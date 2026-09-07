দুই দশক পর বারাসতে ডার্বি-উন্মাদনা ! মুখোমুখি ইস্ট-মোহন, শহরজুড়ে ফুটবল জ্বর
ডুরান্ড ফাইনালে 4-1 গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সোমবার আরও এক কলকাতা ডার্বি। বারাসতে চড়ছে পারদ ৷
Published : September 7, 2026 at 10:48 AM IST
বারাসত, 7 সেপ্টেম্বর: কলকাতাকে ছাপিয়ে প্রায় দু'দশক পর ফের ডার্বির উত্তাপ বারাসতে। আর এবার শুধু ডার্বি নয়... বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমবার এত বড় মাপের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ হতে চলেছে। তাই, ফুটবল উন্মাদনা তুঙ্গে। সোমবার টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে শুরু হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত ম্যাচ। কলকাতা ময়দানের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লড়াই দেখতে ইতিমধ্যেই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে।
বারাসাতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনের সর্বোচ্চ দর্শক ধারণ ক্ষমতা 12 হাজার। কিন্তু ডার্বির টানে 20 হাজারেরও বেশি দুই দলের সমর্থক বারাসতে হাজির হতে পারেন বলে পুলিশ প্রশাসন মনে করছে। ফলে একদিকে মাঠে ফুটবলের মহারণ, অন্যদিকে শহরের রাস্তায় বাড়তি ভিড়-সব মিলিয়ে বারাসতবাসীর কাছে সোমবার বিশেষ দিন।
জেলার প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্যাচ নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করতে নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ। নিরাপত্তার পাশাপাশি, যানজট নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ নজর রয়েছে পুলিশের। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত হয়েছে কাছারি মাঠ ও কিশলয় হোমের মাঠ। আজ দুপুর তিনটে থেকে বারাসতের কেএনসি রোডে সাধারণ মানুষের গাড়ি নিয়ে প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা থাকবে।
রবিবার বারাসতের পুলিশ সুপার জে মারসি সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, স্টেডিয়ামে টিকিট ও মোবাইল ফোন ছাড়া অন্য কোনও সামগ্রী নিয়ে প্রবেশের অনুমতি থাকছে না। দর্শকদের জন্য মাঠের ভিতরেই থাকবে পানীয় জল ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। তাই মাঠের মধ্যে কোন খাদ্যবস্তু নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ফুটবল ম্যাচ ঘিরে যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনও রকম অবনতি না-হয় তার জন্য ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
বারাসত পুলিশ জেলার সমস্ত দক্ষ আধিকারিকদের ডেকে আনা হচ্ছে। বিভিন্ন থানার ইন্সপেক্টর ও ওসিদের বারাসতে ডিউটি দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকের পরে পুলিশ সুপার জে মারসি বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন পরিদর্শন করেন। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচ ঘিরে বারাসতের কোন কোন রাস্তা কীভাবে সচল থাকবে সে ব্যাপারে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি রোড ম্যাপও প্রকাশ করা হয়েছে।
তবে ম্যাচের দিনই রয়েছে বারাসতের একাধিক স্কুল-কলেজে পরীক্ষা। ফলে যানজটের পাশাপাশি মাইক, ঘোষণা ও নিরাপত্তাজনিত সতর্কবার্তার শব্দে পড়ুয়াদের সমস্যার আশঙ্কাও থাকছে। সব আশঙ্কাকে ছাপিয়ে এখন একটাই অপেক্ষা, বারাসতের মাটিতে ডার্বির বাঁশি বাজতেই ফুটবল-উন্মাদনায় কতটা মাতবে জেলা সদর... ৷