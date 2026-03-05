কাঁটা রবসনের চোট, প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে নামার আগে সতর্ক লোবেরা
প্রথম তিন ম্য়াচে জয়ের হ্য়াটট্রিকে লিগ টেবলের শীর্ষে মোহনবাগান ৷
Published : March 5, 2026 at 4:44 PM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে পোড় খাওয়া অন্যতম কোচ হিসেবে এই মুহূর্তে তাঁর নাম উপরের সারিতেই থাকবে ৷ এফসি গোয়া, মুম্বই সিটি এফসি, ওড়িশা এফসি ঘুরে এখন মোহনবাগানে তিনি ৷ যেখানে জয়ের হ্য়াটট্রিক দিয়ে শুরুটা স্বপ্নের মতোই হয়েছে সার্জিয়ো লেবোরার ৷ তবে মোহনবাগানের হটসিটে বসে শুক্রবার চতুর্থ ম্য়াচে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে স্প্যানিয়ার্ড ৷ চ্যালেঞ্জটা অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিগত ৷ কারণ তাঁর সদ্য প্রাক্তন ক্লাব ওড়িশা এফসি'র প্রতিপক্ষ হিসেবে আগামিকাল ডাগআউটে থাকবেন লোবেরা ৷
প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে নামার আগে সার্জিয়ো লোবেরার অস্বস্তি রবসন রবিনহো ৷ জোড়া গোল করলেও মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচে 38 মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ৷ তারপর থেকে সেভাবে অনুশীলন করেননি ৷ ফিজিয়োর অধীনে ফিট করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন ৷ ফিটনেসের উপর রবসনের শুক্রবারের খেলা নির্ভর করছে বলে লোবেরা জানিয়েছেন ৷ এই মুহুর্তে টানা তিন জয়ে পয়েন্টস টেবিলে সবার উপরে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ শেষ ম্যাচে মহামেডানকে পাঁচ গোলে হারিয়ে গোলপার্থক্যেও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে সবুজ-মেরুন ৷ এবার সামনে ওড়িশা এফসি ৷
তবু প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে নামার আগে বাগান হেডস্যর সতর্ক ৷ শুরুর দিকে চলতি আইএসএলে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিল ওড়িশা ৷ কার্যত নিমরাজি হয়ে জোড়াতাপ্পি দিয়ে দল গড়ে আইএসএল খেলছে তারা। ৷ গুছিয়ে উঠেছে বলা যাবে না ৷ তবে কলিঙ্গ রাজ্যের ফ্র্য়াঞ্চাইজি দলে ভারতীয় ব্রিগেডের বহু পরিচিত নাম রয়েছে যাঁরা নিজেদের দিনে একাই ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা রাখেন ৷ পুরনো শিষ্যদের ক্ষমতার কথা জেনেই হয়তো সতর্ক লোবেরা ৷ তবে নিজের দল সম্পর্কেও আত্মবিশ্বাসী স্প্যানিয়ার্ড ৷
All in to extend our 100% record this season 😤#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/owmTm4xPzZ— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) March 4, 2026
জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোস গোলের মধ্যে রয়েছেন ৷ ভারতীয় ফুটবলাররাও গোল করছেন ৷ ফলে আইএসএলের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গোলের চাপ বাড়িয়ে চলেছে মোহনবাগান ৷ গোল করার এহেন স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা যে কোনও কোচেরই কপালের বলিরেখা কমায় ৷ লোবেরাও ব্যতিক্রম নন ৷ তবে গোলসংখ্যা বাড়ানোর তুলনায় তিনি নিয়মিত জয়ের উপর জোর দিচ্ছেন ৷ সেক্ষেত্রে খেতাব জয়ের জন্য গোলপার্থক্যের অঙ্ক সামনেই আসবে না ৷ সবমিলিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করার পর লোবেরা ধীরে-ধীরে পরিসরটা বৃদ্ধি করতে চাইছেন ৷ তাই প্রতিটি বিভাগের নৈপুণ্যে আরও শান দেওয়াই লক্ষ্য তাঁর ৷