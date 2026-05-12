কাশীর বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট বাগানের, বড় ম্যাচ-ই আইএসএলের নির্ণায়ক

কাশীর বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট বাগানের, বড় ম্যাচ-ই আইএসএলের নির্ণায়ক
কোচহীন কাশীর বিরুদ্ধে গোল করতে ব্যর্থ সবুজ-মেরুনের তারকাখচিত আক্রমণভাগ ৷
Published : May 12, 2026 at 10:37 PM IST
কলকাতা, 12 মে: পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে ড্র'য়ে সুযোগটা হাতে করে তুলে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যাবহার করে বড় ম্যাচের আগে আইএসএলের শীর্ষস্থানটা পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ যুবভারতীতে মঙ্গলবার সন্ধেয় যেন পচা শামুকে পা কাটল সবুজ-মেরুনের ৷ কোচহীন ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে দু'য়েই রইল তারা ৷ অর্থাৎ আগামী রবিবার ডার্বি জিতবে যারা, আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হলে তারাই ৷
গত ম্যাচে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ড্র'য়ের পর যে কোনও মূল্যে কাশীর বিরুদ্ধে জয় খুঁজছিল বাগান ৷ কারণ ম্যাচটি জিতলে শীর্ষে তো ওঠা যেতই, একইসঙ্গে ডার্বিতে মনস্তাত্বিকভাবে এগিয়ে শুরু করা যেত ৷ কিন্তু দিশাহীন ফুটবল আইএসএল খেতাব ধরে রাখার দৌড়ে বাগানকে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারল না ৷ 11 মাচে 22 পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে একই মেরুতে থাকলেও গোলপার্থক্যের নিরিখে দু'য়ে লোবেরার ছেলেরা ৷ অথচ ইন্টার কাশী মাঠ ও মাঠের বাইরে নানা সমস্যায় জর্জরিত ৷ ম্যানেজমেন্টের প্রতি অভিমানী হয়ে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস হঠাৎ করে পদত্যাগ করেছেন ৷ অস্থায়ীভাবে দলের দায়িত্বে অভিজিৎ মণ্ডল ৷ বেকায়দায় থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের গোলমুখ খুলতে না-পারা ডার্বির আগে অশনি সংকেত ৷
জেমি ম্যাকলারেন, আলবার্তো রড্রিগেজ, শুভাশিস বসু, অনিরুদ্ধ থাপা ও লিস্টন কোলাসোকে বাইরে রেখে এদিন একাদশ গড়েছিলেন লোবেরা ৷ আক্রমণে দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং জেসন কামিংস ৷ খেলা তৈরির জন্য সাহাল আব্দুল সামাদ ও রবসন রবিনহোর উপর ভরসা রেখেছিলেন লোবেরা ৷ কিন্তু তাতে মোহনবাগান দিগভ্রষ্ট ৷
The final whistle blows at the VYBK, where Inter Kashi have thrown a spanner in the works, stealing a point from the mighty Mariners. 💪— Indian Super League (@IndSuperLeague) May 12, 2026
This is a heist that the Torchbearers will be celebrating! ⚡️#ISL12 #MBSGKSHI #JoyMohunBagan #HarHarKashi pic.twitter.com/5k9nUp7FqJ
ইন্টার কাশী রক্ষণ মজবুত করে মোহনবাগানকে আটকে রাখতে চেয়েছিল ৷ সেই লক্ষ্যে তারা সফল ৷ বরং দশ মিনিটে মহম্মদ আশিফ খান ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ না-হলে হয়তো অভিজিতের ছেলেরা জিতে মাঠ ছাড়ত ৷ খেলার শেষভাগেও একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন রোহিত দানু ৷ ধারেভারে এগিয়ে থাকা মোহনবাগানের ইতিবাচক গোলমুখী আক্রমণ ম্যাচের 85 মিনিটে ৷ কামিংসের পরিবর্তে মাঠে নামা ম্যাকলারেনের শট দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় বাঁচান কাশী গোলরক্ষক শুভম ৷ এছাড়া পেত্রাতোসের শট অল্পের জন্য বাইরে যায় ৷ এই দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া মোহনবাগান প্রতিপক্ষ রক্ষণের পায়ের জঙ্গলে আটকে থাকল পুরো ম্যাচে ৷
কড়া জোনাল মার্কিংয়ে মোহনবাগানের কাজটা কঠিন করে তোলেন কাশী ফুটবলাররা ৷ আর প্রতিপক্ষের কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ তারকাখচিত বাগানের ৷ প্রিয় দলের নিশ্চিত জয় ধরে নিয়ে সমর্থকরা ভিড় করেছিলেন ৷ অথচ পঁচিশ হাজার অনুরাগী সাক্ষী হলেন সবুজ-মেরুনের বিবর্ণ ফুটবলের। ডার্বির আগে যা উৎকণ্ঠার ৷ সবমিলিয়ে মাঝের চারদিনে দলের অনেক ফুটিফাটা লোবেরোকে মেরামত করতে হবে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ৷