আইএসএলে মিনি ডার্বি, গোলসংখ্যাকে আমল দিতে নারাজ লোবেরার লক্ষ্য শুধুই জয়

আইএসএলে মিনি ডার্বি, গোলসংখ্যাকে আমল দিতে নারাজ লোবেরার লক্ষ্য শুধুই জয়
ছোট লিগে রোটেশন পদ্ধতিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না লোবেরা ৷
Published : February 27, 2026 at 3:39 PM IST
কলকাতা, 27 ফেব্রুয়ারি: প্রতিপক্ষ মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে নিজেদের ফেভারিট মেনে নিলেও নব্বই মিনিটের লড়াই সহজ হবে না ৷ জানিয়ে দিলেন সার্জিয়ো লোবেরা ৷ শনিবার যুবভারতীতে চলতি আইএসএলের প্রথম মিনি ডার্বিতে মুখোমুখি মোহনবাগান বনাম মহামেডান ৷ খাতায়-কলমে যেখানে হট ফেভারিট সবুজ-মেরুন ৷ সাম্প্রতিক অতীতে লিগের পারফরম্য়ান্স সঙ্গে চলতি মরশুমেও প্রথম দু'ম্যাচে দাপুটে জয় সেই সাক্ষ্য বহন করে ৷ গোলের ব্যবধান বড় না-হলেও দলের জয়ের ধারাবাহিকতায় খুশি বাগানের নবাগত কোচ লোবেরা ৷ তবে আত্মতুষ্ট নন তিনি। আত্মসন্তুষ্টির ভাইরাস তিনি সাজঘরে ঢুকতে দিতেও নারাজ ৷ সতর্কতা এবং সমীহকে আশ্রয় করে প্রতিপক্ষ মহামেডানকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বারবার বলছেন তিনি ৷
চলতি আইএসএলের অন্যতম ধূর্ত স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেনকে পাশে নিয়ে সবুজ-মেরুন হেডস্যর জানালেন প্রত্যেকটি দল, প্রত্যেকটি ম্যাচ কঠিন ৷ একইসঙ্গে চ্যালেঞ্জিং এবং গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই মহামেডান স্পোর্টিং এখনও পয়েন্টের দেখা না-পেলেও সতর্ক 'মেরিনার্স'। লোবেরার কথায়, "জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ওরা মাত্র এক গোলে হেরেছে ৷ ওরা যে যথেষ্ট লড়াই করেছে, সেটা সবাই দেখেছে ৷ ভুলে যাবেন না ওরাও খেলতে এসেছে ৷ এই আইএসএলে প্রত্যেকটি দল শক্তিশালী ৷ প্রতিটি ম্যাচ কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং ৷ তাই সতর্ক থাকতে হবে ৷"
বাগান কোচের সংযোজন, "শেষ দু'টো ম্যাচে আমরা বড় ব্যবধানে জিততে পারিনি ৷ তবে গোলের সুযোগ তৈরি হওয়ার উপর জোর দিয়েছি ৷ গোলের সুযোগ তৈরিও হয়েছে ৷ ফুটবলাররা ছন্দে ৷ আমি প্রথম দু'ম্যাচের পারফরম্যান্সে খুশি।" এবারের আইএসএলে তিন বিদেশিকে আক্রমণে রেখে রণকৌশল সাজাচ্ছেন লোবেরো ৷ ম্যাকলারেন তাঁর স্কোরিং-বুট খুঁজে পেয়েছেন ৷ দিমিত্রি পেত্রাতোসও ভালো খেলার পাশাপাশি গোলের দরজা খুঁজে পেয়েছেন ৷ ছন্দে ফিরছেন রবসন রবিনহো ৷ মাঝমাঠে আপুইয়া, অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদদের পারফরম্যান্স দেখে ইতিমধ্যে লোবেরার উপলব্ধি, তাঁর দলের মিডফিল্ডাররা বিদেশি মিডফিল্ডারদের সমান ৷ ফলে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড গোলের উৎসবে মাতবেন বলে সকলে ধরে নিচ্ছেন ৷ কারণ, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লাল-হলুদ ইতিমধ্যেই দু'ম্যাচে সাত গোল করেছে ৷ লোবেরা অবশ্য গোলসংখ্যার পিছনে ছুটতে নারাজ ৷ তাঁর কাছে তিন পয়েন্টই শেষ কথা ৷ এমনকী ছোট লিগে রোটেশনের পিছনেও ছুটতে নারাজ তিনি ৷
লোবেরা বলছেন, "এই ধরনের ছোট লিগে প্রথম এগারো বেছে ফেলা সবচেয়ে আগে দরকার ৷ দ্রুত সেই কাজটাই আমরা করে ফেলার চেষ্টা করছি ৷ তাই রোটেশন পদ্ধতির ভাবনা আমাদের নেই ৷" সবমিলিয়ে নিঃশব্দ আগ্রাসনে প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ভাবনায় লোবেরা এবং তাঁর সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ৷ অন্যদিকে মহামেডান স্পোর্টিং এবং কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু যেন চলতি আইএসএলে তালপাতার সেপাই ৷ বিদেশিহীন মধ্যমানের ভারতীয় ব্রিগেড নিয়ে লড়াইটাই একমাত্র সম্বল তাদের ৷