জঘন্য ফুটবলে লিগে মেহতাবের দলের কাছে আটকে গেল মোহনবাগান
প্রথম ম্য়াচ চার গোলে জিতে লিগ অভিযান শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্য়াচে ছন্দপতন বাস্কব রায়ের ছেলেদের ৷
Published : July 16, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: খিদিরপুর বন্দরে আটকে গেল সবুজ-মেরুন নৌকা ৷ বিরক্তিকর ফুটবলের খেসারত দিয়ে কলকাতা লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচে খিদিরপুরের সঙ্গে ড্র মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ৷ 28 মিনিটে সন্দীপ মালিকের গোলে মোহনবাগান এগিয়ে গেলেও 48 মিনিটে তুহিন শিকদার সমতায় ফেরান খিদিরপুর'কে ৷
প্রথম ম্যাচে যে মোহনবাগানকে অনেক গোছানো মনে হয়েছিল ৷ দ্বিতীয় ম্যাচেই সেই দলটাই ছন্নছাড়, উদ্দেশ্যহীন ৷ যা দেখে খেলা দেখতে আসা প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য জানালেন, এরা সবুজ-মেরুন জার্সি পরার যোগ্য নয় ৷ একই প্রতিক্রিয়া সবুজ-মেরুন জনতারও ৷ খিদিরপুরের কোচের পদে মেহতাব হোসেন ৷ দীর্ঘদিন বড় দলের জার্সিতে দেশীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলেছেন ৷ কলকাতা লিগে ছোট দলের ডাগআউটে বসে ম্যাচ বের করার নীল-নকশা তাঁর নখদর্পণে ৷ আর তাতে ভর করেই বাস্তব রায়ের ছেলেদের আটকে দিলেন একদা ভারতীয় ফুটবলের মিডফিল্ড জেনারেল ৷
ম্য়াচের শুরুতে ছিল খিদিরপুরেরই দাপট ৷ সবুজ-মেরুন'কে ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছিলেন নরহরি শ্রেষ্ঠা, কিরণ শেখরা ৷ তবে প্রতিপক্ষের চাপ সামলে বাগানের হয়ে ম্যাচের রাশ তুলে নেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবিলাল মাণ্ডি ৷ প্রথম ম্যাচে গোল করে এবং করিয়ে সবুজ-মেরুন জার্সিতে স্বপ্নের অভিষেক হয়েছিল সায়নের ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে গোল না-করলেও গোলের বল সাজালেন তিনি ৷ যা সবুজ-মেরুন স্ট্রাইকাররা কাজে লাগাতে ব্যর্থ ৷ 28 মিনিটে কিয়ান নাসিরির পাস থেকে সন্দীপ মালিকের গোল ৷ খিদিরপুর রক্ষণে সাময়িক স্থবিরতায় ফায়দা তোলেন কিয়ান এবং সন্দীপ ৷ এরপর ম্যাচের রাশ ছিল বাগান ফুটবলারদের পায়েই ৷ তবে গোল করার পরিস্থিতি আর তৈরি হয়নি ৷
Not the result we wanted, we'll be back stronger 👊#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/BqMnUg7BCs— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) July 16, 2026
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সমতায় ফেরে খিদিরপুর ৷ শুভম সরকারের পাস থেকে 48 মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান তুহিন শিকদার ৷ এরপর রক্ষণের নাগপাশে সবুজ-মেরুনকে ঘিরে ফেলে মেহতাবের ছেলেরা ৷ ফলে দুই প্রান্ত ধরে সায়ন এবং রবিলাল একের পর এক বল বাড়ালেও তা থেকে গোল করতে পারেননি মোহনবাগান ফুটবলাররা ৷ সুহেল ভাটকে কলকাতা লিগে খেলাচ্ছেন বাস্তব ৷ একইভাবে কিয়ান নাসিরিকেও খেলানো হচ্ছে ৷ সামনে ডুরান্ড কাপ, তারপর আইএসএল ৷ সিনিয়র দলের উপযুক্ত করতেই এই প্রচেষ্টা ৷ তবে এদিন আক্রমণভাগের এই দুই ফুটবলার সময়ের সঙ্গে বিবর্ণ ৷ শেষ পর্যন্ত সুহেল'কে তুলে নিতে বাধ্য হন বাস্তব রায় ৷
সবমিলিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে পুরো মোহনবাগান দলটাই নিষ্প্রভ ৷ যার ফায়দা তোলেন মেহতাব ৷ সীমিত সামর্থ্য নিয়ে বড় দলকে আটকে দেওয়া কৃতিত্বের ৷ মেহতাব অঙ্ক কষে সেটাই করলেন ৷ হেরেও বাস্তব রায় জানালেন, ফুটবলারদের খেলার উন্নতি হচ্ছে ৷ ড্র হলেও চিন্তিত নন তিনি ৷ কারণ সুপার সিক্সে এই পর্বের পয়েন্ট যোগ হবে না ৷ তাই প্রাথমিকভাবে প্রথম তিনে থাকাই লক্ষ্য তাঁর ৷