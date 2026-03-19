পরিসংখ্য়ানে আমল দিতে নারাজ, বিরতির আগে লিগের মগডালে থাকতে বদ্ধপরিকর লোবেরা

পরিসংখ্য়ানে আমল দিতে নারাজ, বিরতির আগে লিগের মগডালে থাকতে বদ্ধপরিকর লোবেরা
Published : March 19, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: আশঙ্কার কালো মেঘ উড়িয়ে ফিট রবসন রবিনহো এবং আলবার্তো রড্রিগেজ ৷ শুক্রবার যুবভারতীতে মুম্বই এফসি'র বিরুদ্ধে নামার আগে যা ভীষণ স্বস্তির মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে ৷ পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে ওঠার দৌড়ে বাগানের কাঁধে নিঃশ্বাস ফেলছে মুম্বই ৷ ফলে ফিফা বিরতির আগে শুক্রবার সন্ধের ম্যাচের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ জিতলে সবুজ-মেরুনের শীর্ষস্থান নিশ্চিত ৷ তবে মুম্বই সিটি জিতলেও শীর্ষে যাবে কি না, সেটা আজ জামশেদপুর এফসি'র ম্যাচের উপর নির্ভর করছে ৷
মেগা ম্যাচে রবসন এবং আলবার্তোর ফিট হওয়া যদি সার্জিয়ো লোবেরার জন্য স্বস্তি হয় তাহলে ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, ভালপুইয়াকে না-পাওয়া পিটার ক্রাটকির কাছে দুশ্চিন্তার ৷ বাগানেরই প্রাক্তনী নুনো রেইজকে পাশে নিয়ে পিটার ক্রাটকি অবশ্য হুঙ্কার ছুড়লেন ম্যাচের আগেরদিন ৷ শুধু আক্রমণাত্মক ফুটবল নয়, আক্রমণ ও রক্ষণের ভারসাম্যে সবুজ-মেরুন আক্রমণকে রোখার কথা বলছেন মুম্বই সিটি এফসি হেড কোচ ৷
এদিকে বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে পয়েন্ট হারানোর খামতি শুক্রবার মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে মেটানোর কথা লোবেরার গলায় ৷ আপুইয়াকে পাশে নিয়ে সবুজ-মেরুন হেডস্যর বলছেন, "আমার কাছে একটা ম্যাচে দু'পয়েন্ট হারানো পরাজয়ের সমান ৷ মুম্বই সিটি এফসি'তে আমার ভালো স্মৃতি রয়েছে ৷ ওই দলের হয়ে ডাবল জিতেছি ৷ তবে অতীত সবকিছুই ৷ এখন বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বর্তমান দলে মনোসংযোগ করতে চাই ৷" এরইমধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব লোবেরা পেয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে ৷ সেই সম্ভাবনার সত্যতা সম্পর্কে সবুজ-মেরুন কোচ কোনও মন্তব্যে রাজি নন ৷
ফিফা বিরতির আগে শেষ ম্যাচ। ফলে জয় দিয়ে আইএসএলের প্রথম পর্ব শেষ করে শীর্ষস্থানে জাঁকিয়ে বসাই লক্ষ্য ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে পোড়-খাওয়া স্প্য়ানিশ কোচের ৷ মুম্বই সিটি এফসি বনাম মোহনবাগান ম্যাচ মানেই বাড়তি অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ ৷ আইএসএলে দু'দলের লড়াইয়ের পরিসংখ্যানে অবশ্য পাল্লা ভারী আইল্য়ান্ডারদের ৷ 12টি ম্য়াচের সাতটিতে জিতেছে তারা ৷ মেরিনার্স জিতেছে মাত্র একটিতে ৷ বাকি চারটি ম্য়াচ ড্র ৷
যদিও পরিসংখ্যানকে আমল দিতে নারাজ লোবেরা ৷ বেঙ্গালুরু এফসি কান্তিরাভায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলেছিল ৷ যা নিয়ে কটাক্ষ সবুজ-মেরুন হেডস্যরের ৷ তবে প্রতিপক্ষের নীল-নকশায় খামতি খোঁজার চেয়ে নিজেদের সামর্থ্যে আরও বেশি জোর দিতে চাইছেন লোবেরা ৷ বল নিয়ে বোঝাপড়ার পাশাপাশি অনুশীলনে সেটপিসের মাধ্যমেও প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভাঙার ছক বাগান কোচের ৷ সবমিলিয়ে যে কোনও মূল্যে জয় তুলে নিয়ে আন্তর্জাতিক বিরতির আগে পয়লা নম্বর জায়গাটা মজবুত রাখা লক্ষ্য লোবেরা অ্যান্ড কোম্পানির ৷