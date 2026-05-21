'ফুটবলে সবই সম্ভব', শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের ডাক লোবেরার

'ফুটবলে সবই সম্ভব', শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের ডাক লোবেরার
Published : May 21, 2026 at 12:45 PM IST
কলকাতা, 21 মে: সম্ভাবনা যখন রয়েছে তখন বিশ্বাস তো রাখতেই হবে ৷ আইএসএলের খেতাবি ভাগ্যের সবটা নিজেদের হাতে নেই ৷ কিন্তু যেটুকু রয়েছে, সেটুকু উজাড় করে দিতে চায় মোহনবাগান ৷ আইএসএলের অন্তিম লড়াইয়ে নামার আগে জানালেন কোচ সার্জিয়ো লোবেরা ৷ ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট হারালে আর তারা জিতলেই চ্য়াম্পিয়ন মোহনবাগান ৷ সবমিলিয়ে খাতায়-কলমে লিগ ধরে রাখার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সবুজ-মেরুনের ৷ সেই সম্ভাবনার কথা মুখে আওড়ালেও স্পোর্টিং দিল্লির আগে নামার আগে কেমন একটা গা-ছাড়া ভাব মোহনবাগানে ৷
পড়শি ইস্টবেঙ্গলের মতোই 12 ম্য়াচে 23 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে পেত্রাতোস-ম্যাকলারেনরা ৷ কিন্তু গোল পার্থক্যের বেশ খানিকটা পিছিয়ে তাঁরা ৷ এমন অবস্থায় অন্তিম ম্যাচে ফিটনেস সমস্যা ও কার্ডের জন্য মোহনবাগান পাবে না যথাক্রমে আপুইয়া এবং আলবার্তো রড্রিগেজকে ৷ আগের ম্যাচে চোট পেলেও শেষ ম্যাচে খেলতে পারেন অজি তারকা জেসন কামিংস ৷ বুধবার প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ লোবেরা বলেন, "আপুইয়া আগামিকালের ম্য়াচ খেলার জন্য ফিট নয় ৷ কামিংস পুরোপুরি ছিটকে যায়নি ৷ ও খেলতেও পারে ৷ পুরোটাই শেষ ট্রেনিং সেশনে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷"
ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে জিতলেই চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ৷ অন্যদিকে শুধু জিতলেই চলবে না, ছয় বা প্রয়োজনে তারও বেশি গোল করতে হবে মোহনবাগানকে ৷ অর্থাৎ, লিগ শিল্ড জয়ের হ্যাটট্রিক অধরা রয়ে যাওয়ার সম্ভবনাই বেশি ৷ সার্জিও লোবেরা অবশ্য হাল ছাড়ছেন না। শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াইয়ের আশ্বাস দিলেন সমর্থকদের ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমরা ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করছি ৷ শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চাই ৷ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা করব ৷ জানি সেটা সহজ হবে না ৷ তবে নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে ৷ এমন পরিস্থিতিতে আমরা পড়তে চাইনি ৷"
Everything comes down to this 🔥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/qtl0l0WA33— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) May 21, 2026
লিগ টেবলে অবস্থান যাই হোক না কেন, প্রতিপক্ষকে সম্মান দিচ্ছেন লোবেরা ৷ তিনি বলেন, "যেভাবে খেলছে ওরা, আমাদের জন্য সহজ হবে না ৷ 100 শতাংশ দিতে হবে ৷ তবে ফুটবলে সবকিছুই সম্ভব। আমাদের হাতে নেই ৷ তবে অসম্ভবও না ৷ সবাই জানে আমাদের কী দরকার ৷ আমরা সেটা করার চেষ্টা করছি। প্লেয়াররা নিজেদের কাজটা জানে। ওরাও ট্রফি জিততে চায়। ওরা আমার ফুটবল দর্শন জানে। আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়েই নামব ৷"