ETV Bharat / sports

'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা', ডার্বির আগে ইস্টবেঙ্গলকে কটাক্ষ মোহনবাগানের

শিল্ড জয়ের পরে এখন আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট। সুপার কাপে ফের ডার্বি। একই মাসে 13 দিনের ব্যবধানে ডার্বি খেলতে হলেও তা নিয়ে ভাবছেন না আপুইয়া।

Mohun Bagan
শিল্ড জয়ের পরে এখন আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 10:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 অক্টোবর: আইএফএ শিল্ড এল মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে। শিল্ড জয়ের চারদিন পরে লগ্নিকারী সুপারজায়ান্টের অফিস থেকে গোষ্ঠ পাল সরণিতে পৌঁছয় ঐতিহ্যবাহী শিল্ড। সদস্য সমর্থকদের শিল্ড প্রদর্শনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে পতাকা উত্তোলন করেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিষ দত্ত এবং সচিব সৃঞ্জয় বসু।

সভাপতি দেবাশিষ দত্ত বলেন, শিল্ড ক্লাব থেকেই আইএফএতে ফিরে যাবে। কারণ, এটাই নিয়ম। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে শিল্ড জয় মানেই বাড়তি তৃপ্তি সদস্য সমর্থকদের। সবুজ মেরুন সভাপতি বলছেন পূর্ণ শক্তির মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট যখনই ডার্বিতে নেমেছে তখনই জয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। গত পাঁচ বছরে সেটাই দেখা গিয়েছে। হোসে মোলিনার প্রশিক্ষনাধীন মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট বৃহস্পতিবার সুপার কাপ খেলতে গোয়া রওনা হল। সেখানে ইতিমধ্যে ইস্টবেঙ্গল পৌঁছে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। যদিও প্র্যাকটিস মাঠের অসুবিধা এবং ম্যাচের সময় নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন লাল হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। প্রত্যুত্তরে মোহনবাগান সভাপতির কটাক্ষ, "নাচতে না জানলে উঠোন ব্যাকা!"

আইএফএ শিল্ড এল মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে (ইটিভি ভারত)

শিল্ড জয়ের পরে এখন আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট। রবসন ইতিমধ্যেই বলেছেন তিনি সম্পুর্ণ ফিট হয়ে গোয়া যাচ্ছেন। দলের সঙ্গে বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে। সুপার কাপে ফের ডার্বি। একই মাসে তেরোদিনের ব্যবধানে ডার্বি খেলতে হচ্ছে। সমর্থকরা আস্তিন গোটালেও ডার্বি নিয়ে ভাবছেন না আপুইয়া। একটা জয়ই পারে যে কোনও দলের অভ্যন্তরের গুমোট ভাবটা কাটিয়ে দিতে। আইএফএ শিল্ড জয়টাই মোহনবাগান সাজঘরের পরিবেশটা বদলে দিয়েছে। অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গেল জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্সদের। অনুশীলন শেষে বাগান মিডফিল্ডার আপুইয়া বলেন, "আইএফএ শিল্ড জয় দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সুপার কাপে আমরা বাড়তি সুবিধা নিয়েই মাঠে নামব।" শিল্ড ফাইনালে ডার্বি জিতেছে মোহনবাগান। সুপার কাপের গ্রুপ পর্বে আরও একটা বড় ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। এই প্রসঙ্গে আপুইয়া বলেন, "এখনই আমরা ডার্বি নিয়ে ভাবছি না।"

চেন্নাইয়ন এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়েই সুপার কাপ অভিযান শুরু করবে মোহনবাগান। গ্রুপের প্রতিটি দলকেই সমীহ করছেন আপুইয়া। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল গত কয়েক মরশুমের তুলনায়, এবছর শক্তিশালী দল গঠন করেছে। আপুইয়া বলেন, "প্রতিযোগিতার সব দলই কঠিন প্রতিপক্ষ। তবে এফসি গোয়া গত মরশুমের দল ধরে রেখেছে। পাশাপাশি, ইস্টবেঙ্গলও এবছর ভালো দল গঠন করেছে। আমাদের সব ম্যাচ নিয়েই ভাবতে হবে।"

অনুশীলনে দুটি দলে ভাগ করে আক্রমণের মহড়া সারলেন হোসে মোলিনা। সামনে জেমি ম্যাকলারেনকে রেখে, বাকিদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করলেন তিনি। তবে সুপার কাপেও রক্ষণে দুই বিদেশি নিয়ে মাঠে নামবে মোহনবাগান। অন্তত, অনুশীলনে তেমনই ইঙ্গিত দিলেন মোলিনা।

TAGGED:

MBSG
KOLKATA FOOTBALL DERBY
MOHUN BAGAN
EAST BENGAL
MOHUN BAGAN EAST BENGAL DERBY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.