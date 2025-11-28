ভারোত্তলনের পূর্বাঞ্চলীয় লিগে মা-মেয়ের রূপকথা, সোনাজয় রাখি ও রাজ্যশ্রীর

ভারোত্তলনের পূর্বাঞ্চলীয় লিগে মা-মেয়ের রূপকথা, সোনাজয় রাখি ও রাজ্যশ্রীর
58 কেজিতে মেয়ে এবং 69 কেজিতে মায়ের স্বর্ণপদক জয়ের সাক্ষী রইল ভারোত্তলনের পূর্বাঞ্চলীয় লিগ ৷
Published : November 28, 2025 at 9:03 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: এক অভিনব ঘটনার সাক্ষী রইল ভারোত্তলনের পূর্বাঞ্চলীয় লিগ ৷ যা বুধবার থেকে শুরু হয়েছে কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ৷ ক্যাটেগরি ভিন্ন হলেও একই প্রতিযোগিতায় শুক্রবার একইদিনে সোনা জিতে নিলেন মা রাখি হালদার ও মেয়ে রাজ্যশ্রী হালদার ৷
বাংলা তথা দেশের ভারোত্তলনে রাখি হালদার পরিচিত নাম। কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা-সহ খানছয়েক আন্তর্জাতিক পদক রয়েছে বঙ্গকন্যার ঝুলিতে ৷ নদিয়ার শান্তিপুরে রাখি যখন ভারোত্তলন শুরু করেছিলেন তখন বাক্যবাণ সামলে এগোতে হয়েছিল তাঁকে ৷ কথায় বলে, 'সাকসেস হ্যাজ থাউজ্যান্ড ফাদার্স, ফেলিওর ইজ অ্যান অরফ্যান' ৷ তেমনই রাখি সাফল্য পেতে নিন্দুকের বয়ান বদলে গিয়েছিল প্রশংসায় ৷ আর মায়ের দেখানো পথ ধরে উঠে আসছে মেয়ে রাজ্যশ্রীও ৷ সম্প্রতি খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে রুপো জিতেছেন বছর উনিশের এই ভারোত্তলক ৷ রাজস্থানে সেই ইভেন্টে মেয়ের পাশে কোচ হিসেবে ছিলেন রাখিও ৷
শুক্রবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে 58 কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন রাজ্যশ্রী ৷ রাজস্থানে খেলো ইন্ডিয়া গেমসে অংশগ্রহণের পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম না-পেয়েই নামতে হল পূর্বাঞ্চলীয় লিগে ৷ তবে সামান্য প্রস্তুতিতে নামার জন্য মেয়েকে তৈরি করলেন রাখি ৷ সোনার সাফল্যে সেই পর্ব মিটতে রাখি নিজে প্রস্তুতি শুরু করলেন 69 কেজি বিভাগের প্রতিযোগিতার জন্য। ক্ষেত্র যে কোনও খেলারই হোক, মা-মেয়ে একসঙ্গে লড়াইয়ে নামছেন এমন দৃশ্য বিরল ৷ সেই বিরল ছবিরই শুক্রবার দেখা মিলল তিলোত্তমায় ৷
তবে নিজের ভারোত্তলক স্বত্ত্বা নয়, আপতত মেয়েকে নিয়েই ভাবছেন 'কোচ' রাখি ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "রাজ্যশ্রীর ইভেন্ট নিয়েই আমার চিন্তা বেশি ৷ ওর খেলা শেষ হলে নিজের ইভেন্ট নিয়ে ভাবনা শুরু করেছিলাম ৷ আসলে মেয়ের জীবনটা তো আমাকেই তৈরি করে দিতে হবে। আমি খেলা শুরুর দিকে কিছু সাহায্য পেয়েছি ৷ কিন্তু রাজ্যশ্রী কিছুই পায়নি ৷ সবটাই আমাকে করে দিতে হয়েছে ৷"
