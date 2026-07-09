সাইবারি'কে ছাড়াই আজ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শেষ আটে মরক্কো
হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে শেষ ষোলোর ম্য়াচে 22 মিনিটে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল সাইবারি'কে ৷
Published : July 9, 2026 at 2:45 PM IST
বস্টন, 9 জুলাই: টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের শেষ আটের ম্য়াচ খেলতে নামার আগে মরক্কো শিবিরে ধাক্কা ৷ হেভিওয়েট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময়) কোয়ার্টার ফাইনালে তারকা ফরোয়ার্ড ইসমাইল সাইবারি'কে পাচ্ছে না আফ্রিকার দেশটি ৷ হেড কোচ মোহামেদ ওউয়াহবি নিশ্চিত করেছেন বিষয়টি ৷
হ্যামস্ট্রিং'য়ে অস্বস্তি অনুভব করায় কানাডার বিরুদ্ধে রাউন্ড অব-16'র ম্য়াচে প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷ ম্য়াচের 22 মিনিটে তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কোচ ৷ চোট কতোটা গুরুতর, তা অনুধাবন করতে গত কয়েকদিনে স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সাইবারি'কে ৷
গত সোমবার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে দল বস্টনে পৌঁছলে MRI করা হয় সাইবারি'র চোটের ৷ সেই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার মতো গুরুতর নয় ফরোয়ার্ডের চোট ৷ তবে কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য ফিট হয়ে উঠতে ব্যর্থ তিনি ৷ ম্যাচের আগে কোচ মোহামেদ ওউয়াহবি বলেন, "সাইবারি বাদে প্রত্যেককেই এই ম্যাচে পাচ্ছি ৷ এই ম্য়াচের আগে ওর (সাইবারি) পক্ষে সেরে ওঠা সম্ভব নয় ৷"
চলতি বিশ্বকাপে মরক্কোর কোয়ার্টার ফাইনালে উত্থানের পিছনে সাইবারির অবদান অনস্বীকার্য ৷ গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচেই গোল এসেছে তাঁর পা থেকে ৷ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটি করেন নেদারল্যান্ডসের ক্লাব ছেড়ে সদ্য বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দেওয়া ফুটবলার ৷
🚨⛔️ Ismael Saibari will miss Morocco-France game.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
“He’s not ready today, too early… I hope he can be available for the next game”, Morocco head coach confirmed ⚠️ pic.twitter.com/LKP6v1Y5A3
এরপর হাইতির বিরুদ্ধেও স্কোরশিটে নাম তুলেছিলেন তিনি ৷ রাউন্ড অব-32'তে চাপের প্রেসার কুকারে থেকেও পেনাল্টি শুটআউটের শেষ শটটি জালে রেখে শক্তিশালী ডাচ'দের হারিয়ে দেশকে শেষ ষোলোয় তুলেছিলেন তিনি ৷ ফলত সাইবারির ছিটকে যাওয়ায় হাত কামড়াতে হতে পারে মরক্কোকে ৷ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একাদশে সাইবারির পরিবর্ত হিসেবে গত ম্য়াচের মতোই শুরু করতে পারেন সৌফিয়ান রহিমি ৷
উল্লেখ্য, কানাডাকে একপেশে ম্য়াচে 3-0 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ আটে প্রবেশ করেছে মরক্কো ৷ গত ম্য়াচে আফ্রিকা জায়ান্টদের হয়ে জোড়া গোল করেন আজেদি ওউনাহি ৷ সংযুক্তি সময়ে আয়োজক কানাডার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন সাইবারির পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা রহিমি ৷