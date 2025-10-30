ETV Bharat / sports

পাল্টাঘাতে জয়ের ছক সাজাচ্ছেন মোলিনা, ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক মোহনবাগানের

মাত্র 12 দিনের ব্যবধানে ফের ডার্বিতে মুখোমুখি মোহনবাগান-ইস্টেবেঙ্গল ৷ শুক্রবার ডার্বির ভাগ্যেই নির্ধারিত হবে ময়দানের দুই প্রধানের সেমিফাইনালের টিকিট ৷

MOHUN BAGAN SUPERGIANT
ফের ডার্বিতে মুখোমুখি মোহনবাগান-ইস্টেবেঙ্গল (ছবি-মোহনবাগান এক্স হ্যান্ডেল)
কলকাতা, 30 অক্টোবর: সুপার ডার্বির আগে 'ওয়েক-আপ কল' হোসে মলিনার । আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে গোয়ায় পা-দেওয়ার পরে গ্রুপ পর্বেই ডার্বির চ্যালেঞ্জ সামলাতে হচ্ছে । মাত্র 12 দিনের ব্যবধানে ডার্বি সামলানো শক্ত পরীক্ষা। চলতি মরশুমে চতুর্থ ডার্বিতে মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ।

ডুরান্ড কাপ, কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ডের পর এবার সুপার কাপ। এখনও পর্যন্ত এগিয়ে লাল-হলুদ । তিনটের মধ্যে দু'টো ডার্বিতে জিতেছে তারা। কিন্তু মোহনবাগান আবার ডার্বি জিতে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন। এবার চতুর্থ ম্যাচ, এটা গ্রুপস্তরের ম্যাচ হলেও কার্যত ফাইনাল । একই সঙ্গে হিসেব সমান করার সুযোগও বটে । কারণ এই ম্যাচের ফলের উপর নির্ভর করবে কোন দল সুপার কাপের সেমিফাইনালে যাবে। তাই শুক্রবারের ম্যাচে নামার আগে সতর্ক মোহনবাগানের কোচ হোসে মোলিনা ও অধিনায়ক শুভাশিস বসু।

ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক মোহনবাগানের (ইটিভি ভারত)

অধিনায়ককে সঙ্গে নিয়ে প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক বৈঠকে আসেন মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট কোচ হোসে মোলিনা। তাঁর মতে, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়াই সবসময় কঠিন। গত দুই মরশুমে ইস্টবেঙ্গল অনেক উন্নতি করেছে । ইস্টবেঙ্গল লড়াই করে, ফলে ম্যাচটা হাড্ডাহাড্ডি হবে, এটা মাথায় রেখে এগোচ্ছেন মোলিনা ।

এই ম্যাচটা জিতলে মোহনবাগান যাবে পরের রাউন্ডে । ড্র করলে কঠিন হবে। কারণ ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান গ্রুপে চার পয়েন্ট নিয়ে থাকলেও গোল পার্থক্যে এগিয়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল । গত ম্যাচে মোহনবাগান ডেম্পোর বিরুদ্ধে ড্র (গোলশূন্য) করায় সমস্যা বেড়েছে । কিন্তু সেই ড্র বা গোল পার্থক্যের হিসেব মাথায় রাখতে চান না মোলিনা। কারণ যে কোনও ম্যাচ পয়েন্ট টেবিল মাথায় রেখে খেলা যায় না। ড্র করার লক্ষ্যে মাঠে নামাও কঠিন । মোলিনা বলছেন, "দলের পরিস্থিতি ভালো, আমাদের ম্যাচ খেলতে হবে এবং কোয়ালিফাই করতে গেলে জিততে হবে। আর ডার্বি খেলতে নামা মানেই জেতার প্রত্যাশা থাকে । সমর্থকরা চান আমরা ডার্বি যেন জিতি ৷”

