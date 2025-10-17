ETV Bharat / sports

শিল্ড ফাইনাল: ডার্বির আগে ফুরফুরে ইস্টবেঙ্গল, সমর্থকদের রাগ ভাঙাতে বাগানে বৈঠক

ফাইনালে লাল-হলুদের প্রথম একাদশে আসতে পারেন আনোয়ার আলি, নাওরেম মহেশ সিং এবং এডমুন্ড লালরিন্ডিকা । তবে ডার্বিতে বাগানে নেই মনবীর সিং।

MBSG vs EBFC IFA Shield 2025
শনির সন্ধ্যায় শিল্ড ফাইনালে ডার্বি-দ্বৈরথ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 8:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 অক্টোবর: দীপাবলীর ঠিক আগে গোষ্ঠপাল সরণি না লেসলি ক্লডিয়াস সরণি, কোথায় অমানিশা আর কোথায় আলোর ঝলকানি ? যা ঠিক হবে শনির সন্ধ্যায় শিল্ড ডার্বির দ্বৈরথে ৷ ডার্বির ইতিহাস ভারতীয় ফুটবলে শতাব্দী প্রাচীন ৷ আলোর উৎসবের আগে ট্রফির আলোর প্রত্যাশী ময়দানের দুই প্রধান ৷

গত পাঁচ বছরে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ভারতীয় ফুটবলে 'স্টিম রোলার' চালালেও চলতি মরশুমে মাঠ ও মাঠের বাইরে নানা কারণে অস্বস্তিতে । শুরুটা ভালো হয়নি। আর ইস্টবেঙ্গল গত কয়েক বছরের ধারাবাহিক ব্যর্থতা সরিয়ে আলোর আশায় মুখ তুলছে । ডার্বিতেও টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছে । ফলে রবিবারের সন্ধ্যায় শিল্ড ফাইনালের 90 মিনিট শুধু দুই দলের আভিজাত্য রক্ষার লড়াই শুধু নয়, দুই কোচের ফুটবল বুদ্ধির দ্বৈরথও বটে ৷ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ফাইনালে প্রথম একাদশে আসতে পারেন আনোয়ার আলি, নাওরেম মহেশ সিং এবং এডমুন্ড লালরিন্ডিকা।

শিল্ড ফাইনালে ডার্বির উত্তাপ (ইটিভি ভারত)

শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল প্র্যাকটিসে হালকা মেজাজে ফুটবলাররা । প্রাক ফাইনালের অনুশীলনে ডার্বি জয়ের প্রত্যাশা লাল-হলুদ ফুটবলারের শরীরিভাষায়। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সহকারী কোচ বিনো জর্জ জানান, তাঁর দল তৈরি ৷ প্রত্যেক ফুটবলার ফিট ৷ বিপক্ষ সেরা দল, কিন্তু তাঁরাও তৈরি ভালো খেলার জন্য। তাঁর কোচিংয়ে দল সবে কলকাতা লিগ জিতেছেন, এবার তিনি কোচের হটসিটে না-থাকলেও সহকারি কোচের জায়গায় বসবেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি লিগ জয়ের অভিজ্ঞতা কোচ অস্কার ব্রুঁজ়োর সঙ্গে শেয়ার করবেন কি না । জবাবে তিনি বলেন, "আমরা কালকের জন্য তৈরি। হেড কোচ এবং আমরা সবাই বৈঠক করব, আমরা অস্কারের সঙ্গে জিততে চাই ।"

ম্যাচের আগে দিন যুবভারতীতে ক্লোজড ডোর অনুশীলন ছিল ইস্টবেঙ্গলের ৷ লাল-হলুদ শিবিরের অভিযোগ, স্টেডিয়ামের পাশে থাকা হোটেল থেকে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনের ভিডিয়ো রেকর্ড করা হয় ৷ ক্লাবের পক্ষ থেকে সেই ভিডিয়োও শেয়ার করা হয়। বিনো জর্জ বলেন, "পুরোটাই নির্ভর করে স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের উপর ।" সরাসরি তিনি মোহনবাগানের নাম না-নিলেও স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের পাঠ দিলেন । যদিও এই ভিডিয়ো নিয়ে মোহনবাগানের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

MBSG vs EBFC IFA Shield 2025
ডার্বির আগে প্র্যাকটিসে লাল-হলুদ ফুটবলাররা (ইটিভি ভারত)

বাগান দেশের সেরা, তবে আমরাও প্রস্তুত, বলছেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুজো । লাল-হলুদের হেডস্যর গাড়ি নিয়ে বেরোনোর সময় আশ্বস্ত করেছেন। ফাইনালে নামার আগে অদ্ভুত শান্ত অস্কার। প্রতিপক্ষ নিয়ে প্রশ্ন করতেই লাল-হলুদ কোচ বলেন, "ফাইনালের আগে ফুটবলারদের আমি অতিরিক্ত কোনওরকম চাপ দিতে চাই না। আমি চাই, ফুটবলাররা এই ডার্বিটাকে আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই ভাবুক। সেই কারণে আজ আমি বেশিক্ষণ অনুশীলনও করাইনি। আর যেটুকু অনুশীলন হয়েছে সেখানেও সকলে মজার ছলে সময় কাটিয়েছে ।"

