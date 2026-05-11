অনিশ্চিত আপুইয়া, হাবাস সরে দাঁড়ানোয় বাড়তি সুবিধার তত্ত্ব মানতে নারাজ লোবেরা

অনিশ্চিত আপুইয়া, হাবাস সরে দাঁড়ানোয় বাড়তি সুবিধার তত্ত্ব মানতে নারাজ লোবেরা
হেড কোচ ছাড়াই মঙ্গলবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলবে ইন্টার কাশী ৷ অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে শেষ তিন ম্য়াচে দায়িত্ব সামলাবেন অভিজিৎ মণ্ডল ৷
Published : May 11, 2026 at 5:15 PM IST
কলকাতা, 11 মে: তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ ক্লাব ৷ ফলত মোহনবাগান ম্য়াচের আগে রবিবার সোশাল মিডিয়ায় ইন্টার কাশীর দায়িত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস ৷ তবে হাবাসের না-থাকা ম্য়াচে তাঁদের বাড়তি সুবিধা দেবে, এই ধারণায় বিশ্বাসী নন সার্জিয়ো লোবেরা ৷ মঙ্গলবার ঘরের মাঠে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে নামছে মোহনবাগান ৷ চলতি আইএসএলে শেষ তিনটি ম্যাচ খেতাবি দৌড়ে থাকা দলগুলোর কাছে কার্যত নকআউট ৷ ছোট ভুলের বড় মাশুল দিতে হতে পারে ৷ ফলে প্রতিপক্ষ বেকায়দায় দেখে হালকাভাবে নেওয়ার বিলাসিতা করতে নারাজ দলগুলো। লোবেরাও সেই ভাবনার শরিক ৷
সবমিলিয়ে কোচহীন ইন্টার কাশী পচা শামুক হয়ে পা কেটে না-দেয় সেদিকে সতর্ক বাগানের স্প্যানিশ কোচ ৷ সোমবার প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে বাগান কোচ বলেন, "আমি বিশ্বাস করি না যে ইন্টার কাশী সহজ প্রতিপক্ষ হবে। কোনও সন্দেহ নেই একটা ভালো দলের বিরুদ্ধে আমরা খেলতে নামছি ৷ এই মূহুর্তে আমরাও সেরা ছন্দে নেই ৷ তবে এই ম্যাচ জিতে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে ৷ ম্যাচটা নিয়ে আমরা সংযত তবে বাড়তি আত্মবিশ্বাসী নই ৷"
পয়েন্ট টেবিলে এক বিন্দুতে থাকলেও গোলপার্থক্যের কারণে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল ৷ একধাপ পিছনে মোহনবাগান ৷ বলা হচ্ছে আপাত দুর্বল ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে বিরাট ব্যবধানে জিতে গোলপার্থক্যের খামতি মিটিয়ে নিতে চাইবেন জেমি ম্যাকলারেনরা ৷ এ ব্য়াপারে অভিষেক সূর্যবংশীকে পাশে নিয়ে সবুজ-মেরুন হেডস্যর বলেন, "গোল ব্যবধান অবশ্যই মাথায় আছে ৷ তবে আমাদের পাখির চোখ শেষ তিনটি ম্যাচ ৷ কর্নার, সেটপিসের ফায়দা তোলা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ৷ তবে দলের সার্বিক পারফরম্যান্সের উন্নতি জরুরি ৷"
হাবাসের না-থাকা প্রসঙ্গে তাঁর মত, "এর জন্য খুব বেশি সুবিধা হবে বলে মনে হয় না আমাদের ৷ সবাই জানে হাবাসের জেতার মানসিকতা সম্পর্কে। তবে মাঠে ওদের ফুটবলাররাই খেলবে, তারা নিজেদের সেরাটা দেবে ৷ আমি অবশ্য হাবাসের না-থাকাটা অনুভব করব ৷"
এদিকে মোহনবাগান এই ম্য়াচে মাঝমাঠের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার আপুইয়াকে পাওয়া নিয়ে সংশয়ে ৷ এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে থাকলেও পুরো সময় খেলতে পারেননি ৷ চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন ৷ দু'দিনের ব্যবধানে ফের ম্যাচ হওয়ায় আপুইয়াকে খেলানো হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত ৷ লোবেরোর কথাতেও সংশয়ের ইঙ্গিত ৷ তিনি বলেন, "পঁয়তাল্লিশ মিনিট খেলার মত জায়গায় ও রয়েছে ৷ আমাদের চোট নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ডার্বির জন্য ফুটবলারদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে ৷ তবে ডার্বি নিয়ে ভাবছি না ৷ আমাদের মাথায় শুধূই ইন্টার কাশী ম্যাচ ৷"
আপুইয়াকে একান্ত না-পাওয়া গেলে সূর্যবংশীর কাঁধেই রক্ষণ এবং আক্রমণের সেতুবন্ধনের দায়িত্ব পড়বে হয়তো ৷ তাঁর একই পদবির এক কিশোর ইতিমধ্যে আইপিএলে সাড়া ফেলেছেন ৷ অভিষেকও সুযোগ পেলে গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে ছাপ রাখতে চান ৷