সুপার কাপ গোয়ায় হওয়ায় ডার্বিও গোয়ায়। ফলে সমর্থকদের বিপুল উপস্থিতি থাকবে না মাঠে । সমর্থকপুষ্ট গমগমে গ্যালারি যে কোনও দলের কাছেই দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে কাজ করে । অভাবটা মেনে নিয়ে মোলিনা বলেছেন, "আমরা সমর্থকদের জন্য লড়াই করব, ওদের খুশি করব। তবে সমর্থকদের স্টেডিয়ামে পেলে ভালো লাগত । আগেও ওদের খুশি করেছি, এবারও খুশি করতে চাই ।"

মরশুমের শুরু থেকে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড অগোছালো। ছন্দহীন। দেশি-বিদেশি সব ফুটবলারই বিবর্ণ। চ্যাম্পিয়ন সুলভ দাপট নেই । ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । ম্যাচ না-খেলার প্রভাব যে দলের খেলায় পড়ছে তা মোলিনা মানছেন। তিনি বলেন, "এই মরশুমটা কারও জন্য সহজ নয়। কারণ কোনও লিগ নেই, ম্যাচ নেই । যখন ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ হয় না, তখন নিজের সেরাটা দেওয়া কঠিন হয়। ট্রেনিং করে ফিট হওয়া যায় না। লড়াই থাকলে তবেই সেরাটা বের হবে।"

ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচের ফলের উপর নির্ভর করবে মোহনবাগানের সুপার কাপের ভবিষ্যৎ। তার পর কবে আইএসএল শুরু হবে সেটা নিশ্চিত নয়। কথাটা ভারতীয় ফুটবলের সব দলের জন্যই সত্যি। তবে সুপার কাপের পর কী হবে সেটা নিয়ে অবশ্য ভাবতে নারাজ মোলিনা। তাঁর বক্তব্য, ভবিষ্যতে যা হবে তখন দেখা যাবে। আপাতত নজরে শুধুই ডার্বি।

ম্যাচ না-খেলার অসুবিধার কথা অধিনায়ক শুভাশিষের মুখেও। তিনি বলেছেন, "আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি, কিন্তু গোল আসছে না। কিন্তু ম্যাচ তো জিতছি, সদ্য শিল্ড জিতলাম। দল হিসেবে ভালো পারফর্ম করেছি। আমাদের ফোকাস সবসময় সেটপিসে থাকে । চেষ্টা করব সেটপিসকে গোলে কনভার্ট করার।"

ডেম্পোর বিরুদ্ধে যে দল খেলেছিল তাতে একাধিক বদলের সম্ভাবনা । লিস্টন কোলাসো ফিরছেন। দুই প্রান্ত ধরে লিস্টন এবং মনবীর সিংয়ের দৌড় সবুজ-মেরুন আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার। রবসনকে আরেকটু আক্রমণাত্মকভাবে ব্যবহার করতে চান মোলিনা। যাতে ম্যাকলারেন প্রতিপক্ষ রক্ষণের জালে আটকে না পড়েন। মোহনবাগান অনুশীলনে সেটপিসে জোর দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি দলের বোঝাপড়াও ঝালিয়ে নিলেন মোলিনা।

মোহনবাগান ড্র করলে সেমি ফাইনালে যেতে পারবে না। কারণ গোল পার্থক্যে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে। সবুজ-মেরুন অধিনায়ক বিষয়টি মাথায় রাখতে নারাজ। তিনি বলেছেন, "ড্র করার জন্য মাঠে নামার থেকে জেতার জন্য নামলে বেশি এগিয়ে থাকব। সবার মাথাতেই থাকবে জেতার কথা। এটা ফাইনালের মতোই । জিতলে সেমিফাইনালে পৌঁছতে পারব ।" ডেম্পো ম্যাচের ভুল শুধরে সুপার ডার্বিতে জয়ের নীল নকশা সাজাতে ব্যস্ত হোসে মোলিনা।

