তীতে ৷ বছর চৌত্রিশের অপূর্বা সরকার এবারের পূর্বাঞ্চলীয় লিগে 'ওমেন অব সাবস্টেন্স' ৷
প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার ভারোত্তলক এবং একইসঙ্গে গৃহবধূ অপূর্বার খেলাধুলোয় আসার গল্পটা বেশ আকর্ষণীয় ৷ 2022 সালে ছোট ছেলেকে মার্শাল আর্টের ক্লাসে নিয়ে যেতে যেতে আচমকাই অপূর্বার ইচ্ছে ডানা মেলে কিছু করার ৷ মাথায় চাপে ওয়েট লিফটিংয়ের শখ ৷ ইচ্ছের কথা প্রথম জানাতেই হেসে ওঠেন স্বামী শ্যামল সরকার ৷ তবে বাধা তো দেনইনি বরং স্ত্রী'র পাশে তিনি থেকেছেন সবসময়ের জন্য ৷ সময় নষ্ট না-করে ভর্তি করে দিয়েছিলেন অনুশীলনে ৷ সেই শুরু ৷ পরবর্তীতে মীরাবাই চানুকে অনুপ্রেরণা করে এগিয়ে চলেছেন অপূর্বা ৷
দুই সন্তানের মা বলেন, "অলিম্পিকে মীরাবাই চানুকে দেখে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছিল ৷ 48 কেজি ওজনের মীরাবাই চানু যদি অতটা ওজন তুলতে পারেন আমি ষাট কেজি ওজনের হয়ে পারব না কেন ?" অপূর্বার ইচ্ছে শুনে কোচও স্তম্ভিত হয়েছিলেন ৷ বারো বছরের বিবাহিত জীবন, দুই পুত্রসন্তানের মায়ের ইচ্ছেয় সাথ দিতে কিন্তু কিন্তু করেছিলেন কোচও ৷ তারপর ইচ্ছে এবং মনোসংযোগ দেখে উৎসাহ দিতে শুরু করেন ৷ ফলস্বরূপ রাজ্য এবং জাতীয়স্তরে ত্রিপুরা দলে অপূর্বা সরকার নিয়মিত নাম ৷
অসুস্থ শাশুড়ি, বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বড় ছেলে, কর্মসূত্রে স্বামীর বাইরে থাকা ৷ সংসারের হাজারো ঝক্কি সামলেও ভারোত্তলনকে ভালোবেসে আবর্তিত হয় অপূর্বার স্বপ্ন ৷ এককথায় অসাধ্য সাধন করছেন বছর চৌত্রিশের অপূর্বা ৷ সম্প্রতি খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা ভারোত্তলনের পূর্বাঞ্চলীয় লিগে মেয়েদের 63 কেজি বিভাগে অংশ নিতে কলকাতায় এসেছিলেন ৷ ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অল্পের জন্য তাঁর পদক হাতছাড়া হলেও স্বামী শ্যামল সরকার জানালেন, স্ত্রীই তাঁর কাছে আসল পদক ৷
এর আগে নর্থ-ইস্ট অলিম্পিক গেমসেও অংশগ্রহণ করেছেন অপূর্বা ৷ সেবার শেষ করেন পঞ্চম স্থানে ৷ হাজারো চাপ থাকলেও খেলাটা ছাড়তে চান না তিনি ৷ যতদিন পারবেন এগিয়ে নিয়ে যেতে চান ভারোত্তলনকে ৷ প্রথমে জাতীয় স্তর, তারপর আন্তর্জাতিক স্তরে চাই একটা পদক ৷ স্বপ্নের ডানা মেলে উড়ান দেন 'বীরাঙ্গনা' অপূর্বা ৷ পাশে থাকেন স্বামী, বাবা ও ছেলেরা ৷ চোয়াল শক্ত রেখে অপূর্বা বলেন, "আমি তো নানা অসুবিধায় মাঝে অনুশীলন করতে পারিনি। মাত্র এক মাসের অনুশীলনে এখানে এসেছি ৷ নইলে পদক জিততামই ৷ এবার ফিরে গিয়ে জোরদার অনুশীলন শুরু করব ৷ জাতীয় স্তরে পদক জয় প্রাথমিক লক্ষ্য ৷ তারপর দেশের প্রতিনিধিত্ব করব ৷"
ত্রিপুরা রাজ্যে খেলাধুলার পরিকাঠামোগত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অপূর্বারা লড়াই চালাচ্ছেন ৷ অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের বাবা দুলাল দে ত্রিপুরা ভারোত্তলন সংস্থার শীর্ষকর্তা ৷ দীপার সঙ্গে নিয়মিত না-হলেও কথা হয় অপূর্বার। তিনিও গৃহবধূর স্বপ্নকে উৎসাহিত করেছেন ৷ তাই বয়সকে একটা সংখ্যামাত্র মনে করে সাফল্যের লক্ষ্যে নিজেকে উজাড় করে দিতে চান সরকার বাড়ির কর্ত্রী ৷