মিগুয়েলের পেনাল্টি মিস, শিল্ডে ঘরের মাঠে হাইল্য়ান্ডার্সের কাছে আটকে গেল বাগান

মিগুয়েলের পেনাল্টি মিস, শিল্ডে ঘরের মাঠে হাইল্য়ান্ডার্সের কাছে আটকে গেল বাগান
তবে ড্র করেও গ্রুপ শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছল ডিম্পেরিস ব্রিগেড ৷
Published : September 29, 2026 at 7:44 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: ধারাবাহিকতা চলতি মরশুমে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না তো মোহনবাগানের ? আইএফএ শিল্ডের দ্বিতীয় ম্য়াচের পর সবুজ-মেরুনকে নিয়ে এমন প্রশ্নটা ওঠা অস্বাভাবিক নয় ৷ কারণ শ্রীনিধি ডেকান এফসি'কে হাফডজন গোলে হারানোর পরের ম্য়াচে ঘরের মাঠে মঙ্গলবার নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের কাছে আটকে গেল প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিসের ছেলেরা ৷ হাইল্যান্ডার্সের সঙ্গে এদিন 1-1 গোলে ড্র মোহনবাগানের ৷ শেষ চার আগেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এই ম্য়াচের ফলাফল বিশেষ প্রভাব ফেলবে না ৷ কিন্তু সেমিফাইনালের আগে অগোছালো মোহনবাগানকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য ৷ পেনাল্টি মিস করে এদিন জয়ের পথে কাঁটা হলেন মিগুয়েল ফিগেরা ৷
লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে'র হ্য়াটট্রিকে প্রথম ম্য়াচে আশা জাগানো ফুটবলের পর এদিন আরও বেশি করে মাঠ ভরিয়েছিলেন সবুজ-মেরুন অনুরাগীরা ৷ শব্দব্রহ্মে কেঁপে উঠল স্টেডিয়াম ৷ কিন্তু অনুরাগীদের সুন্দর ফুটবলে তিন পয়েন্ট উপহার দিতে ব্যর্থ হলেন মোহনবাগান ফুটবলাররা ৷ সবচেয়ে বড় কথা এদিন নর্থ-ইস্ট প্রথম একাদশ গড়েছিল ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে (দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য বিদেশিদের নামিয়েছিলেন পেদ্রো বেনালি) ৷ অন্যদিকে চার বিদেশি নামিয়েছিলেন ডিম্পেরিস ৷ ইঙ্গিতে সিলমোহর দিয়ে প্রথমবার আপফ্রন্টে শুরু করেন মিগুয়েল-লি আরউইন জুটি ৷ ম্য়াচে এগিয়েও গিয়েছিল মোহনবাগান ৷ কিন্তু পেনাল্টি মিস এবং নর্থ-ইস্টের গোলরক্ষক দীপেশ চৌহানের ক্ষিপ্রতায় ড্র করে মাঠ ছাড়লেন শুভাশিস, জেলজকোভিচ'রা ৷
ম্যাচের শুরু থেকে দুই প্রান্ত ব্যবহার করে আক্রমণ শানাচ্ছিল মোহনবাগান ৷ অধিনায়ক শুভাশিস বোসের নেতৃত্বে রক্ষণ জমাট রেখে ছাংতে, লিস্টন কোলাসো এবং আরউইনরা নর্থ-ইস্ট বক্সে মুহুর্মুহু হানা দিচ্ছিলেন ৷ 16 মিনিটে জেলজকোভিচের পাস থেকে আরউইনের সেন্টারে একটুর জন্য মাথা ছোঁয়াতে পারেননি ছাংতে ৷ অন্যদিকে প্রথমার্ধের পুরো 45 মিনিটে কোনও ইতিবাচক সুযোগ তৈরি করতে পারেনি নর্থ-ইস্ট ৷ সবুজ-মেরুন আক্রমণ বারবার আটকে যাচ্ছিল নর্থ-ইস্টের গোলরক্ষক দীপেশের দস্তানায় ৷ ফলত প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্যভাবে ৷
Entering the semis as group-toppers 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/X4y7pFlAJh— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 29, 2026
তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে যায় সবুজ-মেরুন ৷ 49 মিনিটে মাঝমাঠ থেকে পাওয়া লং বল হেড করে পরিবর্ত জেমি ম্যাকলারেন বাড়িয়ে দেন বক্সের মধ্যে থাকা আরউইনকে। ৷ প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে পরাস্ত করে মোহনবাগানের হয়ে প্রথম গোলটি করেন স্কটিশ স্ট্রাইকার ৷ গোলের পরও আক্রমণের চাপ বাড়াচ্ছিল বাগান ৷ 69 মিনিটে দ্র্যাজিচের শট গোলরক্ষকের বুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে নর্থ-ইস্ট ডিফেন্ডার থৈবা সিংয়ের হাতে লাগলে পেনাল্টি পায় মোহনবাগান ৷ কিন্তু মিগুয়েলের স্পট-কিক বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে সেভ করেন দীপেশ ৷
পেনাল্টি মিসের খেসারত দেয় সবুজ-মেরুন ৷ 72 মিনিটে সবুজ-মেরুন রক্ষণের অসতর্কতার ফায়দা তুলে বক্সের বাইরে থেকে একক দৌড়ে গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে গোল করে যান নর্থ-ইস্টের পরিবর্ত বিদেশি এথিয়ান গঞ্জালেস ৷ গোলের ধাক্কার রেশ কাটতে না-কাটতেই 76 মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ম্যাকলারেন ৷ পরিবর্তে নামানো হয় সুহেল ভাট'কে ৷ আক্রমণে চাপ বাড়ায় মোহনবাগান ৷ ম্যাচের শেষ পনেরো মিনিট বিপক্ষ বক্সে একের পর এক আক্রমণ শানায় বাগান ৷ কিন্তু দেওয়াল হয়ে দাঁড়ান সেই দীপেশ ৷ অতিরিক্ত সময়ে সুহেল ভাটের দূরপাল্লার জোরালো শট তাঁর আস্তানা থেক ছিটকে বেরেলে কিয়ান নাসিরির ফিরতি আক্রমণও রুখে দেন নর্থ-ইস্ট গোলরক্ষক। শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগের মুহূর্তে সুহেলের বাড়িয়ে দেওয়া ক্রসে ছাংতের শটও আটকে যায় নর্থ-ইস্ট ডিফেন্সে ৷ শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয় মোহনবাগানকে ৷ যদিও গ্রুপ শীর্ষে থেকেই নকআউটে গেল তারা ৷