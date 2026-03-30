নির্বাচনী ধাক্কায় সূচি বদল বাগান ম্যাচের, হাবাসের দলের বিরুদ্ধে কবে নামছে সবুজ-মেরুন ?

নির্বাচনী ধাক্কায় সূচি বদল বাগান ম্যাচের, হাবাসের দলের বিরুদ্ধে কবে নামছে সবুজ-মেরুন ?
দিন বদলালেও ভেন্যু ও সময় অপরিবর্তিত থাকছে মোহনবাগান বনাম ইন্টার কাশী ম্য়াচের ৷ তবে সম্ভাবনা থাকলেও 3 মে ডার্বি নিয়ে সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি ৷
Published : March 30, 2026 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: এর আগে পিছিয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান মিনি ডার্বির সূচি ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনের আবহে সূচিতে বদল হল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ম্যাচেরও ৷ আগামী 26 এপ্রিল অর্থাৎ, রাজ্যে নির্বাচনের যে দু'টি দফা তার ঠিক মাঝামাঝি সবুজ-মেরুনের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ইন্টার কাশীর ৷ পরিবর্ত পরিস্থিতিতে প্রাক্তন কোচ আন্তোনিয়ো হাবাসের দলের বিরুদ্ধে ম্য়াচটি আগামী 12 মে খেলবে তারা ৷
আসন্ন বিধানসভা ভোট ঘিরে নির্বাচন কমিশনের (ECI) তরফে রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরে রদবদল যেমন চলছে, তেমনই খতিয়ে দেখা হচ্ছে নিরাপত্তাজনিত প্রস্তুতি ৷ আগামী 26 এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের প্রাক্কালে নিরাপত্তাজনিত কারণেই যে বাগান ম্যাচের এই সূচি বদল, তা বুঝে নিতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আগামী 3 মে আইএসএলে ইস্ট-মোহন বড় ম্য়াচ হওয়ার কথা ৷ কিন্তু 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের কারণে ডার্বির সূচিতেও পরিবর্তন আসার কথা ৷ কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কিছু ঘোষণা করেনি ফেডারেশন ৷
দিন পরিবর্তন হলেও ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ম্য়াচের সময় এবং ভেন্যু অবশ্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে ৷ যুবভারতীতে 12 মে সন্ধে সাড়ে 7টা'তেই শুরু হবে ম্য়াচ ৷ তবে কেবল ইন্টার কাশী নয়, পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ম্যাচ নিয়েও বড় বিষয় সামনে এসেছে ৷ নির্বাচনী আবহে যুবভারতীতে সেই ম্য়াচের দর্শক সংখ্যা সীমিত রাখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ আন্তর্জাতিক বিরতির পর জামশেদপুর এফসি'র বিরুদ্ধে আগামী 4 এপ্রিল প্রথম ম্য়াচটি খেলবে সার্জিয়ো লোবেরা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে সেই ম্যাচটি অ্যাওয়ে ৷ এর সাতদিন পর অর্থাৎ, 12 এপ্রিল ঘরের মাঠে কামিংস-ম্যাকলারেনরা নামবেন পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে ৷
Change of plans 📢— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) March 30, 2026
We go again on May 12 👊#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/mr8upFbTdj
চলতি আইএসএল সিঙ্গল লেগ অর্থাৎ, 13 ম্য়াচের ৷ প্রথম চার ম্য়াচে টানা জয়ে লিগ টেবলে একসময় শীর্ষে অবস্থান করছিল মোহনবাগান ৷ কিন্তু বিরতিতে যাওয়ার আগে দু'টি ম্য়াচে পয়েন্ট নষ্ট করেছে তাঁরা ৷ প্রথমে কান্তিরাভায় বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র'য়ের পর ঘরের মাঠে মুম্বই সিটি এফসি'র কাছে হেরেছে তারা ৷ ছ'ম্য়াচে 13 পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে দ্বিতীয়স্থানে 'মেরিনার্স' ৷ অন্যদিকে বাগানকে হারিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এসেছে 'আইল্য়ান্ডার্স' ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে 14 পয়েন্ট মুম্বইয়ের ঝুলিতে ৷