এদেশে মহিলাদের ভারোত্তোলনে পথপ্রদর্শক কর্ণম মালেশ্বরী কিংবা মীরাবাই চানু ৷ তবে রাজ্যশ্রীর কাছে তাঁর মা রাখি হালদার ৷ রাজ্যশ্রীর কথায়, "মাকে দেখে ভারোত্তলনে এসেছি ৷ এবার একই মঞ্চে দু'জনে নামলাম ৷ সেটা অন্যরকম অনুভূতি ৷" আবেগে চোখের কোণটা চিক্চিক্ করছিল রাজ্যশ্রীর ৷
নদিয়ার হবিবপুর থেকে সামোয়ায় অনুষ্ঠিত 2019 কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ের লড়াইটা সহজ ছিল না রাখির ৷ গ্রাম বাংলায় একজন মেয়ের ভারোত্তলন নিয়ে মাতামাতি অনেকেই ভালোচোখে নেননি। তবুও লড়াই ছাড়েননি রাখি ৷ সাফল্য আসতেই দৃষ্টিকোণ বদলে গিয়েছিল ৷ এখনও লড়াইয়ের রসদ পান কীভাবে ? রাখি বলেন, "আমি ওয়েট লিফটিং থেকে দূরে থাকতে পারি না ৷ ছোট মেয়ের জন্মের সময় খেলতে পারিনি ৷ কিন্তু তখন ছোটদের ট্রেনিং দিতাম ৷ সামনে রেলের মিট রয়েছে, কর্মী হিসাবে খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ৷ তাই সুযোগ পেয়ে এই লিগেও নামছি ৷"
তবে মেয়েরা মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করুক চাননি রাখি ৷ তাঁর কথায়, "আমি তো রাজ্যশ্রীর ক্ষেত্রেও চাইনি ও ওয়েট লিফটিং করুক ৷ এত চোট-আঘাত লাগে তাছাড়া অন্য সমস্যাও আছে ৷ তবে 11 বছর বয়সে ও (রাজ্যশ্রী) 50 কেজি তুলে ফেলত ৷ তখনও ও ট্রেনিং শুরু করেনি ৷ একটা বছর অপেক্ষার পর দেখলাম ওর ইচ্ছা আছে ৷ তারপর কোভিড শুরু হল ৷ সেই সময়েই ও পুরোপুরি খেলা শুরু করে ৷"
মায়ের কথার রেশ ধরে রাজ্যশ্রী বলে, "মা আমাকে বারণ করেছিল ৷ আমি শুনিনি। ওজন তুলতে ভালোলাগত ৷ তাই মায়ের খেলাকেই বেছে নিয়েছি। আপাতত লক্ষ্য মায়ের সুনাম রক্ষা করা। সবাই আমাকে মায়ের সাফল্য দিয়ে বিচার করে। তাই ভালো পারফর্ম করার একটা চাপ থাকেই ৷ আশা করছি প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব ৷" পূর্বাঞ্চলীয় লিগে জুনিয়র এবং সিনিয়র দুই বিভাগেই 58 কেজিতে সোনা এলেও খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে সোনা না-পাওয়ার দুঃখ রয়েছে রাজ্যশ্রীর ৷ হতাশ ছিলেন মা রাখিও ৷ তবে কলকাতার সাফল্যে খুশি দু'জনেই ৷
আর 69 কেজি বিভাগে প্রথম ধাপেই সোনা নিশ্চিত করে ফেলা রাখি বলছেন, "বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রাজ্যশ্রী সোনা না-পাওয়ার আক্ষেপ ছিল। এখানে ও খামতি মিটিয়ে দিয়েছে ৷ অন্তত জাতীয় পর্যায়ে ওর সাফল্য কামনা করি ৷ পরে আর্ন্তজাতিক সাফল্য নিয়ে ভাবা যাবে ৷ আমি নিজের সাফল্য নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম ৷ কিন্তু মেয়ের সাফল্য বেশি তৃপ্তি দিচ্ছে ৷" মায়ের সাফল্যে উচ্ছ্বাস রাজ্যশ্রীর গলাতেও ৷