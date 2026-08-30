ডুরান্ডের হতাশা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি ছাংতে'র, দলবদলে ধোঁয়াশা জারি রাখলেন সানান

ডুরান্ডের হতাশা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি ছাংতে'র, দলবদলে ধোঁয়াশা জারি রাখলেন সানান
কমফর্ট জোন থেকে বেরোতেই মুম্বই ছেড়ে কলকাতায় আসা, জানিয়ে দিলেন জাতীয় দলের উইঙ্গার ৷
Published : August 30, 2026 at 11:28 AM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: আপুইয়া-ছাংতের যুগলবন্দিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কি হারানো দাপট ফিরে পাবে ? সবুজ-মেরুন জনতার এহেন আশঙ্কার মধ্যে আশ্বাসবাণী দিলেন খোদ লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে ৷ ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র বিচারে শনিবার বর্ষসেরা প্লেয়ারের সম্মান জিতে বাগানের নবাগত মিজো ফুটবলার জানালেন, কলকাতা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছে ৷
কলকাতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভারতীয় দলের এই তারকা উইঙ্গার এদিন সাংবাদিকদের বলেন, "দেশের সবচেয়ে বড় ক্লাব মোহনবাগানে যোগ দেওয়া আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের ৷ ডুরান্ড কাপের ফাইনাল আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে হেরে গিয়েছি ৷ তবে কথা দিচ্ছি পূর্ণশক্তি নিয়ে আমরা প্রত্যাবর্তন করবই ৷ দলে চোট-আঘাতের কিছু সমস্য়া ছিল ৷ কিন্তু আইএসএল কিংবা আইএফএ শিল্ডের সময় সেসব আর থাকবে না ৷ সবমিলিয়ে আমাদের ঘিরে প্রত্যাশা প্রচুর ৷ সেটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছি ৷"
ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার বিচারে এই মরশুমের সেরা ফুটবলার হয়েছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে ৷ জামশেদপুর এফসি'র ফুটবলার মহম্মদ সানান পেলেন সেরা উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার ৷ তবে জামশেদপুর এফসি ভারতীয় ফুটবল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সেই দলের বেশ কিছু ফুটবলার'কে ঘিরে দলবদলের বাজারে পারদ চড়েছে ৷ তার মধ্যে সানান একজন ৷ উদীয়মান এই উইঙ্গারের কাছে আইএসএল চ্য়াম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দু'দলেরই প্রস্তাব রয়েছে ৷ কোন দলে যাচ্ছেন তিনি ? প্রশ্নের উত্তরে সানান জানালেন, আরেকটু সময় অপেক্ষা করতে ৷ এদিন অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা ফুটবলারদের পুরস্কৃত করেন সুনীল ছেত্রী, বাইচুং ভুটিয়া, মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু'রা ৷
Congratulations to winners of FPAI Awards 2026. https://t.co/6gW1UsHYkn— Shaji Prabhakaran (@Shaji4Football) August 29, 2026
আইএফএলের (পূর্বতন আই লিগ) সেরা ফুটবলার হয়েছেন শিলং লাজং এফসি'র ফ্রাঙ্কি বুয়াম ৷ সেরা আইডব্লুএল ফুটবলারের সম্মান পেলেন সানফিদা নংরুম ৷ বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার হয়েছেন মনীষা কল্যাণ। বর্ষসেরা কোচ ওয়েন কয়েল ৷ মহিলা দলের সেরা কোচের পুরস্কার পেলেন লাল-হলুদ হেডস্যর অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ ৷ জীবনকৃতি সম্মান ভূষিত হলেন প্রাক্তন জাতীয় গোলরক্ষক মার্কোস পাচেকো ৷ বর্ষসেরা বিদেশি ফুটবলারের সম্মান পেলেন গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গল'কে আইএসএল চ্য়াম্পিয়ন করার অন্যতম কারিগর ব্রাজিলিয়ান মিগুয়েল ফিগেরা ৷ তাঁর হয়ে এদিন পুরস্কার নেন মোহনবাগান ডিফেন্ডার রাহুল ভেকে ৷
কেন মুম্বই ছেড়ে কলকাতার ক্লাবে সই করলেন ছাংতে ? সেই রহস্যও পুরস্কার গ্রহণের মঞ্চে ফাঁস করলেন ফুটবলার নিজেই ৷ ছাংতে বলছেন, "শুধু আপুইয়া নয়, এবারের মোহনবাগানে এমন অধিকাংশ সব ফুটবলাররা রয়েছেন, যাঁরা জাতীয় দলে আমার সতীর্থ ৷ তাই মোহনবাগানে আসা ৷ এটা ঠিক মুম্বইয়ে আমি আর আপুইয়া ভালো জুটি গড়ে তুলতে পেরেছিলাম ৷ এখানেও চেষ্টা করব ৷ কমফর্ট জোন থেকে বেরোতেই আমার এই নয়া চ্যালেঞ্জ ৷"