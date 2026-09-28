আলেইদিনের দৌড় থামাতে চান ডিম্পেরিস, শিল্ডে কাল শুরু থেকে মিগুয়েল-আরউইন জুটি !

আলেইদিনের দৌড় থামাতে চান ডিম্পেরিস, শিল্ডে কাল শুরু থেকে মিগুয়েল-আরউইন জুটি !
মঙ্গলবার ঘরের মাঠে আইএফএ শিল্ডে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ ইতিমধ্যেই শেষ চার নিশ্চিত ৷
Published : September 28, 2026 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: মধ্যগগনে আইএফএ শিল্ড ৷ যা মিটতে না-মিটতেই শুরু হয়ে যাবে ত্রয়োদশ আইএসএল ৷ ফলত শিল্ডের ফাঁকে আইএসএলের আংশিক প্রস্তুতিও চলমান ৷ আর সবমিলিয়ে ডুরান্ড কাপের ব্যর্থতা ভুলে ডাবল-প্যাক এখন মোহনবাগান কোচ প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিসের মাথায় ৷ শিল্ডের প্রথম ম্য়াচে শ্রীনিধি ডেকান এফসি'কে হাফডজন গোল দেওয়ায় শিবিরের মেজাজ ফুরফুরে ৷ এমতাবস্থায় মঙ্গলবার ঘরের মাঠে আইএফএ শিল্ডে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷
গ্রুপের শেষ ম্য়াচে প্রতিপক্ষ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ দু'দলই ইতিমধ্যে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ৷ খাতায়-কলমে নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও গ্রুপ সেরা হওয়ার জন্য জয় অত্যন্ত জরুরি ৷ তিনটের পরিবর্তে দুপুর 2টো 30 মিনিট থেকে শুরু হবে খেলা ৷ তার আগে সোমবার ঘেরাটোপে দল নিয়ে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড বধের মহড়ায় সবুজ-মেরুনের গ্রিক হেডস্যর ৷ হাইল্য়ান্ডার্স ব্রিগেডের আলেইদিন আজারেই এবং জিতিন এমএসের উইং দিয়ে আক্রমণ থামানো বাড়তি চ্যালেঞ্জ সবুজ-মেরুন রক্ষণের সামনে ৷
জিতিনের ফিটনেস নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷ কারণ শেষ ম্যাচে চোট পেয়ে খোড়াতে-খোড়াযতে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি ৷ তাঁকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে ম্য়াচের দিনই ৷ এদিকে মোহনবাগান শিবিরে ভালো খবর যে চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছেন সমির জেলজকোভিচ ৷ তাঁর অর্ন্তভুক্তিতে যে রক্ষণ এবং মাঝমাঠের ভারসাম্য আরেকটু পোক্ত হবে, তা বলাই বাহুল্য ৷ শুভাশিস বোস, আলবার্তো রড্রিগেজ, রাহুল ভেকে'কে নিয়ে সবুজ-মেরুনের থ্রি-ম্যান ডিফেন্স ৷ মাঝমাঠে জেলজকোভিচের পাশে দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশী থাকবেন ৷ গত ম্য়াচের হ্য়াটট্রিকধারী লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে এবং লিস্টন কোলাসো'কে রাইট উইং-ব্যাক ও লেফট উইং-ব্যাক হিসেবে খেলতে দেখা যেতে পারে। দেজান দ্র্যাজিচ খেলবেন লেফট উইঙ্গার হিসেবে ৷
Gearing up for the upcoming IFA shield action 💪🏻⚡️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/O45NR5vmL9— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 27, 2026
অন্যদিকে মিগুয়েল ফিগেরা খেলবেন ম্যাকলারেনের পিছনে একটু নীচ থেকে ৷ স্কটিশ স্ট্রাইকার লি আরউইন চলতি মরশুমে আপফ্রন্টে অন্যতম সেরা অস্ত্র হতে চলেছে মোহনবাগানের ৷ পুরো নব্বই মিনিট খেলার মত জায়গায় না-থাকলেও ভরসাযোগ্য পরিবর্ত ডিম্পেরিসের জন্য ৷ তবে মঙ্গলবার মিগুয়েল-আরউইন জুটির শুরু করার সম্ভাবনা প্রবল ৷ এদিকে শিল্ডের নকআউটের ক্রীড়াসূচিতে পরিবর্তন হল ৷ পুলিশি অনুমতি না-মেলা এবং দু'টো ফিফা ফ্রেন্ডলির কারণে এই পরিবর্তন ৷ আগামী 5 অক্টোবর জোড়া সেমিফাইনাল সম্ভবত অনুষ্ঠিত হবে কিশোরভারতী এবং কল্যাণী স্টেডিয়ামে ৷ ফাইনাল সম্ভবত 8 অক্টোবর ৷ ফাইনাল ডার্বি হলে তা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই হবে ৷