দর্শক অভব্যতায় ক্ষুব্ধ ফেডারেশন, মোহনবাগানের পরবর্তী ম্য়াচ ফাঁকা গ্যালারিতে !

দর্শক অভব্যতায় ক্ষুব্ধ ফেডারেশন, মোহনবাগানের পরবর্তী ম্য়াচ ফাঁকা গ্যালারিতে !
কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাগান সমর্থকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই পরিপেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ফেডারেশন ৷
Published : March 3, 2026 at 3:47 PM IST
কলকাতা, 3 মার্চ: সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তে অখুশি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কর্তৃপক্ষ ৷ কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন বাগান সমর্থকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই পরিপেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি । আর্থিক জরিমানা তো করা হয়েইছে ৷ পাশাপাশি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে শুক্রবার ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে হোম ম্যাচ ফাঁকা স্টেডিয়াম আয়োজনের নির্দেশে দিয়েছে ফেডারেশন ৷
কিন্তু ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে তীব্র বিরোধিতায় মোহনবাগান ৷ সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্ট আর্থিক জরিমানা দিতে রাজি হলেও দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ৷ ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা আর্থিক জরিমানার শাস্তি মেনে নিয়েছে ৷ তবে স্টেডিয়ামের দরজা বন্ধ করে ম্যাচ আয়োজনের বিষয়টি কোনওভাবেই তারা সমর্থন করছে না ৷ মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের দাবি, স্টেডিয়াম বন্ধ রেখে ম্য়াচ আয়োজন করতে হলে সমর্থকরা অন্যায়ভাবে শাস্তির মুখে পড়বেন ৷ কারণ সমর্থকরাই ক্লাবের প্রাণ ৷ তাদের মাঠে ঢোকার অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত নয় বলে মনে করছে বাগান কর্তৃপক্ষ ৷
The AIFF Disciplinary Committee has charged Mohun Bagan Super Giant over alleged spectator misconduct during the match against Chennaiyin FC. While the Club has responsibly accepted the financial penalty imposed, AIFF has gone to the extreme of ordering a FULL stadium closure for…— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) March 3, 2026
এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য ফেডারেশনের কাছে তারা আবেদন করেছেন ৷ তবে সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি বলে মোহনবাগানের তরফে জানানো হয়েছে ৷ ক্লাবের বক্তব্য, ফুটবল সমর্থকদের জন্যই ৷ তাদের স্বার্থ ও আবেগের কথা বিবেচনা না-করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় ৷ এদিকে ফাঁকা স্টেডিয়ামে ম্য়াচ আয়োজনের খবর সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে ৷ পয়েন্টস টেবলে সবার উপরে থাকা মোহনবাগান টানা চতুর্থ ম্যাচ জয়ের সামনে ৷ গুরুত্বপূর্ণ সেই ম্যাচ দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হলে সেভাবে উন্মাদনা পাওয়া যাবে না ৷ কারণ, দর্শক উন্মাদনা ফুটবলারদের উদ্দীপ্ত করতে দ্বাদশ ব্যক্তির কাজ করে থাকে ৷ ফুটবলাররাও তা স্বীকার করে নেন ৷ সবমিলিয়ে ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে বাগানে চরম অসন্তোষ ৷
এদিকে রবসন রবিনহোর চোটের জায়গায় স্ক্যান করা হয়েছে ৷ তার রিপোর্ট না-আসলেও প্রাথমিকভাবে চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন দলের ফিজিয়ো ৷ তবুও মনে করা হচ্ছে শুক্রবার ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে গত ম্য়াচের জোড়া গোলদাতা রবসন অনিশ্চিত ৷ ওই ম্যাচেই 38 মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জন্য উঠে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ৷