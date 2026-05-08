ডাগআউটে নেই গোয়া কোচ, ক্লান্তি-গরম সরিয়ে শীর্ষে চোখ বাগানের

ডাগআউটে নেই গোয়া কোচ, ক্লান্তি-গরম সরিয়ে শীর্ষে চোখ বাগানের
আগামিকাল গোয়াকে তাদের মাঠে হারালে ইস্টবেঙ্গলকে সরিয়ে ফের আইএসএলে শীর্ষস্থান দখল করবে মোহনবাগান ৷
Published : May 8, 2026 at 4:02 PM IST
কলকাতা, 8 মে: মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শনিবার গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে নামার আগে চাপে এফসি গোয়া ৷ জামশেদপুর এফসি ম্যাচের পরে সাংবাদিক বৈঠকে ফেডারেশনের উদ্দেশে তোপ দাগেন গোয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজ ৷ শাস্তিস্বরূপ মোহনবাগান ম্যাচে ডাগআউটে বসতে পারবেন না তিনি ৷ যে খবর নিঃসন্দেহে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে স্বস্তি দেবে ৷
কিন্তু সার্জিয়ো লোবেরোর অস্বস্তি গোয়ার গরম ৷ এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে চলতি আইএসএলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় অনুশীলন সারে কলকাতা জায়ান্টরা ৷ এরপর বিমান ধরে গোয়ার টিম হোটেলে যখন পা রাখেন কামিংস-মনবীররা, তখন ঘড়িতে বিকেল পৌনে পাঁচটা ৷ এই ধকলের ফলে ফুটবলারদের ক্লান্তি আসাটা স্বাভাবিক ৷ এদিকে গোয়ার আবহাওয়াও বেশ শুষ্ক ৷ তাই দু'দিন আগে গোয়ায় এসে বাগান শিবির পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও বিকেলের ম্যাচ যে যথেষ্ট কঠিন হবে, তা ভালোমতোই জানেন লোবেরা ৷
এছাড়া 9-17 মে'র মধ্যে বাগানকে তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে ৷ শনিবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলার পর মঙ্গলবার ফের ম্যাচ ৷ সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইন্টার কাশী এবং 17 মে প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। এই দুই ম্যাচের আগে গোয়া ম্যাচে ফুটবলারদের কীভাবে ব্যবহার করবেন, তা নিয়ে চিন্তায় বাগান কোচ ৷ কারণ চ্যাম্পিয়নশিপ দৌড়ের শেষ ধাপে এসে যদি কোন ফুটবলার চোট পান, সেক্ষেত্রে শেষ দু'টি ম্যাচে বিপদে পড়তে পারে বাগান ৷ তবে সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জিততে মরিয়া আলবার্তো-থাপারা ৷ প্রথম একাদশে দুই সেন্টার-ব্যাক আলবার্তো এবং আলড্রেড ৷ দুই সাইড-ব্যাক হতে পারেন শুভাশিস এবং অভিষেক । সামনে দুই ডিফেন্সিভ স্ক্রিনে অনিরুদ্ধ থাপা এবং আপুইয়া ৷ দুই উইংয়ে খেলতে পারেন লিস্টন এবং রবসন ৷ নম্বর টেন পজিশনে শুরু করতে পারেন সাহাল আব্দুল ৷ আক্রমণে শুরু করবেন জেমি ম্যাকলারেন ৷ তবে আপুইয়া না-খেললে সেক্ষেত্রে দলে বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে পারে ৷
যা পরিস্থিতি তাতে ডার্বিই হয়তো আইএসএল খেতাব জয়ের নির্ণায়ক হতে চলেছে ৷ ইতিমধ্যে ডার্বির বাদ্যি মৃদুস্বরে বাজতে শুরু করেছে ৷ একইসঙ্গে নতুন মরশুম নিয়ে অনিশ্চয়তার ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে ৷ ইস্টবেঙ্গল নতুন মরশুমের রূপরেখা স্পষ্ট না-হলে দল গঠন না-করার ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ মোহনবাগানও সেই পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ কোনও প্রি-কন্ট্রাক্ট দেবে না তারা ৷ কিন্তু সবুজ-মেরুন কোচ সার্জিয়ো লোবেরা এখনই পারিপার্শ্বিক অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনার আঁচ নিজের গায়ে লাগাতে রাজি নন। তাঁর পাখির চোখ এখন প্রাক্তন ক্লাব এফসি গোয়া ম্য়াচ ৷ লোবেরা বলেন, "আমাদের পাখির চোখ এখন গোয়ার বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট অর্জন করা ৷ এফসি গোয়া কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ ওদের সামনেও সুযোগ রয়েছে ৷ আমি গোয়ার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জানি ৷ তাই দলের খেলার ভারসাম্য নষ্ট করলে চলবে না ৷"
চলতি মরশুমে আইএসএলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে মোহনবাগান এই মুহূর্তে ন'ম্যাচে 20 পয়েন্ট নিয়ে তিনে ৷ সবুজ-মেরুন সর্বাধিক পৌঁছতে পারে 32 পয়েন্টে ৷ ইস্টবেঙ্গল রয়েছে শীর্ষে (10 ম্যাচে 21 পয়েন্ট) ৷ অর্থাৎ, ইস্টবেঙ্গল সর্বাধিক যেতে পারে 30 পয়েন্টে ৷ তবে এখনই অঙ্কের কচকচানি নিয়ে না-ভেবে ফুরফুরে মেজাজে থাকতে চান লোবেরা ৷ কোচের কথার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে জেসন কামিংসের গলাতেও ৷ মোহনবাগানের সাফল্যের রহস্য ফাঁস করতে গিয়ে কামিংস গুরুত্ব দিচ্ছেন ড্রেসিংরুমের ইতিবাচক পরিবেশকে ৷ তাঁর কথায়, "আমরা একটা পরিবারের মতো ৷ প্রত্যেকে সবসময় প্রত্যেকের পাশে থাকে ৷ আসলে ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ভাল থাকলে সাফল্য পাওয়াটাও সহজ হয় ৷"