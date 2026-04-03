মাঠের বাইরের বিড়ম্বনা এড়িয়ে শনিবার জয়ের সরণিতে ফেরার চ্যালেঞ্জ বাগানের

মাঠের বাইরের বিড়ম্বনা এড়িয়ে শনিবার জয়ের সরণিতে ফেরার চ্যালেঞ্জ বাগানের
আইএসএল আয়োজনের প্রথম কিস্তির টাকা এখনও শোধ করেনি সবুজ-মেরুন ৷ যা শোধ করার সময় বেঁধে দিল ফেডারেশন ৷
Published : April 3, 2026 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: পরপর দু'ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট ৷ লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান হাতছাড়া ৷ মাঝের ফিফা বিরতিতে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে শনিবার ফের এক নম্বর হওয়ার দৌড়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি ৷ যারাও মোহনবাগানকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে উঠতে মুখিয়ে ৷ জামশেদপুরে শনিবার বিকেল পাঁচটায় ম্যাচ ৷ ফলে গরম এবং প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জ সামলে কঠিন পরীক্ষার সামনে সার্জিয়ো লোবেরা অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷
ফিফা বিরতির পর প্রথম ম্য়াচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে শুক্রবার লিস্টন কোলাসোকে পাশে নিয়ে লোবেরা জানালেন, তাঁরা শেষ দু'টো ম্যাচে খারাপ খেলেননি ৷ বিশেষ করে বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে ভালো খেললেও পয়েন্ট হারাতে হয়েছে সুযোগ নষ্টের জন্য ৷ মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে তুলনায় খারাপ খেললেও 17টি কর্নার থেকে ফায়দা তুলতে ব্যর্থ হয়েছে দল ৷ লোবেরা বলছেন, "শেষ ম্যাচে আমরা বড় সুযোগ হারিয়েছি ৷ যা কাজে লাগানো গেলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান তৈরি করা যেত ৷ একসময় মুম্বই সিটি এফসি'র থেকে আমরা পাঁচ পয়েন্ট এগিয়ে ছিলাম ৷ এবারের লিগটা ছোট ৷ দ্রুত পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে ৷" সবমিলিয়ে সুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে ছিটকে গিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক বাগান কোচের ৷
স্প্যানিয়ার্ডের সংযোজন, "এই বছর আইএসএলের ফরম্যাট খুব বেশি ভুলের সুযোগ দেবে না ৷ সেটা আমাদের বুঝতে হবে ৷ একইসঙ্গে সব দলই পয়েন্ট হারাচ্ছে ৷ যা প্রতিযোগিতাকে আরও উত্তেজক এবং অনিশ্চিত করে তুলছে ৷" ইস্পাতনগরীতে গিয়ে জামশেদপুরকে পরাজিত করা মানে ডেরায় গিয়ে সিংহ শিকারের সমান ৷ তাই খেতাবি দৌড়ে টিকে থাকতে শনিবারের ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন লোবেরা ৷
এদিকে মেসি বাউলিদের বিরুদ্ধে নামার আগে মাঠের বাইরের বিড়ম্বনায় আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা ৷ যার ফলে রয়েছে আইএসএল থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কাও ৷ কেন 'মেরিনার্স'-এর এই বিড়ম্বনা ? আসলে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্লাবের থেকে টাকা নিয়ে লিগ আয়োজিত হচ্ছে এবার ৷ অপ্রতুল অর্থের কারণেই এমনভাবে দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজন করছে ফেডারেশন ৷ ক্লাবগুলির তিন ভাগে 80 লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ফেডারেশনকে ৷ সেইমতো বাকি এগোরোটি ক্লাব দিলেও এখনও পর্যন্ত প্রথম কিস্তির টাকা মোহনবাগান এবং কেরালা ব্লাস্টার্স শোধ করেনি ৷
প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার সময় ইতিমধ্যে পেরিয়ে যাওয়ায় দু'টি ক্লাবকে সতর্ক করেছে ফেডারেশন ৷ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা জমা না-দিলে দিন প্রতি এক লক্ষ টাকা করে জরিমানার কথা উল্লেখ করেছিল ফেডারেশন ৷ টাকা না-দিলে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে আইএসএল থেকে বাদ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল ফেডারেশনের তরফে ৷ ফলত আগামী 5 এপ্রিলের মধ্যে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে মোহনবাগান এবং কেরালা ব্লাস্টার্সকে ৷