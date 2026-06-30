বোনৌ'র দস্তানায় শেষ ডাচ'দের খেতাবি স্বপ্ন, জার্মানির পর বিদায় নেদারল্যান্ডসেরও

বোনৌ'র দস্তানায় শেষ ডাচ'দের খেতাবি স্বপ্ন, জার্মানির পর বিদায় নেদারল্যান্ডসেরও
গতবার সেমিফাইনালের পর এবারও শেষ ষোলোয় পা রাখল মরক্কো ৷ সংযুক্তি সময়ে গোল করলেন দিওপ ৷
Published : June 30, 2026 at 1:33 PM IST
গুয়াদালুপে (মেক্সিকো), 30 জুন: ব্রাজিল উতরে গেলেও মঙ্গলবার ইউরোপের দুই পাওয়ার-হাউজের পতন দেখল বিশ্বকাপ ৷ প্রথমে জার্মানি, তারপর নেদারল্যান্ডস। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুই প্রতিবেশী দেশের কাছে টাইব্রেকার হয়ে উঠল মরণফাঁদ ৷ রাউন্ড অব-32'র চতুর্থ ম্য়াচে ডাচদের টেক্কা দিয়ে ফের বিশ্ব ফুটবলে নিজেদের উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান দিল গতবারের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো ৷ নির্ধারিত নব্বই মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়েও ফলাফল 1-1 থাকায় এই ম্যাচও গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ যেখানে ইয়াসির বোনৌ'র দস্তানায় বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেল রোনাল্ড কোম্য়ান প্রশিক্ষণাধীন ডাচ শিবিরের ৷
2022 বিশ্বকাপে এই বোনৌ'র দস্তানায় থমকে গিয়েছিল স্পেন ৷ এবার তাঁর হাতে আটকে গেল কমলা ব্রিগেড ৷ এদিন রক্ষণ সামলে প্রতি-আক্রমণে গোলের কৌশলই নিয়েছিল দুই দল ৷ কিন্তু গোলমুখে স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকে ৷ বরং গোলরক্ষকদের পারফরম্যান্স নজর কাড়ছিল ৷ বিশেষ করে মরক্কোর ইয়াসিন বোনৌ। দ্বিতীয়ার্ধে 72 মিনিটে শেষমেশ ভাঙে মরক্কো রক্ষণের ডেডলক ৷ কডি গাকপো'র গোলে এগিয়ে যায় ডাচ'রা ৷ কিন্তু চলতি বিশ্বকাপের অধিকাংশ ম্য়াচের ভাগ্য গড়ে দিচ্ছে সংযুক্তি সময়ের গোল ৷
দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম কানাডা, ব্রাজিল বনাম জাপান ম্যাচে সংযুক্তি সময়ের গোল বদলে দিয়েছে চিত্রটা ৷ ভ্যান ডাইক'দের প্রতিরোধ রুখে এই ম্য়াচেও সংযুক্তি সময়ের প্রথম মিনিটে গোল তুলে নেয় মরক্কো ৷ 91 মিনিটে (90+1) বামপ্রান্তিক ক্রস থেকে ইসা দিওপের হেডে সমতা ফেরায় মরক্কো ৷ ম্য়াচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে ৷ সেখানে একটি ক্ষেত্রে ডাচ'দের ত্রাতা হয়ে ওঠেন গোলরক্ষক বার্ট ভার্ব্রুগেন ৷ উল্টোদিকে 120 মিনিট ধরে দক্ষতার সঙ্গে একাধিকবার গোলদুর্গ আগলে নায়ক বনেই গিয়েছিলেন মরক্কো গোলরক্ষরক বোনৌ ৷ পেনাল্টি শুটআউট যেন মহানায়ক বানিয়ে দিল তাঁকে ৷
🇲🇦 Morocco win on penalties to advance to the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
শুটআউটে মরক্কো এবং নেদারল্যান্ডস দু’দলের পারফরম্যান্সই খুব খারাপ ৷ কিন্তু ভাগ্য সঙ্গ দিল আফ্রিকা জায়ান্টদের ৷ প্রথম শটে নেদারল্যান্ডসকে এগিয়ে দেন টিউন কুপমেইনার্স। কিন্তু মরক্কোর নেইল আয়নায়োই প্রথম শট পোস্টে মারেন। ডাচ'দের হয়ে দ্বিতীয় শট পোস্টে মারেন জাস্টিন ক্লুইভার্ট। সোফিয়ান রহিমি নিশানায় অব্যর্থ থেকে সমতায় ফেরান মরক্কোকে। নেদারল্যান্ডসকে আবার এগিয়ে দেন ওয়াউট উইগহর্স্ট ৷ তৃতীয় প্রচেষ্টায় গোল করেন মরক্কোর চেমসডাইন তালবি-ও ৷ চতুর্থ শট মিস করেন নেদারল্যান্ডসের কুইন্টন টিম্বার ও মরক্কোর আশরাফ হাকিমি ৷ ক্রাইসেনসিয়ো সামারভিলের পঞ্চম শট আটকে দেন বোনৌ ৷ তবে শেষ শটে গোল করতে ভুল করেননি মরক্কো তারকা ইসমাইল সাইবারি ৷
The summer of Saibari 🇲🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/v9Mlo63eI6— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
টাইব্রেকারে 3-2 গোলে জিতে পরের রাউন্ডে যোগ্যতা অর্জন করে মরক্কো ৷ অন্যদিকে 2014, 2022, 2026- পেনাল্টি শুটআউটে হেরে বিশ্বকাপের নকআউট থেকে বিদায় নিল তিনবারের রানার্স নেদারল্যান্ডস ৷