প্রায় একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, "দেখুন মোহনবাগান দেশের সেরা দল। ওদের দলে প্রত্যেক জায়গায় দু'জন করে ফুটবলার রয়েছে । গত মরশুমে ওরা দুটো ট্রফি জিতেছে । তবে এই বছর আমাদের শক্তিও অনেকটা বেড়েছে । শুরু থেকেই আমরা প্রতিপক্ষ দলগুলিকে ভালো লড়াই দিয়েছি । এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত আমরা সাতটা ম্যাচ খেলেছি এবং তার মধ্যে 6টাতেই জিতেছি । একটা ম্যাচ যেটা হেরেছি, সেটা দুর্ঘটনা। তবে সেই ম্যাচ থেকেও আমরা অনেক কিছু শিখেছি ।"

MBSG vs EBFC IFA Shield 2025
লাল-হলুদের হেডস্যর অস্কার ব্রুঁজ়ো (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট প্র্যাকটিস ঘিরে অদ্ভুত নীরবতা । সমর্থকদের আবদার নেই । বদলে ক্ষোভের আগুন ধিকধিক করে জ্বলছে বাগান । সাংবাদিক সম্মেলনের প্রথমেই সবুজ-মেরুনের মিডিয়া ম্যানেজার শুধুমাত্র ডার্বি সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে বলেন ৷ তবে মিডিয়া ম্যানেজারের কেটে দেওয়া গণ্ডি সরিয়ে প্রশ্ন যেমন ধেয়ে এল । হোসে মোলিনাও উত্তর দিলেন খোলা ব্যাটে।

পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "সমর্থকরা অখুশি হলে সেটা কোনও দলের কাছেই ভালো না। সমর্থকরা আমাদের প্লেয়ারদের ট্রফি জিতিয়েছেন । সমর্থকরা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ । ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা তাদের দলের হয়ে গলা ফাটাবেন । আমাদের 100 শতাংশ সমর্থক হয়তো থাকবে না। তাও আমি বলব, 90 মিনিটের জন্য সব ভুলে যান। দলকে সমর্থন করুন, সবাই মিলে কলকাতা ডার্বি জেতার চেষ্টা করি।"

ইরান না-যাওয়া প্রসঙ্গে সবুজ-মেরুন হেডস্যার বলন, “আমি যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম । কিন্তু ফুটবলাররা যেতে রাজি হয়নি। গত আড়াই মাসে আমরা মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলেছি। আগের ডার্বিতে আমরা 10দিন অনুলীলন করে নেমেছিলাম। এবার আড়াই মাস অনুলীলন করে নামছি। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আসবেন। আমাদের সমর্থকরা আসবেন কি না, নিশ্চিত নই।”

MBSG vs EBFC IFA Shield 2025
শিল্ড ফাইনালের আগে বাগানে অনুশীলন (ইটিভি ভারত)

কোচের কথার সুর শুভাশিস বসুর গলায়। বলেছেন, "প্লেয়ার হিসেবে আমি সবসময় চাই, সমর্থকরা মাঠ ও মাঠের বাইরে আমাদের সমর্থন করুন। আমরা ফ্যান ও ক্লাবের জন্য ফুটবল খেলি । মাঠে ফ্যান থাকা মানে আমরা ম্যাচে বাড়তি এনার্জি দিতে পারি । তবে বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ভালো। আমি চাইব ফ্যানরা পাশে থাকুন, সাপোর্ট করে যান ম্যাচজুড়ে ।"

মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট সমর্থকদের ক্ষোভ সামাল দিতে সুপারজায়ান্ট ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধি বিনয় চোপড়া ফ্যান ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ক্লাবতাবুতে বৈঠকে বসেছন বলে খবর । শিল্ডজুড়েই সবুজ মেরুন সমর্থকরা ম্যাচ বয়কট এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ জানিয়ে চলেছে । যার প্রভাব হয়তো শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান সমর্থকদের উপস্থিতিতে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷ তা যাতে না হয়, তাই এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে ।

একদিকে শিল্ড ফাইনাল, যা আবার ডার্বিও ৷ তাই প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন সবুজ-মেরুন চোক মোলিনা। মনবীর সিং ডার্বিতে নেই । তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী সপ্তাহান্তে ডার্বি যে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ তা স্বীকার করেছেন মনবীর। শনিবার সন্ধ্যা 6টায় যুবভারতীতে ঐতিহ্যের শিল্ড জয়ের লড়াই ৷

TAGGED:

KOLKATA DERBY
MOHUN BAGAN VS EAST BENGAL
MBSG VS EBFC IFA SHIELD 2025
শিল্ড ফাইনালে ডার্বির উত্তাপ
IFA SHIELD FINAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.