মেয়েদের দল গড়তে কোম্পানির সঙ্গে কথা, জানালেন মোহনবাগান সভাপতি

মেয়েদের দল গড়তে কোম্পানির সঙ্গে কথা, জানালেন মোহনবাগান সভাপতি
মহিলা ফুটবল দলের জন্য আলাদা মাঠের সন্ধানও শুরু করেছে মোহনবাগান ৷
Published : November 14, 2026 at 3:40 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: আইএসএলের পাশাপাশি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল গত মরশুমে আইডব্লুএলেও চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ উইমেন্স লিগে লাল-হলুদের মেয়েদের দাপট অবশ্য 2024-25 মরশুম থেকে ৷ মেয়েদের লিগে টানা দু'বার ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল আবার সম্প্রতি ইতিহাস গড়েছে দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে ৷ তারপরই যেন মহিলা দল তৈরির বিষয়ে আগ্রহ আরও বেড়েছে পড়শি মোহনবাগানের ৷ সবুজ-মেরুনের মহিলা দল তৈরির পরিকল্পনা কতদূর ? এ বিষয়ে শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ৷
সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তবেই মেয়েদের ফুটবল দল গড়তে চায় সবুজ-মেরুন ৷ শুক্রবার ক্লাবের কার্যকরী কমিটির বৈঠক শেষে এমনটাই জানিয়েছেন সভাপতি দেবাশিস দত্ত এবং সচিব সৃঞ্জয় বসু ৷ মহিলা ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল দেশের অন্যান্য সব প্রতিপক্ষের ওপর স্টিমরোলার চালাচ্ছে ৷ টানা তৃতীয়বার খেতাবের লক্ষ্যে শুক্রবার জয় দিয়ে আইডব্লুএল শুরু করেছে তারা ৷ সেখানে মেয়েদের ফুটবলে দল না-থাকায় মোহনবাগানকে বেশ বিড়ম্বনায় পড়তে হয় ৷ এ বিষয়ে খানিকটা আশার বাণী পাওয়া গেল শুক্রবার কার্যকরী কমিটির বৈঠকের শেষে ৷ যেখানে মোহনবাগান সভাপতি জানালেন, ইতিমধ্যেই ফুটবল কোম্পানির সঙ্গে তাদের বিস্তর আলোচনা হয়েছে ৷ সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তবেই মেয়েদের ফুটবলে তারা নামতে চান বলেও জানালেন সবুজ-মেরুনের দুই শীর্ষকর্তা ৷
মহিলা ফুটবল দলের জন্য আলাদা মাঠের সন্ধান শুরু করেছে মোহনবাগান ৷ এমনটাই জানিয়েছেন দুই মোহনবাগান কর্তা ৷ তবে সেটি কোথায় হবে, তার ইঙ্গিত অবশ্য ক্লাবের দুই কর্তা দেননি ৷ এদিকে আগামী 4 ডিসেম্বর মোহনবাগানের বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ সেই সভায় এবার থেকে ভার্চুয়ালভাবেও যোগ দিতে পারবেন সদস্যরা ৷ এদিনের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে বাংলা হকি নিয়ে কড়া অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোহনবাগান ৷ সামনেই হকি মরশুম ৷ কিন্তু একমাস ধরে হকি লিগ আয়োজন হলে তাতে যোগ দিতে মোহনবাগানের আপত্তি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷ তার বদলে বেটন কাপে খেলার ব্যাপারে আগ্রহী তারা ৷
ইতিমধ্যে বেটন কাপে খেলার আমন্ত্রণ পেয়েছে মোহনবাগান ৷ সভাপতি দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন হকি বেঙ্গলের কর্তারা খেলার উন্নতির চেয়ে চেয়ার দখলে রাখার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ৷ আগেও বাংলার হকিতে অচলাবস্থা ছিল, পরিকাঠামোর অভাব ছিল ৷ এখনও ছবিটা একই রয়ে গিয়েছে বলে দাবি তাঁর ৷ আর এই অচলাবস্থার কথা মাথায় রেখেই মোহনবাগানের হকি অ্যাকাডেমি গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান মোহনবাগান কর্তারা ৷ যা বাংলায় হকির উন্নতির জন্য কাজ করবে ৷ এমনকী ভলিবলে দল নামানোর ভাবনাও রয়েছে বলে দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন ৷